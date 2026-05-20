Vỏ bọc "Hàng chính hãng Outlet"

Thị trường kinh doanh giày thể thao tại Việt Nam vừa chứng kiến một cú sốc lớn khi K.W Sneaker - một cái tên quen thuộc hoạt động từ năm 2020 - bị phơi bày bản chất thực sự phía sau những lời quảng cáo hào nhoáng. Trên các nền tảng bán hàng của mình, chuỗi này liên tục lăng xê danh nghĩa "Phân phối giày thể thao Nike, adidas, Puma, New Balance, Onitsuka Tiger chính hãng giá tốt, cạnh tranh".

Trang fanpage có hơn 12 nghìn theo dõi của chuỗi K.W Sneaker với khẳng định "hàng chuẩn hãng, giá tốt".

Để củng cố lòng tin của những khách hàng nhẹ dạ, chuỗi cửa hàng này đã thiết kế những bảng mô tả sản phẩm vô cùng tinh vi. Điển hình như với mẫu giày quốc dân Nike Dunk Low Panda, đơn vị này ngang nhiên cam kết chất liệu da thật, da cừu thượng hạng, tình trạng mới 100% chuẩn hãng fullbox đầy đủ hộp giấy gói. Họ thậm chí còn sử dụng lý do "Made in Vietnam" để giải thích cho việc giá rẻ và xoa dịu hoài nghi của người mua bằng dòng ghi chú: "Đa số sản phẩm adidas và Nike, New Balance, Onitsuka Tiger... đều được gia công, bạn có thể tìm hiểu thông qua Google là tại sao nhé, tất cả đều là chính hãng nên các bạn cứ yên tâm".

Miêu tả sản phẩm kèm định nghĩa hàng gia công nhằm hợp thức hoá sản phẩm giá rẻ.

Đặc biệt, chiếc phao cứu sinh tối ưu được K.W Sneaker sử dụng suốt nhiều năm qua chính là cái mác "Hàng chính hãng Outlet". Vốn dĩ trong ngành bán lẻ thời trang, "hàng outlet" được định nghĩa là những sản phẩm chính hãng thuộc bộ sưu tập cũ, hàng tồn kho hoặc có một vài lỗi nhỏ trong quá trình sản xuất được chính thương hiệu tự thanh lý với giá chiết khấu sâu.

Lợi dụng khái niệm này, K.W Sneaker đã lập tức biến nó thành công cụ đánh tráo khái niệm vô cùng khôn ngoan. Trong phần cam kết, chuỗi này thẳng thừng tuyên bố vì là hàng Outlet nên sản phẩm có vài lỗi từ nơi gia công sản xuất nhưng không ảnh hưởng tới ngoại quan cũng như chất lượng giày. Bằng cách đổ lỗi cho các chi tiết lỗi là do đặc tính của hàng outlet, shop đã hợp thức hóa thành công những đường may cẩu thả, phom dáng xô lệch của những đôi giày fake loại xấu, che mắt hoàn toàn những người mua thiếu kinh nghiệm.

Để tối đa hóa doanh thu và kích cầu tiêu dùng triệt để, chuỗi này liên tục tung ra các chiến dịch khuyến mãi với tần suất dày đặc như "mua 1 tặng 1", "mua 2 tặng 1". Chiêu thức marketing đánh mạnh vào lòng tham đã biến những đôi giày nổi tiếng trở nên rẻ rúm, được chào mời vồn vã không khác gì mớ rau con cá ngoài chợ. Nhằm tiếp cận tệp khách hàng đại chúng một cách chuyên nghiệp, K.W Sneaker không chỉ đổ tiền vận hành một website chuyên nghiệp mà còn xây dựng một hệ sinh thái với các trang fanpage mạng xã hội. Hiện tại, toàn bộ hệ thống này đã bốc hơi trong im lặng nhằm trốn tránh sự truy quét của dư luận.

Các chương trình thanh lý, xả kho mua 1 tặng 1 ồ ạt từng được tung ra.

Lời cảnh báo ngầm từ cộng đồng "check legit"

Thực tế, đối với giới mộ điệu và những sneakerhead chân chính, cái tên K.W Sneaker từ lâu đã nằm trong danh sách đen. Trên các hội nhóm lớn chuyên kiểm định giày trên Facebook, chuỗi cửa hàng này trong nhiều năm qua đã liên tục bị réo gọi kèm theo những cái lắc đầu ngao ngán. Cứ mỗi khi có thành viên mới đăng bài hỏi về độ uy tín của cái tên K.W, câu trả lời nhận được nhiều nhất luôn là lời cảnh báo hãy chạy ngay đi, kèm lời khẳng định đây hoàn toàn là chiêu trò lừa bịp núp bóng hàng tuồn, hàng xả kho để xả đồ giả.

K.W Sneaker bán hàng giả không còn là thông tin bất ngờ trong các hội nhóm về giày.

Những lời khuyên kháo nhau bỏ chạy khỏi gã bịp bán hàng fake mạo danh hàng outlet.

Trên mặt trận TikTok, từng có những nhà sáng tạo nội dung thực hiện các video ẩn danh để cảnh báo người tiêu dùng về một chuỗi cửa hàng sneaker có tiếng tại TP.Hồ Chí Minh chuyên nhập hàng fake chất lượng kém nhưng ngang nhiên bán bằng mức giá của hàng thật. Theo nguồn tin này, mỗi đôi giày nhập vào với giá gốc rẻ mạt đã bị đội giá lên gấp hàng chục lần. Khoản lợi nhuận kếch xù từ việc thổi giá chính là nguồn tài chính khổng lồ giúp chuỗi cửa hàng chi trả cho những mặt tiền nằm giữa thành phố nhằm đánh bóng tên tuổi.

Một trong ba cửa hàng nằm trên mặt tiền đường lớn ở TP.HCM của K.W Sneaker.

Website cửa hàng khẳng định chính hãng kèm nhiều hậu mãi sau mua.

Cái kết của chuỗi ngày lừa dối tinh vi này đã được định đoạt vào ngày 20/5/2026. Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (sinh năm 1993), đại diện Hộ kinh doanh K.W Sneaker về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành kiểm tra bất ngờ tại 3 địa điểm kinh doanh lớn của chuỗi này bao gồm số 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, số 813 Quang Trung (thuộc phường An Hội Tây) và số 640 đường Trường Chinh (phường Tân Bình). Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 1.412 đôi giày, dép giả mạo hoàn toàn các nhãn hiệu được bảo hộ toàn cầu là Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger. Tổng trị giá của số hàng hóa vi phạm bị niêm phong lên tới gần 3,44 tỷ đồng.

Kho giày giả vừa bị triệt phá.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đại diện đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi thu mua giày dép giả từ các hội nhóm trôi nổi trên mạng xã hội từ tháng 2/2023 đến nay mà không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc. Dù biết rõ hành vi kinh doanh hàng giả là vi phạm pháp luật, nhưng vì mức giá nhập vào quá thấp, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên đối tượng vẫn bất chấp lao vào để thu về khoản tiền lời lớn. Với việc biến các thương hiệu thời trang lớn thành công cụ trục lợi, K.W Sneaker đã bán ra thị trường hàng nghìn đôi giày kém chất lượng, đút túi số tiền lời bất chính hơn 1 tỷ đồng trước khi bị phanh phui. Vụ việc là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những tín đồ thời trang về cái bẫy hàng hiệu giá rẻ đang bủa vây trên thị trường hiện nay.

Đối tượng Nguyễn Trần Việt Hoàng tại Phòng Cảnh sát Kinh tế.

