Bé Thư - con gái chị Thông: Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của cô bé Bản Liền, chiếm trọn spotlight Gia đình Haha

Mới đây, chương trình " Gia đình Haha" chính thức trở lại với một tập phát sóng đặc biệt ghi hình tại Bản Liền - vùng đất bình yên, mộc mạc đã từng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Không chỉ thân thiết với vợ chồng chị Thông - anh Hà, các thành viên còn nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai bé Thư và Thắng - hai con của chị Thông và anh Hà, những "nhân vật nhí" quen thuộc của "Gia đình Haha". Trong đó, bé Thư (13 tuổi, đang học lớp 7), con gái lớn của gia đình, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng chỉ sau vài giây ngắn ngủi xuất hiện trên sóng.

Trong tập phát sóng mới nhất, khoảnh khắc bé Thư nhìn vào ống kính với vẻ ngại ngùng rồi khẽ mỉm cười đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không cần tạo dáng cầu kỳ, không cần lời thoại ấn tượng, cô bé gây thiện cảm mạnh mẽ bởi vẻ ngoài mộc mạc, hồn nhiên, ánh mắt trong veo và những đường nét gương mặt hài hòa. Nhiều netizen không ngần ngại dành lời khen cho khoảnh khắc ấy là "tuyệt đối điện ảnh" - một nét đẹp rất tự nhiên, rất đời nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Là con cả trong gia đình, chị của một cậu em trai, béThư sớm bộc lộ tính cách chững chạc, lễ phép và biết quan tâm đến người khác. Qua các tập "Gia đình Haha", khán giả dễ dàng nhận ra Thư là một cô bé khá rụt rè, nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế. Thư không nói nhiều, không ồn ào, nhưng luôn xuất hiện với sự ngoan ngoãn, lễ phép và ánh mắt quan sát rất thông minh.

Trong các hoạt động sinh hoạt cùng dàn cast, bé Thư thường âm thầm giúp đỡ bố mẹ, từ những việc nhỏ trong nhà cho đến những công việc quen thuộc gắn với đời sống vùng cao. Khi được hỏi chuyện, em trả lời chậm rãi, đôi lúc còn ngại ngùng, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, chân thật, đúng với hình ảnh một đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng và nếp sống giản dị của Bản Liền.

Đặc biệt, trong một tập phát sóng trước đó của Gia đình Haha, chị Vàng Thị Thông từng xúc động chia sẻ về ước mơ của con gái. Theo lời chị, bé Thư mong muốn sau này có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch, để vừa được học hỏi, vừa có thể quay về phụ giúp gia đình và góp phần phát triển du lịch cho chính quê hương mình. Một ước mơ mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa, phản ánh rõ sự gắn bó của cô bé với mảnh đất nơi em sinh ra và lớn lên.

Có lẽ chính sự trong trẻo, chân thành ấy đã giúp bé Thư ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Giữa một chương trình truyền hình thực tế với nhiều khoảnh khắc vui nhộn, bất ngờ, hình ảnh một cô bé vùng cao rụt rè, ánh mắt sáng và nụ cười e ấp lại trở thành điểm nhấn rất riêng. Bé Thư, bé Thắng không chỉ là các con của chị Vàng Thị Thông, mà còn là đại diện cho những đứa trẻ Bản Liền, lớn lên bình dị, giàu tình cảm và mang trong mình những ước mơ đẹp đẽ về tương lai.

Nguồn: Gia đình Haha - YeaH1 Channel