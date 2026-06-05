Chiếc vương miện hơn 100 tuổi của Song Hye Kyo và màn đụng độ bất ngờ với Anne Hathaway

Mỗi lần xuất hiện trên tạp chí thời trang, Song Hye Kyo đều khiến công chúng phải trầm trồ bởi khả năng biến hóa đa dạng. Không cần những bộ cánh quá phô trương hay lối trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn luôn toát lên khí chất sang trọng đặc trưng hiếm ai có được. Mới đây, trong bộ ảnh thực hiện cho Vogue Trung Quốc, mỹ nhân Hàn Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm khi hóa thân thành hình tượng nữ hoàng hiện đại. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý không chỉ là nhan sắc đỉnh cao hay những món trang sức xa xỉ, mà còn là một chiếc vương miện lịch sử có tuổi đời hơn 100 năm, từng gắn liền với giới hoàng gia châu Âu và thậm chí còn có mối liên hệ thú vị với bộ phim kinh điển "Nhật ký công chúa".

Trong loạt ảnh với Vogue Trung Quốc, Song Hye Kyo xuất hiện với thần thái quyền lực nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính vốn đã trở thành dấu ấn riêng của cô. Những bộ trang phục mang tông màu trung tính, phom dáng thanh lịch được kết hợp cùng các thiết kế trang sức cao cấp đến từ Chaumet, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại.

Không ít khán giả nhận xét rằng Song Hye Kyo giống như một nữ hoàng vừa thức giấc trong cung điện cổ tích. Gương mặt thanh tú, ánh mắt điềm tĩnh cùng khí chất sang trọng khiến mọi khung hình đều mang cảm giác điện ảnh. Tuy nhiên, giữa hàng loạt món trang sức đắt giá, chiếc vương miện cô đội trên đầu mới là nhân vật chính thực sự của bộ ảnh.

Chiếc vương miện mà Song Hye Kyo sử dụng không phải một thiết kế mới được chế tác cho chiến dịch quảng bá thời trang. Đây là một trong những tác phẩm lịch sử quý giá nhất của Chaumet, được thực hiện từ năm 1919.

Ban đầu, chiếc vương miện được tạo ra dành riêng cho lễ cưới của Hoàng tử Sixte de Bourbon-Parme, thành viên của một trong những dòng họ quý tộc lâu đời tại châu Âu. Trải qua hơn một thế kỷ, món trang sức này vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn và trở thành một phần quan trọng trong kho lưu trữ di sản của Chaumet.

Thiết kế lấy cảm hứng từ những nhành hoa dã yên thảo mềm mại đang buông rủ trong gió. Thay vì những đường nét cứng cáp thường thấy ở các vương miện hoàng gia, tác phẩm mang vẻ đẹp tự nhiên, uyển chuyển và đầy chất thơ. Toàn bộ được chế tác từ bạch kim quý hiếm, nạm kim cương tinh xảo với kỹ thuật thủ công đỉnh cao của các nghệ nhân Pháp.

Điều làm nên giá trị vượt thời gian của chiếc vương miện không chỉ nằm ở tuổi đời hay số lượng kim cương được sử dụng. Bên trong thiết kế còn ẩn chứa một kỹ thuật chế tác vô cùng phức tạp. Các nghệ nhân đã ứng dụng hệ thống lò xo siêu nhỏ để gắn kết những cụm kim cương. Nhờ đó, khi người đeo di chuyển, các viên đá có thể rung động nhẹ nhàng, phản chiếu ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau. Hiệu ứng này tạo nên vẻ lấp lánh sống động như những giọt sương đang đung đưa trên cánh hoa.

Đây là kỹ thuật đặc trưng của Chaumet trong giai đoạn đầu thế kỷ XX và được xem là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của thương hiệu. Chính vì vậy, chiếc vương miện không chỉ là một món trang sức mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang giá trị lịch sử và kỹ thuật chế tác hiếm có.

Điều thú vị là chiếc vương miện lịch sử này còn có một mối liên hệ đặc biệt với Anne Hathaway. Nhiều người hâm mộ có lẽ vẫn còn nhớ hình ảnh Mia Thermopolis trong bộ phim đình đám "Nhật ký công chúa" khi cô chính thức trở thành công chúa và xuất hiện với chiếc vương miện lộng lẫy trên đầu.

Ít ai biết rằng chiếc vương miện trong phim thực chất được lấy cảm hứng trực tiếp từ thiết kế lịch sử của Chaumet. Dù không phải là bản gốc, nhưng các nhà thiết kế phục trang đã tham khảo và tái hiện nhiều chi tiết đặc trưng của tác phẩm năm 1919 để tạo nên phiên bản phù hợp với điện ảnh.

Bởi vậy, khi nhìn thấy Song Hye Kyo đội chiếc vương miện thật trong bộ ảnh mới, không ít người lập tức liên tưởng tới hình ảnh Anne Hathaway năm nào. Một bên là nàng công chúa bước ra từ thế giới điện ảnh, một bên là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, nhưng cả hai đều được kết nối bởi cùng một nguồn cảm hứng đến từ di sản hơn 100 năm tuổi.

Sự xuất hiện của Song Hye Kyo với chiếc vương miện lịch sử đã cho thấy sức sống bền bỉ của những thiết kế kinh điển. Sau hơn một thế kỷ, món trang sức này vẫn đủ sức khiến công chúng kinh ngạc, không hề bị lu mờ bởi những xu hướng mới liên tục xuất hiện trong thế giới thời trang.

Từ lễ cưới của một vị hoàng tử châu Âu năm 1919, tới bộ phim tuổi thơ của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, và nay là bộ ảnh thời trang của Song Hye Kyo, chiếc vương miện ấy vẫn tiếp tục viết nên những chương mới trong hành trình lịch sử của mình. Có lẽ đó chính là đẳng cấp của những thiết kế thực sự vượt thời gian: dù trải qua bao nhiêu năm, chúng vẫn đủ sức khiến cả thế giới phải dừng lại để ngắm nhìn.