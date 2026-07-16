Chiếc áo sơ mi xanh tưởng đơn điệu lại là món đồ "cân" cả tủ quần áo

Không nổi bật như đỏ, cũng không quá an toàn như trắng, sắc xanh nhạt mang đến cảm giác dịu mắt, thanh lịch và rất "đắt" trong những bức ảnh mùa hè. Chính vì thế, đây cũng là món đồ được rất nhiều fashion blogger trên Instagram lựa chọn cho những bản phối mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Điều khiến chiếc áo sơ mi này được yêu thích không nằm ở bản thân nó, mà ở khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau.

Áo sơ mi xanh + quần jeans ống rộng: Công thức trẻ trung chưa bao giờ lỗi mốt

Đây là cách phối đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chỉ cần kết hợp áo sơ mi với quần jeans ống rộng, mở nhẹ một hoặc hai cúc áo và xắn tay áo tự nhiên, bạn đã có ngay vẻ ngoài phóng khoáng mà vẫn chỉn chu. Set đồ này phù hợp cho những buổi cà phê cuối tuần, dạo phố hay những chuyến du lịch ngắn ngày. Một đôi sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh là đủ để hoàn thiện tổng thể.

Áo sơ mi xanh + quần trắng: Thanh lịch nhưng không cứng nhắc

Nếu muốn mặc đẹp đến công sở mà vẫn giữ cảm giác nhẹ nhàng, hãy thử phối áo sơ mi xanh cùng quần trắng suông.

Sự kết hợp giữa hai gam màu sáng tạo nên tổng thể tinh tế, sạch sẽ và rất dễ tạo thiện cảm. Không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, đây cũng là công thức phù hợp cho những buổi họp, gặp khách hàng hay hẹn hò sau giờ làm. Chỉ cần thêm một chiếc túi da và đôi giày bệt hoặc giày mũi nhọn là đã đủ thanh lịch.

Buộc vạt áo: Bí quyết giúp vóc dáng cân đối hơn

Một mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả là buộc nhẹ phần gấu áo ngay trên eo. Cách phối này giúp vòng eo trông gọn hơn, tạo cảm giác đôi chân dài hơn và khiến tổng thể trẻ trung hơn hẳn. Đây cũng là lựa chọn rất phù hợp với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn hoặc muốn tạo điểm nhấn cho set đồ mà không cần thêm nhiều phụ kiện.

Bên trong, bạn có thể mặc thêm áo hai dây hoặc áo ba lỗ ôm sát để vừa kín đáo, vừa tạo cảm giác nhiều lớp nhưng vẫn thoáng mát.

Layer nhẹ để tăng chiều sâu cho trang phục

Khi thời tiết mát hơn hoặc muốn tạo cảm giác chỉn chu, hãy thử mặc thêm áo gile len mỏng hoặc áo thun trắng bên trong sơ mi.

Layer đúng cách giúp bộ trang phục có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được sự tối giản. Đây cũng là công thức được nhiều fashion blogger áp dụng vì vừa dễ mặc, vừa tạo cảm giác thời trang mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Phụ kiện càng đơn giản càng đẹp

Với những bản phối mang tinh thần tối giản, phụ kiện không cần quá nhiều. Một chiếc kính râm, túi tote vải hoặc túi da cỡ vừa, đồng hồ kim loại và đôi khuyên tai nhỏ là đủ để hoàn thiện diện mạo. Chính sự tiết chế này lại khiến tổng thể trông sang trọng và tinh tế hơn.

Mặc đẹp không nằm ở số lượng quần áo

Nhiều người nghĩ muốn mặc đẹp phải có thật nhiều đồ. Nhưng thực tế, chỉ cần một chiếc áo sơ mi xanh chất lượng cùng vài món đồ cơ bản như quần jeans ống rộng, quần trắng, áo hai dây và một đôi sneaker, bạn đã có thể tạo ra rất nhiều bản phối khác nhau.

Đó cũng là lý do áo sơ mi xanh luôn là món đồ được các fashion blogger yêu thích. Không chỉ dễ mặc, dễ phối, nó còn mang đến cảm giác thanh lịch, phóng khoáng và phù hợp với hầu hết mọi hoàn cảnh.

Đôi khi, mặc đẹp không phải là theo đuổi những xu hướng mới nhất, mà là biết cách biến một món đồ cơ bản thành nhiều phong cách khác nhau. Và một chiếc áo sơ mi xanh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.