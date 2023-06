Chu trình dưỡng trắng an toàn, hiệu quả chống chọi nắng hè

Vậy có cách nào để trải nghiệm mùa hè trọn vẹn nhưng vẫn giữ làn da sáng khỏe không? Bí quyết sẽ có trong chu trình dưỡng trắng an toàn và đơn giản dưới đây!

Toner cân bằng pH

Sau khi làm sạch da cơ bản, cân bằng pH là bước cần có trong chu trình dưỡng trắng da mùa hè. Cân bằng ẩm giúp kiểm soát lượng dầu và nước ở mức hợp lý, giảm sự giãn nở lỗ chân lông và tăng khả năng tự bảo vệ của da trước bức xạ tia UV. Nếu hoạt động ngoài trời, bạn nên ưu tiên Toner cấp ẩm chứa thành phần làm dịu da như rau má, Axit Hyaluronic, Axit Amin,... giúp làm giảm mẩn đỏ và hiện tượng nám da. Khi chọn Toner, bạn lưu ý tránh dùng Toner chứa cồn, vì thành phần này sẽ khiến da mất khô và dễ gây kích ứng.

Dear, Klairs Preparation Unscented Toner là gợi ý hàng đầu dành cho mọi làn da, ngay với làn da siêu nhạy cảm. Sản phẩm được người dùng gọi là "Toner quốc dân" vì bảng thành phần lành tính, nhưng hiệu quả trong việc cấp ẩm và giữ độ ẩm trên da lâu hơn những loại Toner khác.

Toner cấp ẩm cho mọi làn da

Thành phần nổi bật:



Không cồn, hương liệu, paraben: an toàn với da nhạy cảm

Axit Hyaluronic, Beta-glucan, Centella: làm dịu da

Axit Amin từ Lúa Mì: giảm viêm nhiễm trên da

Phyto-Oligo (tế bào gốc thực vật): dưỡng ẩm toàn diện

Tinh chất Vitamin C dưỡng sáng da

Vitamin C là thành phần "vàng" có khả năng ức chế Melanin, ngăn quá trình hình thành hắc sắc tố và cải thiện tình trạng sạm nám. Hoạt chất còn thúc đẩy quá trình sản sinh Collagen, giúp da căng bóng và đàn hồi hơn. Với làn da gặp vấn đề mụn, Vitamin C hỗ trợ giảm viêm và làm mờ vết thâm sau mụn. Bí quyết để Vitamin C hoạt động hiệu quả trên da, đó là hãy chọn dẫn xuất Acid L-ascorbic dạng tinh khiết nhất và duy trì thói quen sử dụng tinh chất 2 lần/ ngày nhé.

Bên cạnh những hiệu quả dưỡng sáng da tuyệt vời, Vitamin C còn được biết là thành phần dễ gây kích ứng da. Nếu bạn thuộc tuýp da nhạy cảm, nên chọn tinh chất Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop 5% Vitamin C, nồng độ lý tưởng theo lời khuyên của chuyên gia da liễu.

Tinh chất Vitamin C dưỡng trắng da

Thành phần nổi bật



5% Vitamin C tinh khiết dạng Acid L-ascorbic: nồng độ phù hợp với da nhạy cảm.

Sodium Hyaluronate và Caprylyl Glycol cấp ẩm mạnh mẽ

Chiết xuất Rau Má có khả năng chống oxy hóa

Kem dưỡng ẩm giúp phục hồi da

Chu trình dưỡng da trắng an toàn vào mùa hè không thể thiếu kem dưỡng cấp ẩm. Ngay cả không Treatment, bạn vẫn nên bổ sung thành phần hỗ trợ phục hồi, phòng ngừa tình trạng "cháy nắng" do tia UV gây nên. Thông thường, kem dưỡng ẩm phục hồi da thường có kết cấu dày, gây bí da nên không phù hợp dùng trong mùa hè nắng nóng.

Nếu là tín đồ của mỹ phẩm Hàn Quốc, chị em chắc chắn sẽ biết kem dưỡng ẩm có chất kem màu xanh "mát mắt" Dear, Klairs Midnight Blue Calming Cream. Kem dưỡng Dear, Klairs còn cung cấp dưỡng chất và cân bằng độ ẩm cho da, làm mờ các nếp nhăn trên da, mang lại làn da mịn màng.

Kem dưỡng ẩm giúp làm dịu da

Thành phần nổi bật

Guaiazulene, một thành phần tự nhiên được chiết xuất từ dầu hoa Cúc La Mã làm dịu da mạnh mẽ, giúp giảm tình trạng tổn thương da.

Butylene Glycol, Glycerin và Sodium Hyaluronate cung cấp và duy trì độ ẩm cần thiết cho làn da suốt ngày dài.

Chiết xuất Rau Má là thành phần chống oxy hóa.

Kem chống nắng phổ rộng

Sử dụng kem chống nắng phổ rộng là bước bắt buộc trong chu trình dưỡng trắng da an toàn mùa hè. Bạn nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 50 PA++++ để da được bảo vệ tối ưu trước tia UVA, UVB, giảm nguy cơ tổn thương và đen sạm. Nếu thuộc tuýp da nhạy cảm dễ kích ứng, hãy tránh kem chống nắng chứa cồn và ưu tiên sản phẩm chứa thành phần làm dịu da nhé!

Trên đây là chu trình gồm 4 nguyên tắc dưỡng trắng da an toàn nhưng hiệu quả không nên bỏ lỡ trong mùa hè này. Hy vọng bí quyết này bạn sẽ giải quyết nỗi lo da thâm sạm, giúp bạn tận hưởng mùa hè thật rạng rỡ.Đơn vị phân phối độc quyền toner Dear, Klairs tại Việt Nam:



CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Địa chỉ: Số 5, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam