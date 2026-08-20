Trên trang cá nhân mới đây, Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Quang Hải - nhận được sự chú ý khi đăng tải đoạn video phản hồi các bình luận nhận xét cô sở hữu vòng một khiêm tốn. Chỉ sau 24 giờ chia sẻ, video đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. Nàng WAG tỏ ra khá dí dỏm khi đọc những lời nhận xét "2 lưng" từ dân mạng.

Chu Thanh Huyền bị chê có vòng 1 khiêm tốn.

Cô bộc bạch bản thân không hề buồn mà chỉ thấy buồn cười, đồng thời khẳng định sự nhẹ nhàng, thanh thoát của vóc dáng hiện tại mới là điều cô yêu thích. Bản thân người đẹp cũng thẳng thắn chia sẻ nếu muốn can thiệp kích thước thì cô đã làm từ lâu, chứ không nhất thiết phải chạy theo chuẩn mực "bưởi bồng" của số đông.

Chu Thanh Huyền chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện kích thước vòng 1 (Clip: TikTok).

Thực tế, tư duy làm đẹp hiện đại không còn bị đóng khung trong bất kỳ chuẩn mực cố định nào về vóc dáng. Sự lựa chọn giữa vòng 1 đầy đặn quyến rũ hay mảnh mai, thanh thoát hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu cá nhân của mỗi người. Quan trọng nhất vẫn là sự tự tin và cảm giác dễ chịu khi khoác lên mình những trang phục yêu thích.

Sự tự tin của Chu Thanh Huyền nhận được sự đồng cảm từ nhiều chị em, với những bình luận đồng tình:

- Tôi nghĩ Huyền thích như vậy chứ nếu bả muốn làm là làm lâu rồi.

- Tôi cũng thích như vậy , trông nó đẹp, nó sang khi mặc đồ.

- Đang tự ti xem được bà tự tin hẳn.

- Thật tôi cũng mơ được nhỏ đi.

Bà xã Quang Hải khẳng định yêu thích cơ thể hiện tại của mình, không có nhu cầu nâng cấp.

Sự cởi mở, thẳng thắn của Chu Thanh Huyền từng nhiều lần được nhìn thấy. Trong giới WAGs, cô vốn được biết đến là người đẹp có góc nhìn thực tế về thẩm mỹ khi không ngại công khai những trải nghiệm làm đẹp chưa như ý để chia sẻ bài học cho người theo dõi.

Ở những năm đầu tuổi 20, bà xã Quang Hải từng tìm đến filler như một giải pháp nâng tầm nhan sắc nhanh chóng, từ việc tiêm 1cc nâng dáng mũi mềm mại đến việc tiêm cằm và tiêm môi căng mọng.

Tuy nhiên, việc duy trì chất làm đầy qua năm tháng đã mang lại không ít phiền toái. Năm 2024, người đẹp công khai chỉ ra khuyết điểm vành môi bị trề do tích tụ filler và quyết định đi tiêm tan theo lời khuyên dí dỏm của chồng để môi đỡ giống "xúc xích". Dù phải trải qua cảm giác sưng đau và chấp nhận đôi môi không còn hiệu ứng căng bóng hoàn hảo như trước, cô vẫn hài lòng vì lấy lại nét tự nhiên.

Đôi môi căng đầy của bà xã Quang Hải khi còn filler.

Đến năm 2025, công cuộc "sửa sai" của Chu Thanh Huyền tiếp tục đối mặt với thử thách lớn hơn ở vùng cằm. Sau 6 lần tiêm tan cả ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc nhưng filler vẫn không giải quyết triệt để, cô phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa tại Hàn Quốc để siêu âm, định vị và thực hiện thủ thuật xử lý. Cảm giác đau đớn cùng chi phí tốn kém trở thành bài học đắt giá, khiến bà xã Quang Hải thừa nhận bản thân từ nay chỉ tập trung tiêm tan những tích tụ cũ chứ tuyệt đối không tiêm thêm bất kỳ chất làm đầy nào lên gương mặt.

Sau lần xử lý filler cằm dai dẳng, Chu Thanh Huyền khẳng định bản thân cô sẽ không động chạm đến chất làm đầy thêm nữa.

Sự điềm tĩnh và thực tế trong tư duy chăm sóc ngoại hình của bà mẹ một con còn thể hiện qua cách Chu Thanh Huyền đối diện với những tin đồn cải thiện vóc dáng sau sinh. Trước nghi vấn phẫu thuật hút mỡ bụng hay cắt da thừa để lấy lại vòng eo phẳng lì, Chu Thanh Huyền nhanh chóng phủ nhận. Người đẹp giải thích vì vẫn có kế hoạch sinh thêm con trong tương lai, cô ưu tiên chọn các phương pháp phục hồi tự nhiên và an toàn thay vì can thiệp phẫu thuật xâm lấn quá sớm.

Người đẹp sinh năm 2000 can thiệp làm đẹp từ sớm nhưng nói không với dao kéo.

Ảnh: FBNV