Chiêu mặc hở hang, rẻ tiền để nổi tiếng của sao vô danh trên thảm đỏ Cannes 2024

Miles Moretti - xuất thân là một tiktoker nên sẽ có rất ít “đất diễn” tại Cannes, vì vậy anh đã gây chú ý bằng cách diện trang phục in họa tiết “chăn con công” khi xuất hiện trên thảm đỏ. Chưa hết, chàng tiktoker còn tạo những dáng chụp hơi quá khi so với sự chuyên nghiệp, chỉn chu từ các nghệ sĩ khác. Một số gay gắt cho rằng, anh chàng cần nên tiết chế cá tính, thay vào đó hãy thể hiện sự chuyên nghiệp khi tham dự một sự kiện lớn. Một số khác lại cho biết đây vốn dĩ là content của Miles Moretti, bởi trên kênh tiktok của anh chàng cũng thường xuyên đăng tải những video diện trang phục in họa tiết “chăn con công”. Nam tiktoker từng chia sẻ việc thường xuyên diện thiết kế này là vì muốn quảng bá văn hóa truyền thống của quê nhà đến bạn bè quốc tế.