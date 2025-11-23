Chùm ảnh nhoè nhoẹt thấy rõ mặt thật của Song Hye Kyo

Tối 19/11, lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) lần thứ 46 đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc với sự góp mặt của dàn sao đình đám. Trong số đó, Song Hye Kyo là cái tên được mong chờ nhất và cũng là người... "bí ẩn" nhất.

Khác với thường lệ, lần này Song Hye Kyo không xuất hiện trên thảm đỏ thay vào đó cô đột ngột hiện nguyên hình khi đã yên vị trên hàng ghế mời, khiến cả truyền thông lẫn fan đều bất ngờ. Như vậy, người đẹp gần như không có bức ảnh toàn thân nào chất lượng cao do báo chí chụp lại. Những khoảnh khắc nhan sắc lộng lẫy của Song Hye Kyo được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội hoàn toàn là hình ảnh chớp nhoáng, chụp lại từ livestream của đài KBS.

Để nhìn rõ outfit và visual của Song Hye Kyo chỉ có thể đợi "phúc lợi" do ekip chia sẻ. Loạt ảnh hậu trường đơn sơ, nhoè nhoẹt do ekip chụp bằng điện thoại với ánh sáng vàng vọt của hành lang backstage, góc chụp nghiêng tự nhiên, chất lượng ảnh có khi còn thua ảnh selfie bình thường nhưng kỳ lạ thay, lại cho thấy rõ nhất bản chất của Song Hye Kyo: Đẹp một cách không cần cố gắng. Bản thân nữ diễn viên đến hiện tại vẫn "rất chảnh" không cập nhật dù chỉ một bức ảnh về sự kiện này, dù ai cũng thấy cô đẹp điên đảo.

Trong chiếc váy dạ hội màu nude pastel với chất liệu ren tinh xảo, phần thân trên xuyên thấu khéo léo, chân váy xòe rộng bồng bềnh, Song Hye Kyo trông như một nàng công chúa cổ tích bước ra từ cung điện. Mái tóc bob đen nhánh được sấy cúp vào mượt mà, makeup trong trẻo với môi hồng đào nhẹ nhàng, toàn bộ tạo hình toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng mà vẫn đầy nữ tính.

Thực tế, chùm ảnh cam thường nhoè nhoẹt này lại vô tình trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho nhan sắc không góc chết của Song Hye Kyo. Không cần photoshop, không cần studio hay photographer chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc iPhone chụp nhanh dưới ánh đèn hành lang, và Song Hye Kyo vẫn đẹp mê hồn.

Làn da trắng hồng căng bóng tự nhiên dù đã 43 tuổi, đường nét khuôn mặt thanh tú không một nếp nhăn, thần thái điềm đạm nhưng cuốn hút của Song Hye Kyo đều thể hiện rõ ngay cả qua những bức ảnh chất lượng thấp nhất.