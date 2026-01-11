Chưa thấy ai như mỹ nam này: Xinh đến độ con gái phải tị, bị shop lấy hình đi bán váy

Một khung hình hài hước tưởng chừng vô hại lại đang khiến dân tình cười ra nước mắt với nhân vật chính là Felix - mỹ nam đình đám của Stray Kids. Theo đó, trong một video khi nam idol mặc một chiếc áo t-shirt trắng và mải mê chơi game, trong khoảnh khắc cao hứng, Felix bất ngờ cởi áo nhưng để hờ hững trên vai, tạo nên khoảnh khắc "nửa kín nửa hở" khiến nhiều người lầm tưởng anh đang... mặc váy trễ vai.

Nguồn cơn tạo nên khoảnh khắc hài hước của Felix (Nguồn felix.lee.00).

Khung hình ấy càng trở nên hợp lý một cách khó tin bởi từ lâu Felix đã nổi tiếng với nhan sắc phi giới tính hàng đầu Kpop. Gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại, làn da sáng, bờ vai mảnh cùng mái tóc vàng bạch kim đặc trưng khiến anh dễ dàng cân cả những tạo hình vốn được mặc định dành cho phái nữ. Không ít fan thừa nhận, nếu không biết trước về anh, họ hoàn toàn có thể tin rằng đây là hình ảnh một cô gái mặc váy đầy gợi cảm.

Ảnh felix.lee.00.

Điều khiến câu chuyện trở nên viral hơn cả chính là "hậu quả" ngoài dự đoán của khình này. Các fan nhanh chóng phát hiện một số chủ shop trên Taobao đã nhanh tay chụp lại và sử dụng hình ảnh Felix để làm ảnh minh họa cho gian hàng thời trang nữ. Sản phẩm được mô tả là: Váy áo dáng trễ vai (one-shoulder), phong cách Hàn Quốc, phù hợp mặc đầu thu, phong cách lười - gợi cảm, khoe vai, ôm dáng, tôn dáng – kiểu áo "chị đẹp".

Sự việc nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nhiều fan hài hước bình luận: "Các shop Trung Quốc tinh mắt thật, biết chọn mẫu nữ đẹp nhất luôn", "Felix đẹp đến mức bán được cả váy nữ mà không cần mặc thật" . Thậm chí có người còn đùa rằng nếu Felix thực sự mặc chúng, có lẽ còn bán chạy hơn bất kỳ người mẫu nữ nào.

Ảnh Taobao.

Với vẻ đẹp sắc sảo nhưng dịu dàng như búp bê, mái tóc bạch kim mượt mà, làn da trắng mịn cùng đôi vai thon gọn, Felix sở hữu vẻ đẹp phi giới tính hiếm có trong làng giải trí Hàn Quốc. Chính đặc điểm này đã mở ra cho anh một sự nghiệp thời trang vượt ngoài kỳ vọng.

Tháng 8/2023, Felix chính thức trở thành đại sứ Louis Vuitton, đây là lần đầu tiên thương hiệu nước Pháp bổ nhiệm một nam idol đại diện cho dòng thời trang nữ. Khi ấy, chỉ sau 2 tháng hợp tác, nam idol đã mang về 4,5 triệu USD giá trị truyền thông cho thương hiệu. Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière không giấu được sự trân trọng: "Tôi yêu năng lượng, cá tính độc đáo và gu thẩm mỹ táo bạo của Felix" .

Ảnh IGNV.

Ngoài Louis Vuitton, Felix còn là "gà chiến" của tập đoàn IICombined, đại diện cho Gentle Monster, Tamburins và ATiiSSU. Đặc biệt, tháng 8/2025, anh trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu làm đẹp xa xỉ Hera, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này lựa chọn một nam nghệ sĩ làm gương mặt đại diện.

Sự thành công vượt trội của Felix trong ngành thời trang cao cấp phản ánh một xu hướng đang lên, rằng các thương hiệu xa xỉ ngày càng tìm kiếm những gương mặt có khả năng phá vỡ ranh giới giới tính, mang đến vẻ đẹp đa dạng và độc đáo.