Choáng với 2 căn phòng riêng cực xịn của con trai Đan Trường ở Mỹ, nhưng đáng chú ý là chi tiết hé lộ Thủy Tiên có chăm con chu đáo hay không

Gây chú ý nhất tại thời điểm này là thông tin ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên công khai ly hôn sau 8 năm bên nhau. Rất nhiều thông tin xung quanh cuộc sống của hai vợ chồng và con trai là bé Mathis Thiên Từ cũng được chú ý trở lại.



Từ lâu bé Thiên Từ vốn nổi tiếng là cậu ấm “ngậm thìa vàng” từ trong bụng mẹ khi cả gia đình quyết định chuyển đến sống trong một căn biệt thự xa hoa tại San Jose, California (Mỹ). Căn biệt thự không chỉ rộng lớn như một khách sạn 5 sao, mà còn lộng lẫy, xa hoa và sang trọng đến choáng ngợp.

Đặc biệt là phòng ngủ của bé Thiên Từ cũng được bố mẹ đặt nhiều tâm huyết để thiết kế cẩn thận, tiện nghi phù hợp với từng độ tuổi của bé.

Con trai Đan Trường có 2 căn phòng ngủ. Căn phòng này Thiên Từ ở khi còn bé, mọi thứ đều được thiết kế thấp để tránh cho bé bị ngã.

Khu vực bể bơi được Thủy Tiên đậy kín khi không sử dụng để đảm bảo an toàn cho con.

Cầu thang cũng được che chắn kỹ càng.

Được biết, bé Thiên Từ thực chất là có 2 phòng ngủ. Ban đầu phòng của bé ở lầu 3 nhưng khi Thủy Tiên mang bầu, việc đi lại trở nên khó khăn nên phòng của bé được chuyển xuống lầu 2. Nói thêm về thiết kế phòng này, đây là phòng mà bé đã ở từ lúc sinh ra. Vì lúc đó còn nhỏ và bé rất hay bị ngã khi leo từ giường cao xuống nên Thủy Tiên đã chú ý ưu tiên sử dụng những đồ dùng được thiết kế thấp như chiếc giường hình ô tô, thảm trải, tủ thấp,…

Bên cạnh đó cô cũng tiết lộ đợi khi Thiên Từ lớn hơn, cô sẽ thiết kế lại phòng cho bé với những đồ dùng phù hợp độ tuổi và sự phát triển của con.

Đến hiện tại khi gần 4 tuổi, phòng của bé Thiên Từ đã có nhiều thay đổi tiện nghi để phù hợp hơn với bé. Thay vì đồ nội thất có thiết kế thấp như hồi còn nhỏ, Thiên Từ đã có một chiếc giường cao để bé có thể tự tập ngủ một mình. Theo Thủy Tiên tiết lộ, chiếc giường được thiết kế từ một hãng nội thất nổi tiếng và khá đắt đỏ, chỉ riêng một tấm ga giường thôi đã khoảng từ 700USD (khoảng 16 triệu đồng) trở lên. Tuy nhiên, tính năng sử dụng của nó thì lại rất bền, dùng được lâu dài.

Khi Thiên Từ lớn hơn, Thiên Từ chuyển lên ở phòng ngủ trên lầu 3.

Căn phòng này rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Thiết kế trang trí nội thất trên đầu giường của bé cũng được cô đặt có dụng ý, truyền đạt nhiều thông điệp ý nghĩa đến con trai như dòng chữ: "Believe with all your heart, Laugh, love". Cô hy vọng rằng tương lai bé Thiên Từ có để đặt lòng tin vững vàng cho mọi quyết định của mình.

Thủy Tiên cũng cho biết, tất cả đồ dùng trong phòng của bé đều được thiết kế tiện nghi, từ tủ đồ đựng quần áo, thùng rác, kệ tủ,… Ngoài ra ngay trong phòng của bé còn được thiết kế tủ đứng chỉ để dành riêng cho việc pha sữa cho Thiên Từ, tủ lạnh mini, tủ đựng thuốc,…

Trong phòng có cả tủ lạnh, lò vi sóng, khu vực pha sữa cho Thiên Từ.

Bên cạnh sự đầu tư mạnh tay cho phòng ngủ của con trai, Thủy Tiên còn thể hiện sự chu đáo khi mọi khu vực có thể gây nguy hiểm cho con trai trong nhà đều được bà mẹ này bố trí phương án bảo vệ. Chẳng hạn như khu vực bể bơi được Thủy Tiên đậy kín khi không sử dụng để tránh việc Thiên Từ bị ngã xuống. Hay khu vực cầu thang trong nhà được cô lắp rào chắn để cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con trai.

Có thể thấy, sinh ra trong một gia đình giàu có, bé Mathis ngay từ đã có một cuộc sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điều đặc biệt, theo Thủy Tiên từng tiết lộ, cô thuê vú em trông bé với nhiều yêu cầu cao như phải biết 3 thứ tiếng là Anh - Việt – Hoa. Còn người giúp việc phải 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tất cả là để đảm bảo quý tử có một môi trường sống và phát triển tốt nhất.