Một ngày sau khi bức ảnh Lisa xuất hiện cùng chủ nhân của câu nói "Thank you Kateyki" viral khắp các trang MXH thì tới sáng nay 6/3, video clip của cả hai đã chính thức có mặt trên kênh TikTok hơn 20 triệu người theo dõi của giọng ca Rockstar.

Trong dịp này, có thể thấy Lisa khá mới mẻ khi show ra phong cách ngọt ngào cùng outfit lấy tone màu pastel làm chủ đạo - điều không thường thấy ở nữ thần BLACKPINK. Mỹ nữ xuất hiện bên cạnh Lisa là Aon Somrutai Rattanawaraha - cô gái được yêu thích với phong cách "bánh bèo" chính hiệu.

Lisa và Aon Somrutai đăng ảnh cùng shopping ở cửa hàng Louis Vuitton ngày 5/3. Thần thái, ngoại hình hay khả năng "cân đồ" của họ phải nói là ngang tài ngang sức.

Lisa là fan của "Thank you Kateyki" trong khi chủ nhân câu nói cũng là fan của cô, video này ra đời từ đó (Nguồn TikTok @lalalalisa_m).



Sự đồng hành giữa Lisa và Aon Somrutai là bất ngờ cho nhiều người khi họ chưa từng công khai mối quan hệ bạn bè trước đó. Gần đây, Lisa thường thể hiện mình là một fan của câu nói Thank you Kateyki, thậm chí G-Dragon còn tiết lộ Lisa là người đã giới thiệu nó cho anh. Nguồn gốc của lời cảm ơn đặc biệt này đến từ thói quen nói "Thank you" kèm tên người vệ sĩ Kateyki của Aon Somrutai - rich kid trẻ tuổi người Thái sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong thái sang chảnh và gia tài đồ hiệu không thua kém những minh tinh hạng A.

Trên MXH, Aon Somrutai thường thể hiện đam mê thời trang và cuộc sống sang chảnh của mình. Mỗi video của cô đều được quay dựng với hình ảnh xa hoa, ngập tràn đồ hiệu, siêu xe và dàn vệ sĩ áo đen tháp tùng. Mặt khác, chúng cũng vô cùng hài hước khi Aon có cá tính vui vẻ, thân thiện, tạo được thiện cảm với người xem khi luôn nói lời cảm ơn. Từ những điều đó, hot girl này ngày một phủ sóng và được cộng đồng mạng yêu thích.

Lisa từng bắt chước câu cửa miệng nổi tiếng "Thank you Kateyki" của Aon, khiến cô nàng thượng lưu này vô cùng vui sướng.(Nguồn @aonsomrutai).



Việc xây dựng hình ảnh sang chảnh như mơ, shopping không nhìn giá không chỉ giúp Aon Somrutai tạo dựng được thương hiệu cá nhân mà còn khiến người ta chú ý hơn về câu chuyện kinh doanh của mình. Được biết, Aon Somrutai là chủ tịch của Perrine Porter - chuỗi cửa hàng top 1 Thái Lan trong ngành mua bán và ký gửi hàng hiệu đã qua sử dụng. Tự tay làm chủ thương hiệu bán hàng xa xỉ không lạ khi Aon Somrutai lại có loạt video "chốt đơn" hàng chục món đồ hiệu không tính toán.

Các video của Aon Somrutai hầu hết luôn có cảnh cô diện đồ hiệu từ đầu đến chân, xuất hiện bên vệ sĩ riêng và những chiếc shopping bag được xách khệ nệ. Bản thân cô cũng sở hữu nhan sắc đài các và phong cách hiện đại, quý phái như một nữ chính trên màn ảnh.



Trước khi nổi tiếng trên mạng, Aon đã xây dựng được tên tuổi cho mình trong ngành thời trang cao cấp. Năm 2013, cô thành lập SF BRANDNAME - một nền tảng mua bán các sản phẩm thiết kế đã qua sử dụng. Sau đó, Aon ra mắt Perrine Porter với sứ mệnh làm cho thời trang cao cấp bền vững và dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Aon Somrutai cho rằng, việc sử dụng đồ hiệu secondhand không phải điều gì đáng xấu hổ khi khách hàng có thể mua được item yêu thích với mức giá hợp lý, không phải cất công xếp hàng hay tìm kiếm.

Có đam mê với thời trang cao cấp từ sớm, câu chuyện khởi nghiệp của Aon Somrutai bắt đầu từ năm 17 tuổi khi nữ doanh nhân thành đạt có được chiếc túi hiệu đầu tiên. Sau khi sử dụng một thời gian và nhận thấy việc trao đổi vẫn kiếm được lợi nhuận, Aon biết đây chính là công việc cô muốn theo đuổi.