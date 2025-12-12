Chính thức: Chanel đã có được Jung Kook, em út BTS về cùng nhà với thành viên aespa

Sáng ngày 11/12, cộng đồng fan BTS đã có một buổi sáng đầy xôn xao khi xuất hiện tin đồn Jung Kook là cái tên tiếp theo được gọi vào hàng ngũ Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Chanel Beauty.

Tin đồn hành lang bắt nguồn từ một bức ảnh chụp màn hình được cho là bài viết công bố danh phận mới của Jung Kook trên Allure - một trong những tạp chí làm đẹp uy tín nhất thế giới. Tuy nhiên, theo người hâm mộ bài viết này được cho là đã bị xóa đi nhanh chóng, khiến netizen càng thêm tò mò và nghi ngờ.

Hình ảnh bài viết của tạp chí Allure được người hâm mộ chụp lại vào sáng 11/12 làm nổ ra tin đồn giữa Jung Kook và Chanel.

Tuy nhiên, thông tin này lại được nhiều người tin tưởng dựa trên một cơ sở đáng chú ý: cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, "em út vàng" của BTS đã công khai tiết lộ Bleu De Chanel là chai nước hoa yêu thích của mình.

Nam idol hoá ra đã ngầm thả hint từ sớm với nhà mốt Pháp khi tiết lộ chai nước hoa yêu thích.

Dù là một cái tên kinh điển, đã quá nổi tiếng trong làng nước hoa nam, nhưng với sự lăng xê từ Jung Kook, Bleu De Chanel một lần nữa dậy sóng và được các fan trên toàn thế giới săn lùng. Việc Jungkook công khai yêu thích một sản phẩm của Chanel đã khiến nhiều người đoán rằng đây có thể là "hint" ngầm.

Nửa ngày sau khi tin đồn "nổ" ra khắp mạng xã hội, chiều 11/12 Chanel chính thức công bố Jung Kook trở thành Đại sứ toàn cầu của hãng trong mảng nước hoa và làm đẹp. Đây là bản hợp đồng Đại sứ thương hiệu thứ 2 của Jung Kook sau Calvin Klein, và là hợp đồng mảng beauty đầu tiên của anh chàng.

Chanel chính thức tuyên danh phận Đại sứ cho em út BTS.

Video chào mừng tân Đại sứ Jung Kook trên story của Chanel (Nguồn @chanelofficial).

Đặc biệt, việc về với Chanel Beauty đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ trở thành "người một nhà" với Karina (aespa) - nữ idol vừa được Chanel rước về dinh chưa đầy 2 tháng trước với vai trò đại sứ toàn cầu cho dòng sản phẩm beauty. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ đôi quyền lực đại diện cho Chanel Beauty tại thị trường châu Á - nơi có lượng fan Kpop đông đảo và sức mua mạnh mẽ