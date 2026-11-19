Vốn kín tiếng trên mạng xã hội và hiếm khi góp mặt tại các hoạt động giải trí vài năm trở lại đây, Vĩnh Thụy mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ xuất hiện tại lễ khai trương một studio ở TP.HCM. Tự cầm lái chiếc xe sang Range Rover đến sự kiện, nam siêu mẫu sinh năm 1988 lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ gương mặt góc cạnh điển trai cùng thần thái chững chạc, lịch lãm ở ngưỡng U40.

Bên cạnh visual sắc nét không một điểm trừ, tâm điểm bàn tán của hội sành mặc lại đổ dồn vào chiếc quần skinny jeans đen rách gối mà anh phối cùng áo sơ mi trắng tối giản. Ở thời điểm quần ống rộng lên ngôi, lựa chọn mang đậm hơi thở "thập niên trước" của nam thần Vbiz tưởng chừng sẽ dễ bị soi xét là lỗi thời. Trái lại, loạt ảnh hậu trường ngồi làm tóc của Vĩnh Thụy lại nhanh chóng viral kèm cơn mưa bình luận tâm đắc từ cộng đồng mạng.

Dưới các bài đăng, netizen đồng loạt để lại lời khen: "Ai nói quần bó không đẹp đâu, tại người mặc không phải do cái quần", "Ảnh mặc style của thập kỷ trước nhưng ảnh đẹp nên bộ đồ không quan trọng", "Tướng này mặc skinny jeans ai dám chê đâu trời"...

Lục lại kho ảnh suốt một thập kỷ qua, dân tình mới nhận ra skinny jeans vốn đã là "chân ái" cố định trong tủ đồ của nam siêu mẫu. Từ những khung hình tạo dáng cực ngầu bên siêu xe Lamborghini Aventador với áo khoác da và quần jeans xanh mài rách, cho đến khoảnh khắc ngồi trên nắp capo Porsche 911 trong cây đen toàn tập, phom quần ôm sát luôn xuất hiện đều đặn.

Ngay cả trong những chuyến dạo chơi thư giãn giữa rừng thông hay khi xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, Vĩnh Thụy vẫn trung thành tuyệt đối với công thức quần skinny jeans phối cùng giày sneakers trắng hoặc giày lười.

Từ "vũ khí tối thượng" đến "con ghẻ" làng mốt: Vì sao chỉ người như Vĩnh Thụy mới cân đẹp skinny jeans?

Trong dòng chảy thời trang đương đại, chiếc quần gắn liền với hình ảnh của Vĩnh Thụy vốn mang một số phận đầy thăng trầm. Skinny jeans từng là "vũ khí tối thượng" thống trị thời trang nam giới suốt thập niên 2010 - gắn liền với kỷ nguyên thẩm mỹ rock-chic của Hedi Slimane tại Dior Homme, Saint Laurent hay làn sóng streetwear thời kỳ đầu. Tuy nhiên, bước sang thập niên 2020, dưới sự áp đảo của thế hệ Gen Z, làn sóng Y2K và tư duy ăn mặc đề cao sự phóng khoáng, món đồ này đã rơi thẳng xuống đáy bảng xếp hạng xu hướng. Skinny jeans bị gắn mác gò bó, lỗi mốt, thậm chí trở thành "con ghẻ" bị giới mộ điệu quay lưng để nhường toàn bộ sân chơi cho quần ống rộng (baggy) hay phom suông (wide-leg).

Không chỉ lệch nhịp xu hướng, skinny jeans về mặt cấu trúc còn là kiểu quần "kén chủ" bậc nhất. Khác với quần ống suông có độ rủ giúp che khuyết điểm và tạo hiệu ứng kéo dài chân, phom quần ôm sát từ hông xuống cổ chân phơi bày toàn bộ đường nét cơ thể, từ độ thẳng của khung xương đến tỷ lệ bắp đùi, bắp chân. Chỉ cần một chút lệch chuẩn về hình thể, thiết kế này lập tức trở thành "thảm họa".

Ấy vậy mà khi đặt lên vóc dáng chuẩn siêu mẫu cùng đôi chân dài săn chắc của Vĩnh Thụy, chiếc quần bị chê "mắc kẹt ở thập kỷ trước" lại phát huy tối đa lợi thế hình thể. Anh cũng khéo léo cân bằng tổng thể bằng những chiếc sơ mi hay áo thun phom vừa vặn, đầy nam tính, giúp diện mạo giữ được vẻ lịch lãm không rơi vào cảm giác rườm rà, kém sang.

Thú vị hơn, sau nhiều năm quần thụng bão hòa, giới quan sát thời trang quốc tế cũng bắt đầu ghi nhận sự manh nha trở lại của các phom quần ôm sát trên sàn diễn gần đây. Và dù dòng chảy xu hướng có xoay chiều ra sao, Vĩnh Thụy vẫn chứng minh một chân lý bất biến: phong độ hình thể và khí chất người mặc mới là thứ quyết định đẳng cấp bộ trang phục, chứ không phải bất kỳ nhãn mác hợp mốt nào.

Ảnh: FBNV, Internet