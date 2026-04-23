Câu chuyện về những làn da nâu của mỹ nhân Vbiz tưởng chừng đã lắng xuống sau những đợt sóng tranh cãi đầu năm, thì nay lại tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự trở lại của Xoài Non và màn "nhập cuộc" đầy táo bạo của Miu Lê tại sự kiện mới nhất không chỉ hâm nóng một xu hướng làm đẹp, mà còn phơi bày một thực tế nghiệt ngã: Trong mắt số đông, từ bỏ làn da trắng để chọn sắc nâu mật ngọt đồng nghĩa với việc chấp nhận bước vào tâm điểm của những lời phán xét đầy định kiến.

Miu Lê và mớ hỗn độn của người đến sau

Nhìn cách Miu Lê xuất hiện với làn da sẫm màu, người ta thấy ở đó một sự dũng cảm đáng nể. Cô bước vào "vũ trụ da nâu" khi mà những người đi trước như Phương Ly hay Huyền 2K4 vẫn còn đang loay hoay trong mớ ý kiến trái chiều đầy hỗn độn. Và đúng như dự đoán, Miu Lê nhận về một kết quả tương tự: Một cuộc chiến không hồi kết giữa hai phe khen - chê trên mạng xã hội.

Trong khi không ít lời khen ngợi dành cho sự quyến rũ mới mẻ, giúp tôn vinh vóc dáng khỏe khoắn mà nữ ca sĩ đã dày công tập luyện, thì những bình luận tiêu cực lại có phần áp đảo về độ sát thương. Nhiều người cho rằng làn da của Miu chưa được xử lý kỹ, dẫn đến tình trạng không đều màu, trông vàng vọt và xanh xao dưới ánh đèn thảm đỏ. Thậm chí, lỗi makeup bị cho là lạc quẻ, không ra chất "Tây" cũng trở thành lý do để dân mạng công kích.

Nếu không nhìn thấy Miu Lê ngày hôm qua, mà chỉ nghe qua miêu tả từ bình luận mạng có lẽ sẽ có hình dung rất kinh khủng về cô, nhưng thực chất khi so sánh hình ảnh do chính chủ đăng tải trong điều kiện ánh sáng chuẩn, diện mạo của Miu Lê không hề đáng thất vọng như những gì được nhìn thấy qua những ống kính nghiệp dư.

Xoài Non và hạn sử dụng chóng vánh của những lời khen trên mạng

Tương tự là trường hợp của Xoài Non, từ một nhân vật từng được tán thưởng là "hợp da nâu nhất Vbiz" qua những tấm ảnh được post trên trang cá nhân, ở thảm đó Đại Tiệc Trăng Máu 8 mới đây, cô nàng bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự thất vọng. Câu cảm thán: "Trả lại Xoài Non lúc trước đi" xuất hiện dày đặc dưới các đoạn video sự kiện, như một bản án dành cho sự thay đổi của hot girl sinh năm 2002.

Điều mà netizen đang vô tình hoặc cố ý bỏ qua chính là sự tác động khủng khiếp của các yếu tố ngoại cảnh. Ánh sáng đèn flash chát chúa, chất lượng camera khác nhau hay màu sắc hậu kỳ chênh lệch.... tất cả đều có thể biến một làn da socola quyến rũ thành một tông da lốm đốm, mệt mỏi.

Chính Miu Lê cũng đã phải thốt lên đầy đáo để trên trang cá nhân: "Sao có mấy bên quay tôi lên vàng khè giống viêm gan vậy? Alo. Ở ngoài người ta socola ấy" . Câu từ đi thẳng vào vấn đề của Miu Lê vừa là giải thích, vừa là sự phản kháng trước cách mà mạng xã hội đang bóp méo diện mạo người nổi tiếng.

Đặc ân trắng trẻo và tiêu chuẩn kép của đám đông

Khi đặt cạnh 4 cái tên nổi bật nhất trong đường đua da nâu hiện tại là Xoài Non, Miu Lê, Phương Ly và Huyền 2K4, một thực tế đáng buồn... cười hiện ra: Không ai trong số họ chưa từng được khen và cũng không ai là không bị chê bai "thấu trời" vì tự mình bỏ qua cái gọi là đặc ân trắng trẻo.

Đám đông dường như đang áp một tiêu chuẩn kép lên những người nổi tiếng, mặc định một mỹ nhân chỉ được phép chọn một phong cách, một vẻ đẹp duy nhất để đi cùng họ suốt hành trình, trong khi đó, phản ứng của netizen dành cho một người ở từng thời điểm khác nhau vốn dĩ cũng đã rất khác nhau. Sự khắt khe dành cho những làn da nâu còn mang một sắc thái độc hại hơn, bởi nó chạm vào định kiến thẩm mỹ đã ăn sâu bám rễ bấy lâu nay và bất kỳ sự chệch nhịp nào so với chuẩn mực "trắng mới xinh" đều bị dân mạng coi là một sai lầm cần được sửa chữa.

Đủ nắng hoa sẽ nở, chê đủ rồi cộng đồng mạng ơi

Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ tích cực hơn, làn sóng người nổi tiếng chuyển dịch sang mốt da nâu đang vô tình tạo ra một hiệu ứng "giải vây" cho những cô gái người thường ngoài kia. Những người vốn không có làn da trắng phát sáng và luôn cảm thấy áp lực trong việc chăm da nay đã có thể tạm thời thở phào hay được an ủi khi thấy các thần tượng cũng đang tự tin với sắc diện đậm màu.

Thậm chí, dân mạng giờ đây còn đang tự xây dựng cho mình một tâm thế "phòng thủ" sẵn sàng. Họ chuẩn bị tâm lý cho việc bất kỳ mỹ nhân nào của Vbiz cũng có thể bước vào vũ trụ da nâu vào một ngày đẹp trời nào đó. Những hình ảnh AI dự đoán phiên bản da nâu của Tóc Tiên, Minh Hằng hay Ngọc Trinh không chỉ là một trò đùa, mà là dấu hiệu cho thấy công chúng đang dần làm quen với một khái niệm đa dạng hơn về cái đẹp.

Sau cùng, khi "vũ trụ da nâu" ngày càng đông đúc và đa dạng, công chúng sẽ dần cởi mở hơn với những định nghĩa mới về cái đẹp. Chẳng cần phải gồng mình theo một khuôn mẫu trắng hồng duy nhất, sự khỏe khoắn và rạng rỡ của những làn da socola đầy bản sắc chính là minh chứng cho việc: Đẹp nhất là khi bạn dám là chính mình, bất kể ống kính có "có tâm" hay không.

