Cho con bú, mẹ uống thuốc tránh thai có sao không?

Thực tế phụ nữ đang cho con bú vẫn có thể mang thai nên khiến người nhiều cặp vợ chồng lo lắng vỡ kế hoạch. Vì vậy, nhiều người lựa chọn biện pháp uống thuốc tránh thai. Tuy nhiên, cho con bú uống thuốc tránh thai có sao không? Uống thuốc tránh thai có ảnh hưởng đến cơ hội mang thai sau này nữa không?

1. Vì sao nên sử dụng biện pháp tránh thai khi đang cho con bú

Hầu hết các phụ nữ sau khi sinh đều trải qua một giai đoạn vô kinh khi cho con bú. Trong giai đoạn này, tình trạng rụng trứng của người phụ nữ sẽ bị ức chế do sự biến đổi nồng độ hormone sinh dục. Vì vậy đã khiến những phụ nữ đang cho con bú có khả năng mang thai thấp hơn đáng kể so với phụ nữ bình thường, tỷ lệ thụ thai chỉ khoảng 2%.



Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng họ sẽ không có khả năng mang thai sau khi quan hệ. Trên thực tế, chỉ sau 6 tuần kể từ khi sinh em bé thì các phụ nữ đã bắt đầu có khả năng mang thai trở lại. Và việc người phụ nữ mang thai khi vẫn còn cho con bú là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Phụ nữ có thể mang thai trở lại từ 6 tuần sau khi sinh - Ảnh: Internet

Mang thai trở lại quá sớm sau khi sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ khi chưa kịp vượt qua các ảnh hưởng từ sinh nở. Bên cạnh đó, tình trạng này còn có thể gây ra nhiều vấn đề khác như tăng nguy cơ sẩy thai, tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ, ảnh hưởng đến việc chăm sóc trẻ và cả tâm lý của người phụ nữ...



Vì thế, sử dụng các biện pháp phòng tránh thai chủ động là điều cần thiết trong giai đoạn này. Ngoài việc sử dụng thuốc tránh thai thì nhiều phương pháp khác cũng có thể được áp dụng như dùng bao cao su, đặt vòng tránh thai...

2. Cho con bú uống thuốc tránh thai có sao không?

Thuốc tránh thai là một phương pháp tránh thai hiệu quả và tiện lợi cho các bà mẹ trong giai đoạn cho con bú. Tuy nhiên, sử dụng thuốc tránh thai có bản chất nội tiết tố gây nhiều lo lắng, không biết cho con bú uống thuốc tránh thai có sao không, có ảnh hưởng gì đến trẻ không...

Theo Trung tâm Nguy cơ trẻ Sơ sinh thuộc Đại học Texas Hoa Kỳ, sử dụng thuốc tránh thai có nguồn gốc nội tiết tố không gây ảnh hưởng bất lợi trực tiếp đến sức khỏe của những trẻ khi chúng bú sữa mẹ.

Nhưng dù vậy, việc sử dụng thuốc tránh thai trong giai đoạn cho con bú vẫn cần được tiến hành một cách thận trọng. Bởi việc sử dụng các chế phẩm chứa estrogen - thành phần chính có trong một số loại thuốc tránh thai có thể gây ra hiện tượng giảm tiết sữa. Nếu nghiêm trọng thậm chí có thể gây mất sữa sớm ở các bà mẹ đang cho con bú. Gây ra ảnh hưởng gián tiếp lên trẻ do trẻ sẽ không còn được cung cấp nguồn sữa mẹ dồi dào và đầy đủ.

Cho con bú uống thuốc tránh thai có sao không được nhiều bà mẹ quan tâm - Ảnh: Internet

Nên các loại thuốc tránh thai hiện nay được ưu tiên sử dụng cho phụ nữ trong giai đoạn cho con bú là các loại thuốc chỉ chứa progestin đơn độc. Vì những loại thuốc tránh thai này ít hoặc không gây ảnh hưởng xấu lên hoạt động tiết sữa nuôi con của người phụ nữ. Thuốc tránh thai progestin có thể được sử dụng dưới dạng viên uống hằng ngày hoặc qua các mũi tiêm tránh thai cho hiệu lực lên đến 3 tháng.

Trong khi đó, các thuốc tránh thai có chứa estrogen vì có thể làm giảm tiết sữa hoặc thậm chí mất sữa nên thường không được sử dụng cho các phụ nữ đang cho con bú.

Trên đây là câu trả lời cho vấn đề cho con bú uống thuốc tránh thai có sao không và cách lựa chọn thuốc tránh thai thích hợp trong giai đoạn này. Nếu còn có thêm các thắc mắc khác, hãy liên hệ với bác sĩ để được giải đáp đầy đủ hơn.

Nguồn tham khảo: Which birth control options are best while breastfeeding?