Mấy năm trở lại đây, giới mộ điệu đã và đang chứng kiến sự biến đối không ngừng trong quỹ đạo thời trang toàn cầu, xu hướng retro hay Y2K dần được ưa chuộng và nhanh chóng phủ sóng mạnh mẽ.

Hiểu được thị hiếu người tiêu dùng, adidas đã “hồi sinh" lại dòng giày bóng đá Samba, đồng thời thêm thắt và biến tấu một vài chi tiết để trở nên hợp mốt và cá tính hơn. Với thiết kế tối giản, vintage nhưng vô cùng năng động, trẻ trung và matching với mọi outfit, adidas Samba “phất” lên như một hiện tượng sneaker vài năm đổ lại đây. Người người nhà nhà đua nhau đọ dáng với nhiều mẫu mã đa dạng đến từ "con cưng" nhà adidas, đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục của "ông lớn" thời trang thể thao nước Đức sau nhiều năm trồi sụt thất thường.



Sự tái sinh của dòng adidas Samba đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu, phủ sóng mọi ngóc ngách và được đông đảo giới trẻ yêu thích

Tưởng chừng như không gì có thể cản bước “cơn bão" Samba thì mới đây, “chiến thần" nhà adidas đã phải đối mặt với “kiếp nạn" đầu tiên sau 2 năm liền “xưng vương" trong cuộc đua sneaker. Chuyện là, content creator gốc Trung, Mengyan Yu (@diana_mengyan) đã đăng tải một video lên Instagram cá nhân, bộc bạch về trải nghiệm không mấy thoải mái khi diện mẫu giày adidas Samba OG sọc đỏ. Cụ thể, cô chia sẻ phần da của đôi giày đã cọ xát, làm xước gót chân của cô và cho rằng số tiền mình bỏ ra mua mẫu giày sneaker này là không đáng dù chúng vô cùng xinh xắn, trendy. Đáng chú ý, nhiều khách hàng ở dưới phần bình luận đều phản ánh rằng họ cũng gặp trường hợp tương tự, ở cả phần mắt cá chân và lưỡi gà.

Mengyan Yu nhận xét mẫu giày adidas Samba không thoải mái, khiến phần gót chân của cô bị đau xước

Tuy nhiên, drama mới thực sự bùng lên khi ở dưới bài đăng của Mengyan Yu, tài khoản tích xanh của adidas đã thả bình luận: “Muốn đẹp thì phải chịu thôi" (gotta sacrifice for the look) khiến dân tình không khỏi phẫn nộ. Sau đó, cô nàng này đã đáp trả lại với quan điểm không thể nào slay hơn: “Khi nhắc đến sneaker, tôi không muốn vì cái đẹp mà phải cắn răng chịu đựng nỗi lòng của mình. Giày cao gót thì còn thấy hợp lý. Sneaker là phải thoải mái khi mang vào chân, tôi quyết không đánh đổi cảm giác thoải mái của mình”.

Chiếc bình luận phản hồi của adidas đã "thổi bùng" lên ngọn lửa trên MXH, đồng loạt phê phán cách hành xử của nhãn hàng này

Nhiều người cho rằng, mọi chuyện đã có thể giải quyết êm đẹp nếu adidas phản hồi một cách khéo léo và tinh tế hơn, đồng thời chỉ trích thương hiệu nổi tiếng không chịu thấu hiểu và có phần “hơn thua" với khách hàng.

Hiện tại, bình luận khiến dân tình phẫn nộ đã bị “bay màu" nhưng đoạn video đầu tiên của Mengyan Yu phàn nàn về chất lượng của Samba đã chạm ngưỡng 8.4 triệu view, nhận về 144.000 lượt thả tim và hơn 5.000 bình luận. Video thứ 2 “bóc mẽ" “gã khổng lồ" của ngành thời trang thể thao cũng thu hút 2.3 triệu người xem, với 38.400 lượt tương tác và gần 2000 bình luận. Đa số người dùng mạng đều lên tiếng bênh vực cô nàng này cũng như bày tỏ sự bất bình và khó hiểu trước thái độ gây "xịt keo" của adidas.

Chiếc video gốc của Mengyan Yu, nguồn cơn drama của adidas Samba

Một số bình luận của netizen:

- Thật sự đây không phải là một cách phản hồi hay ho lắm.

- adidas nghĩ họ là thương hiệu giày cao gót hay gì zậy.



- Rồi tui đang định sắm 1 đôi. Giờ khỏi luôn nha.

- Tôi cũng bị xước ở phần gót chân và mắt cá chân nè.

- Quản lý truyền thông của adidas chắc có một đêm mất ngủ rồi.