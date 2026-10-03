Chương Nhược Nam mặc sến đi fashion week, bù lại được 1 điểm

Chương Nhược Nam hiện là một trong những mỹ nhân Cbiz được yêu thích, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo hiện nay. Sức hút về nhan sắc cũng giúp nữ diễn viên có thêm nhiều cơ hội góp mặt tại các sự kiện và fashion show quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho visual vạn người mê, khả năng "cân" high fashion của "bạch nguyệt quang" xứ Trung vẫn là chủ đề được công chúng không ngừng bàn luận. Mới đây, Chương Nhược Nam lại khiến không ít người tiếc nuối với tạo hình tại show diễn Isabel Marant. Dù visual vẫn xuất sắc nhưng tổng thể trang phục cùng cách tạo hình của nữ diễn viên chưa đủ sức ấn tượng.

Chương Nhược Nam tham dự show diễn Isabel Marant. (Nguồn: Xiaohongsu)

Outfit của Chương Nhược Nam mang khá nhiều chi tiết cùng lúc, khiến tổng thể trở nên hơi rườm rà và sến. Phần áo sơ mi ánh kim với họa tiết xanh đen, bề mặt bóng và nhiều đường may đã tạo cảm giác khá dày, lại được phối thêm thắt lưng đinh tán và chân váy jeans, vô tình làm cho outfit thiếu sự tinh gọn.

Đặc biệt, đôi boots da đen cao quá gối có phom cứng, kéo trọng tâm thị giác xuống phần chân, khiến outfit càng trở nên bí và nặng nề. Nếu tiết chế bớt phụ kiện, chọn áo có thiết kế đơn giản hơn hoặc thay boots bằng giày nhẹ nhàng, tổng thể sẽ thanh thoát và cân đối hơn.

Outfit của Chương Nhươc Nam bị nặng nề vì quá nhiều phụ kiện.

Bù lại, visual của Chương Nhược Nam qua ống kính truyền thông quốc tế lại ghi điểm tuyệt đối. Nền da đẹp gần như trở thành "vũ khí" giúp tổng thể lớp makeup của mỹ nhân sinh năm 1996 phát huy hiệu quả tối đa. Dù layout được nhấn khá rõ ở phần mắt, má và môi, lớp trang điểm vẫn giữ được độ mướt mịn, tiệp vào da và không tạo cảm giác nặng mặt. Làn da căng bóng vừa phải, kết hợp với đường eyeliner sắc và hàng mi được chuốt kỹ càng, giúp ánh mắt thêm cuốn hút mà không làm mất đi vẻ trong trẻo vốn có.

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rạng rỡ của Chương Nhược Nam.

Nữ diễn viên thành công "vượt ải" Getty Images.

Dù outfit còn nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhan sắc của Chương Nhược Nam hoàn toàn chinh phục netizen.

Trước đó, trong những lần tham dự fashion week với show diễn của Givenchy, Chương Nhược Nam vẫn thường lựa chọn những tạo hình tương đối an toàn, chưa thực sự tạo được khoảnh khắc "wow" khiến công chúng phải bàn tán. Các thiết kế cô diện nhìn chung tôn dáng, thanh lịch và phù hợp với hình ảnh nữ tính vốn có, song lại chưa cho thấy sự bứt phá cần thiết khi đứng trước ống kính quốc tế. Dẫu vậy, có một điều gần như không thể phủ nhận: Nhan sắc "ngọt lịm tim" của Chương Nhược Nam luôn là lợi thế lớn. Sở hữu đường nét thanh tú, gương mặt trong trẻo cùng khí chất nhẹ nhàng, nữ diễn viên dễ dàng thu hút ánh nhìn ngay cả khi trang phục không quá cầu kỳ.

Chương Nhược Nam là sao Trung hiếm hoi mà Getty Images khó mà dìm được.

Ảnh: Getty Images, Weibo.