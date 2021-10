Chọn đúng sản phẩm chống oxy hóa mới giúp da trẻ và khỏe, nhưng làm sao để chọn đúng thì bạn biết chưa?

Làn da chúng ta mỗi ngày phải chịu sự tấn công của vô vàn yếu tố xung quanh như ô nhiễm không khí, ánh nắng mặt trời hay ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng oxy hóa (do cơ thể không kịp tiết enzyme để chống lại các gốc tự do có hại). Chính vì vậy, da sẽ nhanh lão hóa, các nếp nhăn xuất hiện nhiều, thiếu hụt elastin và chất dưỡng ẩm, tăng sắc tố da cũng như làm hàng rào bảo vệ da bị yếu kém.



Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bổ sung các chất chống oxy hóa, đặc biệt là qua chu trình skincare mỗi ngày. Thành phần này sẽ giúp chống lại các gốc tự do có hại nhờ vào việc loại bỏ các phân tử electron của các gốc tự do có hại. Những chất chống oxy hóa phổ biến và hiệu quả có thể kể đến như Vitamin C, Retinol, Hyaluronic Acid, Vitamin E hay Niacinamide. Thế nhưng chất chống oxy hóa chỉ thực sự phát huy tác dụng nếu bạn biết chọn đúng sản phẩm phù hợp với làn da, nhu cầu của bản thân. Bài hôm nay sẽ giúp bạn rõ hơn về cách chọn sản phẩm chống oxy hóa đúng nha.

Chọn Retinol nếu: da bạn có dấu hiệu lão hóa, muốn tái tạo và phục hồi tổn thương

Retinol được biết đến như "thần dược" của làn da lão hóa, thành phần này ngoài giúp đẩy lùi quá trình lão hóa còn giúp kích thích sản sinh collagen, thúc đẩy tái tạo tế bào mới cũng như phục hồi tổn thương cho da. Tuy vậy không phải ai cũng có mối quan hệ êm ấm với Retinol, đặc biệt là các bạn da nhạy cảm. Để hạn chế tình trạng kích ứng, bạn có thể bắt đầu với nồng độ thấp và dùng giãn cách để da quen dần.

Retinol cũng khiến da nhạy cảm hơn dưới ánh nắng mặt trời nên kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu 35 là điều bắt buộc. Kiehl's Retinol Micro-Dose chứa Retinol nguyên chất, Peptides, Niacinamide và Ceramides giúp da săn chắc, sáng khỏe, hạn chế mẩn đỏ và bong tróc. Nhờ có Ceramides nên sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp cho da nhạy cảm hoặc mới dùng Retinol.

Chọn Vitamin E nếu: da bạn khô, thiếu sức sống

Làn da khô thường thiếu sức sống, kém săn chắc, nếu kéo dài tình trạng thiếu nước, hụt ẩm trong thời gian dài thì sự lão hóa sẽ ập đến rất nhanh đấy. Vitamin E là một chất chống oxy hóa rất hiệu quả, ngoài ra còn cung cấp lượng dưỡng chất dồi dào và lợi ích chống viêm. Chưa hết đâu, Vitamin E còn là cứu tinh nhờ vào khả năng phục hồi và làm dịu da, thế nên đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho da khô, da nhạy cảm và hay kích ứng. Đôi khi bảng thành phần sẽ không ghi thẳng là Vitamin E mà ở dưới dạng Tocopherol đó.

Một "chiếc" serum không phải nói nhiều vì quá xuất sắc đến từ vị trí của SkinCeuticals. Vitamin C E Ferulic luôn được các bác sĩ và chuyên gia da liễu khuyên dùng, đây cũng là một trong những sản phẩm chống lão hóa nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất từ đông đảo người dùng. Điểm trừ duy nhất là giá hơi "đau ví" thôi.

Chọn Niacinamide nếu: da bạn bị mụn, bị chứng đỏ mặt, tăng sắc tố

Niacinamide là một dạng của Vitamin B3, ngoài khả năng trị mụn, cải thiện chứng đỏ mặt, tăng sắc tố thì thành phần này cũng rất hữu ích nếu muốn đẩy lùi nếp nhăn. Niacinamide giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da và cải thiện sức khỏe lâu dài cho da. Ngoài ra, những bạn hay bị đổ dầu nhiều hoặc bị mụn đầu đen cũng có thể nhờ cậy Niacinamide nhờ đặc tính kháng viêm.

Chai serum 10% Niacinamide của Good Molecules giúp cải thiện lỗ chân lông, làm sáng da, đều màu da và giúp da mềm mại hơn. Nhờ có công thức serum nền nước mỏng nhẹ nên khi apply lên da rất nhanh thấm, bạn có thể dùng cả ban đêm và ban ngày mà không lo tình trạng bí, nặng mặt hay vón cục khi makeup hoặc dùng thêm các sản phẩm khác đâu nhé.

Chọn Vitamin C nếu: bạn muốn dưỡng sáng, cải thiện kết cấu, bề mặt da

Vitamin C (Ascorbic Acid) được yêu thích nhờ công dụng chống oxy hóa cực hiệu quả cũng như khả năng phối hợp nhịp nhàng với các chất chống oxy hóa khác để tối ưu hóa kết quả. Mặt khác, Vitamin C cũng là gương mặt nổi trội cho những ai có nhu cầu dưỡng trắng - sáng da, cũng như cải thiện làn da không đều màu, khô cứng, nếp nhăn hay thâm do mụn. Bộ đôi Vitamin C - kem chống nắng nếu được duy trì đều đặn thì da bạn không chỉ khỏe mà còn đẹp lên dần đều nữa đó.

Một chiến binh đến từ nhà Paula's Choice là C15 Super Booster chứa 15% Vitamin C giúp cải thiện làn da không đều màu, đồng thời chống oxy hóa và lão hóa, cũng như giảm nếp nhăn ổn áp. Sản phẩm lành tính, phù hợp với mọi loại da, chất khi thoa lên da lại thấm nhanh, cũng rất xứng đáng để tham khảo đó.

Chọn Hyaluronic Acid nếu: da bạn thiếu nước, muốn phục hồi, giảm kích ứng khi đang dùng sản phẩm treatment

Hầu hết mọi người đều chỉ nhớ tới công dụng cấp nước của Hyaluronic Acid mà quên rằng đây cũng là thành phần chống oxy hóa hiệu quả và giữ cho da luôn khỏe mạnh, từ đó giúp da có đủ sức mạnh để chống chọi với các yếu tố gây hại từ môi trường xung quanh. Hyaluronic Acid vừa ngăn chặn tác hại của các gốc tự do, vừa thúc đẩy phục hồi tổn thương. Nó giúp da ngậm nước, từ đó tạo nên hiệu ứng căng mọng, tươi khỏe cho da. Khi da được bảo vệ và đủ nước, hoạt động sản sinh tế bào mới sẽ được tăng cường, nhờ đó da mềm mượt và săn chắc hơn nhiều.



Serum Madagascar Centella Hyalu-Cica Blue của Skin1004 chứa 5 loại Hyaluronic Acid với các trọng lượng phân tử khác nhau, giúp cấp nước cho đủ các tầng da từ sâu bên trong. Thành phần nổi bật khác còn có chiết xuất rau má vùng Madagascar giàu Vitamin A, B1, B2, B3, C giúp mờ thâm nám, dưỡng trắng da hiệu quả. Ngoài ra, chiết xuất rau má còn giúp giảm viêm, trị mụn, làm dịu da và cải thiện lỗ chân lông nữa đó. Sản phẩm phù hợp mọi loại da, đặc biệt là da dầu thiếu nước.

Ảnh: Sưu tầm