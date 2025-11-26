Chiến dịch mới của Herbario x LyLy gây sốt vì loạt tagline "đánh đúng tim đen" học sinh, dân văn phòng, mẹ bỉm

Tagline cá nhân hóa – trúng tim đen netizen

Thành công lớn nhất của chiến dịch nằm ở khả năng phân khúc hóa thông điệp một cách khéo léo. Thay vì nói "tóc rụng", Herbario chia nhỏ insight đến từng kiểu người – và chính sự cá nhân hoá này khiến cộng đồng mạng gật gù: "Ủa sao biết rõ quá vậy?"

Học sinh/Sinh viên: Tagline "Vì điểm A+, tóc rụng N cọng" nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng học đường, tạo ra tiếng cười đồng cảm ngay lập tức.

Nhân viên văn phòng: "Deadline dí, tóc chạy" trở thành câu cửa miệng cho những ai đang chịu áp lực công việc cao, thể hiện sự thấu hiểu về tình trạng rụng tóc do stress quá mức.

Mẹ bỉm sữa: "Bỉm dày, tóc thưa, thương mẹ chưa?" là một cú đánh trực diện vào tâm lý hy sinh của người làm mẹ, khiến thông điệp trở nên vô cùng xúc động và đáng lan truyền.

Người yêu làm đẹp: "Tóc bật tông, gốc bật tung" thừa nhận một cách hài hước về hệ quả của việc làm đẹp không kiểm soát.

Những câu tagline này nhanh chóng trở thành trend vì… quá thật!

LyLy – "chất xúc tác" làm netizen mềm lòng

Khán giả vốn quen với hình ảnh năng lượng, đáng yêu của LyLy. Vì vậy khi cô nàng xuất hiện trong chiến dịch, nhiều bình luận cho rằng đây chính là sự lựa chọn thông minh từ phía nhãn hàng.

Sự kết hợp này mang đến cảm giác gần gũi: dù công việc hay cuộc sống có cuốn đi đến đâu, vẫn nên dành chút thời gian chăm lại mái tóc và tinh thần của mình.

Khi một chiến dịch làm đẹp trở thành lời nhắc về sức khỏe tinh thần

Điều khiến chiến dịch thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở tagline hay hình ảnh, mà còn ở cách Herbario chuyển một vấn đề thường bị xem là "khó nói" thành một lời nhắc nhẹ nhàng: "Hãy tự chăm sóc bản thân trước khi tình trạng rụng tóc trở thành gánh nặng."

Còn "ngôi sao" đứng sau loạt tagline gây sốt này? Chính là nước xịt dưỡng tóc Vỏ bưởi bồ kết Herbario – được gọi vui là "cứu tinh" cho những mái tóc đang stress. Với công thức thuần chay, chiết xuất vỏ bưởi – bồ kết và loạt thành phần lành tính, sản phẩm được xem như giải pháp tiện lợi hiệu quả cho mọi kiểu tóc đang khô yếu gãy rụng. Nhờ cách lồng ghép tinh tế, sản phẩm xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, khiến câu chuyện rụng tóc trở nên thuyết phục và dễ đồng cảm hơn.

Xem chi tiết sản phẩm: Combo 2 chai xịt dưỡng tóc vỏ bưởi bồ kết Herbario 100ml

Thay cho những lời kêu gọi mua hàng trực diện, chiến dịch chọn cách kể câu chuyện về sự cân bằng: chăm mái tóc đẹp cũng là một phần của việc chăm sóc tinh thần.

Nhờ hướng tiếp cận hài hước, insight rõ ràng và hình ảnh phù hợp, Herbario x Lyly – "Rụng Tim Đừng Rụng Tóc" không chỉ giúp thương hiệu nổi bật giữa thị trường đông đúc, mà còn biến một nỗi lo rất thật – tóc rụng – thành câu chuyện tích cực, vui vẻ và được bàn tán sôi nổi khắp mạng xã hội.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ LIDO

Địa chỉ: 7/50 Đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP HCM.