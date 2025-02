Chịu không nổi với 5 cô dâu đẹp nhất Trung Hoa: Cư dân ở "thánh địa mỹ nhân" được 35.000 người hỏi cưới

Những mỹ nhân hàng đầu Cbiz luôn diện đa dạng các loại thiết kế lộng lẫy trên màn ảnh hay ở các sự kiện thời trang nhưng váy cưới là trang phục khán giả hiếm có cơ hội được nhìn thấy họ diện tận mắt, đặc biệt là với những sao nữ còn đang trong vòng độc thân. Trong bầu không khí của ngày Lễ Tình Nhân, cùng nhìn ngắm lại loạt visual nức nở của Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư... trong chiếc váy cưới trắng tinh làm lay động lòng người.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy cưới trắng tinh, tô son đỏ bên chú rể Dương Dương trong những tập cuối của tác phẩm Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Năm 2021, đóng cặp cùng Dương Dương trong tác phẩm ăn khách "You are my Glory", mỹ nhân Tân Cương từng gây sốt với hình tượng cô dâu mỹ miều ở phân cảnh bước vào lễ đường. Trước khi tập phim phát sóng, bộ ảnh cưới lung linh đã được nền tảng chiếu nhá hàng sớm - Địch Lệ Nhiệt Ba diện mẫu đầm cưới 2 dây chất ren tinh xảo, thân trên váy là corset chiết eo, phần dưới xoè rộng theo phom váy công chúa. Khỏi phải nói với sức hút này, "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi đã làm nền tảng phim nghẽn mạng khi lên sóng.

Từng khiến công chúng say đắm với những tạo hình cổ điển và quyền lực, người đẹp này khi trở thành cô dâu lại dịu dàng và mong manh đến lạ.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi hoá thân thành cô dâu đang tiến vào lễ đường trong 1 cảnh phim năm 2014.

Bao lần làm phù dâu xinh đẹp hết phần thiên hạ, Lưu Diệc Phi được người hâm mộ mong chờ sớm trở thành nhân vật chính trong tiệc cưới của cuộc đời mình. "Thần tiên tỷ tỷ" trong cảnh phim năm ấy chọn tóc búi đơn giản, cài khăn veil trắng trong trẻo, đẹp đến nao lòng. Đặc biệt nằm ở chỗ, Lưu Diệc Phi dù là cô dâu nhưng không hề đeo một món trang sức nào từ vòng cổ, vòng tay đến bông tai, nhường tất cả sự lấp lánh lại cho nhan sắc mộc mạc, "hàng thật giá thật" của mình.

Khi vào vai diễn này Lưu Diệc Phi khi ấy đang ở tuổi 28 nhưng nhờ makeup look tự nhiên tuyệt đối, gương mặt cô vẫn mang nét trẻ trung và thanh thuần như mới chớm đôi mươi.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng trên trang bìa thời trang cách đây 12 năm vẫn không hề lỗi thời khi nhìn lại.

Đại minh minh được ngưỡng mộ từ nhan sắc đến địa vị, Phạm Băng Băng từng nhiều lần hóa thân thành cô dâu cho các bộ ảnh thời trang và vai diễn. Trong số đó, bộ ảnh với tạp chí CosmoBride năm 2013 để lại ấn tượng mạnh mẽ với khung hình ngập tràn khí chất của Phạm Băng Băng ở tuổi 32. Cô lộng lẫy và xa hoa với váy cưới ren và chiếc veil khủng. Pose dáng đẹp không có chỗ chê của nữ diễn viên giúp cô có được trang bìa ấn tượng hàng top trong lịch sử tạp chí CosmoBride.

Khung hình cận đẹp như AI khi Phạm Băng tô son đỏ tựa nàng Bạch Tuyết.

Triệu Lộ Tư

Dù chỉ là 1 cảnh quay, Triệu Lộ Tư vẫn chuẩn bị chiếc váy cưới tinh xảo với cánh hoa làm từ lụa xanh, có khả năng phát sáng dưới ánh nắng.

Trước khi xảy ra biến cố sức khỏe, vai diễn Hứa Nghiên trong "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư, mang đến cho cô nhiều màn hóa thân ấn tượng. Thời trang đa dạng trong chuỗi ngày ghi hình của Triệu Lộ Tư trở thành sách mẫu mặc đẹp của nhiều cô gái xứ Trung. Ở ngày quay thứ 44, tạo hình cô dâu của nàng Tiểu Hoa được tung ra đã làm xôn xao MXH khi ấy. Triệu Lộ Tư diện chiếc váy cưới độc nhất vô nhị do thương hiệu Ivan Yong Couture thiết kế riêng cho nhân vật này.

Khi bổ sung thêm loạt trang sức đắt giá của BVLGARI, màn hóa thân thành cô dâu của Triệu Lộ Tư thêm chỉn chu và sang trọng.



Cổ Lực Na Trát

Spotlight của Elle Thịnh Điển 2023 đổ dồn vào màn xuất hiện lộng lẫy như nữ thần của Cổ Lực Na Trát cùng bộ lễ phục đến từ thương hiệu Rahul Mishra.

Trên thảm đỏ Đêm hội Elle Thịnh Điển (Elle Style Awards 2023), người đẹp đến từ thánh địa mỹ nhân Tân Cương - Cổ Lực Na Trát đã trở thành tâm điểm của sự kiện ngày hôm ấy với tạo hình đẹp phát sáng. Nữ diễn viên dù không mặc 1 chiếc váy cưới chính hiệu, thiết kế 2 mảnh với bra và chân váy của cô được lấy cảm hứng từ váy truyền thống Gagra choli Ấn Độ vẫn lung linh như cô dâu cùng veil trắng đội đầu. Khoảnh khắc bước vào thảm đỏ của Na Trát đẹp tựa như đang bước vào lễ đường đã làm topic "Cổ Lực Na Trát hãy cưới tôi" lọt top 1 hot search Weibo với hơn 250 triệu lượt xem và 35.000 lượt thảo luận,... đòi cưới.