Chiếc váy chấn động nhất lúc này: Phô bày gần như ngực trần của minh tinh 38 tuổi

Tại lễ trao giải British Academy Film Awards 2026 diễn ra ở Royal Festival Hall mới đây, Emma Stone một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu khi xuất hiện với thần thái rạng rỡ và phong độ đỉnh cao. Mỹ nhân sinh năm 1988 nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhờ màn hóa thân đầy ám ảnh trong Bugonia của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Trên thảm đỏ, Emma khiến ống kính gần như “đứng hình” khi xuất hiện với 1 thiết kế táo bạo, làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng. Chỉ trong thời gian ngắn, tạo hình của minh tinh Hollywood đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán sôi nổi nhất mùa giải năm nay.

Tạo hình ấn tượng của Emma Stone tại thảm đỏ thảm đỏ BAFTAs 2026. (Nguồn: britishvogue)

Emma Stone lựa chọn thiết kế custom của Louis Vuitton, với phom dáng ôm cơ thể cùng thiết kế tối giản nhưng được nhấn nhá bằng đường khoét ngực sâu hình giọt nước đầy táo bạo. Phần cổ yếm bắt chéo tạo hiệu ứng thanh mảnh cho bờ vai và xương quai xanh, đồng thời tôn lên vóc dáng thon gọn một cách tinh tế thay vì phô trương. Chất liệu vải trơn lì giúp tổng thể thêm phần sang trọng, kéo dài theo tà váy chạm đất, tạo cảm giác mềm mại khi sải bước trên thảm đỏ.

Emma Stone diện váy xẻ ngực sâu trên thảm đỏ BAFTAs 2026. (Nguồn: Instagram)

Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo với kiểu tóc búi thấp gọn gàng, vài lọn tóc buông nhẹ ôm gương mặt, mang lại nét phóng khoáng vừa đủ. Layout makeup thiên về tông tự nhiên: lớp nền mịn, má hồng phớt nhẹ, đôi mắt nhấn bằng eyeliner mảnh và mascara cong vút, kết hợp son hồng đào tươi tắn, giúp nụ cười rạng rỡ trở thành điểm sáng đắt giá. Theo makeup artist Nina Park, cô đã dùng dòng son LV Baume - Lip Balm in 010 Nude Poetry để hoàn thiện makeup look cho Emma Stone.

Giao diện yêu kiều, sang trọng và quyến rũ của Emma Stone. (Nguồn: Nina Park)

Bên cạnh những lời khen dành cho tạo hình ấn tượng, tối giản mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng, màn xuất hiện của Emma Stone cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên hiện tại trông khá gầy, vóc dáng mảnh mai đến mức thiếu đi sự đầy đặn và khỏe khoắn thường thấy trước đây. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng khi cánh tay và khung vai của cô lộ rõ vẻ thanh mảnh, cho rằng đây là hình ảnh gầy nhất từ trước đến nay mà nữ diễn viên mang lại.

Netizen chia làm 2 luồng ý kiến trước tạo hình của Emma Stone.