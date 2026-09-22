Chủ động phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.000 ca tay chân miệng, tập trung nhiều tại khu vực Buôn Ma Thuột với hơn 500 ca và Cư M'gar với hơn 200 ca.

Tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay ghi nhận 853 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có trường hợp diễn biến nặng phải hỗ trợ thở máy.

Bệnh tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh. Một số chủng virus như EV71 có thể gây biến chứng thần kinh, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Trẻ có thể mắc bệnh nhiều lần do miễn dịch sau mắc bệnh không bền vững.

Theo bác sĩ Đặng Việt Nam, Phó Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, trẻ mắc tay chân miệng cần được theo dõi sát. Những dấu hiệu như sốt cao trên 38,5°C kéo dài hơn 48 giờ, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, giật mình, quấy khóc nhiều hoặc rối loạn giấc ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn biến nặng. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

Để phòng bệnh, ngành Y tế khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn, chế biến thức ăn, cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh và thay tã. Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch; không mớm thức ăn, không cho trẻ mút tay hoặc ngậm đồ chơi và không dùng chung đồ dùng ăn uống.

Đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, bàn ghế, sàn nhà và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Chất thải của trẻ cần được thu gom, xử lý đúng cách.

Trẻ mắc bệnh cần được cách ly, không đến lớp hoặc tiếp xúc với trẻ khác và đưa đi khám, điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế.