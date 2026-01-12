Chiếc váy "lộ liễu" đưa Lamoon vào thế khó

Tối 10/1, thảm đỏ một lễ trao giải hoành tráng quy tụ đông đảo nghệ sĩ Vbiz tham dự. Sự xuất hiện của Lamoon - một trong những nữ ca sĩ Gen Z nổi bật nhất năm qua cũng góp phần tạo nhiệt cho sự kiện. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến trang phục của cô nàng trên thảm đỏ lần này: chiếc váy hai dây xuyên thấu vô cùng ấn tượng nhưng cũng không kém phần tranh cãi.

Lamoon diện mẫu váy dài hai dây màu trắng với chất liệu voan xuyên thấu, nhấn bằng những họa tiết baroque được thêu nổi tỉ mỉ ở phần ngực và dọc thân váy. Thiết kế theo phong cách sheer dress - xu hướng đang được lên trên các sàn runway quốc tế.

Để hoàn thiện tổng thể, Lamoon chọn makeup tông hồng lạnh nhẹ nhàng, môi căng bóng, má hồng ửng đào, kết hợp với kiểu tóc búi cao thanh lịch và băng đô cùng tông. Phụ kiện được giữ tối giản với chỉ một chiếc vòng cổ mảnh, khiến tất cả sự chú ý đổ dồn vào bộ váy.

Lamoon xuất hiện ở lễ trao giải tối 10.1 (Nguồn @ditheosao_).

Lamoon quá nhẹ nhàng để diện một trang phục phức tạp như chiếc váy xuyên thấu này (Ảnh @ditheosao_).

Khoảnh khắc Lamoon xuất hiện ngay lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng với những ý kiến trái chiều đan xen. Phần lớn cảm thấy lấn cấn với bộ trang phục, đặc biệt là ở giai đoạn nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi ồn ào nổ ra vài tháng trước:

"Bộ đồ ấy quá", "Đáng thời điểm nhạy cảm mà lại mặc bộ này nữa", "Lamoon nên cân nhắc đổi stylist, từ sau EXSH không thấy bộ nào ổn cả", "Có váy mỏng ở trong nhưng vẫn phản cảm nhẹ nha"...

Các netizen nhận xét dẫu biết trang phục có lớp bảo hộ bên trong, nhưng Lamoon dù có visual sáng, gương mặt xinh xắn, nhưng phong cách và khí chất chưa thật sự phù hợp để khiến thiết kế này không bị nhìn thành "đồ ngủ".

Bộ trang phục trở thành tâm điểm bàn luận của netizen sau màn xuất hiện của Lamoon.

Dân tình còn lấy ví dụ trực tiếp là Tata - Miss Cosmo 2024, người đẹp Myanmar này cũng vừa lựa chọn một thiết kế nói trên ở một sân khấu vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc búi cao thanh thoát và quan trọng nhất là thần thái "nữ hoàng" tự tin, Tata đã khiến thiết kế này tỏa sáng theo một cách hoàn toàn khác. Người đẹp 23 tuổi biến chiếc váy từ rủi ro thành sang trọng.

Sự khác biệt rõ rệt này cho thấy một sự thật: Thần thái, phong cách cá nhân và cách người mặc "sở hữu" trang phục mới thực sự quyết định thành bại của một outfit.