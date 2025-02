Chiếc quần bị chê cười

Ngày 9/2 (giờ địa phương), trận Siêu cúp bóng bầu dục (Super Bowl) năm 2025 diễn ra tại sân vận động Caesars Superdome ở New Orleans, Louisiana, Mỹ. Ngoài cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đội bóng lọt vào chung kết hay phản ứng về Tổng thống Donald Trump và Taylor Swift, chương trình biểu diễn giữa giờ do Kendrick Lamar thể hiện nhận được sự chú ý lớn.

Kendrick Lamar xuất hiện đơn giản tại Super Bowl nhưng vẫn gây chú ý nhờ chiếc quần loe. Ảnh: Getty Images.

So với những năm trước, tiết mục do nam rapper thắng giải Grammy không phải là sự phô trương về mặt thời trang. Không có trò chơi thay đổi trang phục mà khán giả mong đợi ở các chương trình âm nhạc giữa giờ, chủ nhân hit Not Like Us giữ mọi thứ đơn giản với mũ lưỡi trai đội ngược, áo khoác thể thao thường thấy ở các tay đua mô tô và quần jean ống loe màu xanh cùng giày thể thao.

Mặc dù không hẳn là kiểu quần ống loe của những thập kỷ trước (cụ thể là những năm 1970 và 2000), quần jean của Kendrick Lamar cũng xòe ra ở đầu gối và trùm kín gót giày. Hình ảnh Kendrick trái ngược với diện mạo của nhà sản xuất thu âm Mustard trong chiếc quần jean quá khổ lấy cảm hứng từ phong cách hip-hop Bờ Tây.

Như thường lệ, phong cách ăn mặc của một ngôi sao gây chia rẽ trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng mô tả quần ống loe của Lamar là "quần jean nữ" và "quần Hannah Montana", đồng thời so sánh anh với những nhân vật như nữ diễn viên Jennifer Aniston đến ca sĩ nhạc đồng quê Lainey Wilson. Những người khác nói đùa mẹ họ đang tìm kiếm một chiếc quần tương tự hoặc gợi nhớ về thế hệ thiên niên kỷ (8X, 9X) từng mặc quần ống loe ở lứa tuổi teen.

Tuy nhiên, những người cho rằng phong cách của Lamar đã lỗi thời hoặc không phù hợp với giới tính có thể không chú ý đến sự hồi sinh gần đây của quần ống loe, trong cả trang phục nam lẫn nữ.

Chiếc quần loe khiến Lamar có vẻ điệu đà hơn hình ảnh bụi bặm thường thấy của một rapper. Ảnh: Getty Images.

Sự hồi sinh của quần ống loe

Điều đầu tiên phải nhìn nhận là quần jean do Lamar mặc được thiết kế bởi một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thời trang hiện đại, cựu giám đốc sáng tạo của Celine, Hedi Slimane, trước khi ông rời khỏi nhà mốt Pháp vào tháng 10/2024.

Trong khi phong cách rộng thùng thình thống trị sàn diễn thời trang và Gen Z suốt những năm qua, kiểu dáng boot-cut (được gọi như vậy vì ban đầu chúng được thiết kế để vừa với boot) dường như đang quay trở lại. Tại Tuần lễ thời trang Paris vào đầu năm 2025, Louis Vuitton đưa các người mẫu xuống sàn diễn với nhiều loại quần ống loe trong bộ sưu tập được gọi là “dandy streetwear”. Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang nam, Pharrell Williams, sau đó đã xuất hiện trên sân khấu với một chiếc quần ống loe bằng da, trước khi diện một bộ đồ denim tại buổi trình diễn của nhãn hiệu Nhật Bản Sacai vào cuối tuần đó.

Ở những nơi khác, các thương hiệu từ Rick Owens đến Marni cho nam giới mặc quần ống loe trên sàn diễn thời trang mới nhất. Những tài tử như Brad Pitt và Colman Domingo cũng diện quần ống loe được thiết kế riêng đến các lễ trao giải lớn. Một ngày sau trận Super Bowl, Meghan Markle đổi chiếc quần denim ống đứng tiêu chuẩn của mình sang quần jeans ống loe Veronica Beard Beverly Skinny tại Invictus Games ở Vancouver, Canada.

Pharrell Williams và Meghan Markle đều xuất hiện trong chiếc quần loe thời gian gần đây. Ảnh: Getty Images/SplashNews.com.

Truyền thống Mỹ cũng phát hiện trang phục tương tự ở các tên tuổi lớn như Bella Hadid, Suki Waterhouse, Nicole Kidman và thậm chí cả John Legend. Trong bài đăng trên Instagram Story vào ngày 9/2, vợ John Legend, Chrissy Teigen, viết: “Thật chết tiệt khi tất cả chúng ta chế giễu John vì chiếc quần ống loe của anh ấy, sau đó chàng trai tuyệt nhất thế giới lại mặc chúng trong chương trình giữa giờ Super Bowl của anh ấy”.

Tất nhiên, thảm đỏ và sàn diễn tuần lễ thời trang không quyết định những gì xảy ra trong hip-hop. Nhưng với ranh giới giữa thời trang đường phố và thời trang cao cấp ngày càng mờ nhạt, sự hưởng ứng của Lamar có thể chứng minh là một khoảnh khắc quan trọng. Những người tạo xu hướng (và các sự kiện văn hóa lớn như chương trình giải lao Super Bowl) không chỉ phản ánh xu hướng, mà còn định hình chúng, như một người dùng X nhận xét : "Kendrick một mình mang quần jean ống loe trở lại".