6 chiếc đầm cưới đẹp như mơ của Hề Mộng Dao: Mỗi thiết kế là một chương trong chuyện tình cổ tích

Sau 7 năm bên nhau và đã có hai con chung, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ được mong đợi tại Paris. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi gia thế của cặp đôi hay khung cảnh lãng mạn giữa kinh đô ánh sáng, đám cưới còn khiến giới thời trang đặc biệt quan tâm bởi tủ đồ cưới xa hoa của nàng siêu mẫu. Từ những thiết kế couture đắt giá đến các mẫu váy mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, Hề Mộng Dao đã chuẩn bị tới 6 bộ trang phục khác nhau cho chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày. Mỗi chiếc váy đều đại diện cho một khoảnh khắc riêng, tạo nên hành trình thời trang cưới đẹp như bước ra từ truyện cổ tích.

1. Chiếc đầm hoa ngọc bích mở màn cho tuần lễ hôn lễ

Trước khi lễ cưới chính thức diễn ra, Hề Mộng Dao đã xuất hiện trong bữa tiệc đón khách thân mật với một thiết kế đến từ bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Dior. Chiếc váy nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi sắc xanh ngọc bích nổi bật nhưng vẫn đầy vẻ thanh lịch. Toàn bộ bề mặt váy được đính kết hàng nghìn bông hoa nhỏ li ti tạo nên hiệu ứng mềm mại và sống động như một khu vườn đang nở rộ.

Thiết kế mang phom dáng hạ eo đang được yêu thích trong thời gian gần đây, kết hợp cùng những chi tiết nơ nữ tính giúp tổng thể vừa mang hơi thở hiện đại vừa giữ được nét lãng mạn đặc trưng của thời trang cao cấp Pháp. Đây cũng là chiếc váy từng được nhiều tín đồ thời trang nhận xét là một trong những thiết kế đẹp nhất của Dior mùa này.

2. Đầm cưới chính thức được thiết kế riêng bởi Jonathan Anderson

Khoảnh khắc quan trọng nhất của hôn lễ thuộc về chiếc váy cưới được thiết kế riêng dành cho Hề Mộng Dao bởi Jonathan Anderson - Giám đốc sáng tạo mới của Dior. Thay vì lựa chọn những thiết kế cầu kỳ thường thấy ở giới siêu giàu, nàng siêu mẫu lại gây bất ngờ với một chiếc váy mang tinh thần tối giản.

Được thực hiện từ lụa tự nhiên cao cấp với độ bóng nhẹ như ngọc trai, chiếc váy sở hữu phom dáng dài tay kín đáo cùng chân váy chữ A mềm mại. Điểm nhấn nằm ở phần lưng được xử lý khéo léo bằng những đường cắt và nếp gấp tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa trang nhã. Theo tiết lộ từ nhà mốt, bộ váy mất khoảng 600 giờ thực hiện, trải qua nhiều tháng chỉnh sửa và ba lần thử váy để đạt độ hoàn hảo.

3. Mẫu Chanel Haute Couture năm 1989 đầy ý nghĩa

Sau nghi thức cưới chính thức, Hề Mộng Dao tiếp tục thay sang một thiết kế đặc biệt đến từ bộ sưu tập Haute Couture Chanel năm 1989. Điều thú vị là đây cũng chính là năm cô chào đời, khiến bộ trang phục mang ý nghĩa vô cùng riêng tư. Thiết kế sở hữu phần corset ôm sát giúp tôn vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chân váy dài xếp ly mềm mại. Hề Mộng Dao lựa chọn kết hợp cùng dây chuyền ngọc trai nhiều tầng, tạo nên vẻ đẹp cổ điển gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của Chanel. Giữa không gian tiệc cưới sang trọng tại Paris, bộ váy mang đến cảm giác như một thước phim điện ảnh lãng mạn của những năm cuối thế kỷ XX.

4. Chiếc váy cổ vuông thanh lịch trong bộ ảnh gia đình

Không chỉ có những thiết kế couture cầu kỳ, Hề Mộng Dao còn chuẩn bị một mẫu váy tối giản dành riêng cho bộ ảnh cưới chụp cùng chồng và hai con. Thiết kế cổ vuông với phom dáng gọn gàng, trơn màu hoàn toàn, không sử dụng các chi tiết đính kết cầu kỳ. Sự đơn giản ấy lại giúp những khoảnh khắc gia đình trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Chiếc váy làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô dâu, đồng thời tạo nên sự hài hòa với trang phục của chồng và các con. Đây cũng là một trong những bộ ảnh được cư dân mạng yêu thích nhất vì mang lại cảm giác chân thật và đầy cảm xúc.

5. Mẫu váy voan quây lãng mạn với khăn voan thêu tên

Bên cạnh các bộ trang phục chính, Hề Mộng Dao còn chuẩn bị một thiết kế phụ bằng chất liệu voan mềm mại. Chiếc váy dáng quây giúp khoe khéo bờ vai thanh mảnh của nàng siêu mẫu, trong khi lớp voan bay bổng tạo nên vẻ đẹp mơ màng như công chúa. Điểm đặc biệt nằm ở chiếc khăn voan đồng bộ được thêu tên của hai vợ chồng. Chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này nhanh chóng trở thành đề tài được nhiều người bàn luận bởi tính cá nhân hóa và sự lãng mạn mà nó mang lại.

6. Đầm lụa trễ vai ngọt ngào như nàng thơ

Thiết kế cuối cùng trong bộ sưu tập váy cưới của Hề Mộng Dao là một chiếc đầm ngủ lụa dáng suông. Nếu những bộ váy trước mang vẻ sang trọng và trang trọng thì thiết kế này lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và riêng tư hơn. Phần vai trễ mềm mại giúp tôn lên xương quai xanh thanh thoát, trong khi những chi tiết nơ nhỏ và hoa thêu tinh tế tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào. Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo cho những khoảnh khắc thư giãn sau hôn lễ, đồng thời thể hiện một khía cạnh dịu dàng và đời thường hơn của nàng siêu mẫu.

Từ Dior đến Chanel, từ haute couture xa hoa đến những thiết kế mang tính cá nhân hóa đầy cảm xúc, sáu chiếc váy cưới của Hề Mộng Dao không đơn thuần chỉ là trang phục. Mỗi thiết kế đều kể một câu chuyện riêng, đánh dấu từng khoảnh khắc quan trọng trong hành trình tình yêu kéo dài 7 năm của cô và Hà Du Quân. Chính sự kết hợp giữa giá trị thời trang, tay nghề thủ công đỉnh cao và những ý nghĩa cá nhân đã biến tủ đồ cưới của Hề Mộng Dao trở thành một trong những màn trình diễn thời trang cưới đáng nhớ nhất năm nay.