Cứ mỗi lần trời bắt đầu se lạnh, hội mê mặc đẹp lại có thêm một lý do để rục rịch F5 tủ đồ. Bên cạnh những chiếc áo len mềm mại hay cardigan ngọt ngào, có một item tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại cực kỳ đáng sắm trong mùa thu đông, đó chính là áo gió. Từng bị gắn mác là món đồ chỉ dành cho những ngày cần ăn mặc tiện lợi, áo gió giờ đây đã có màn nâng cấp diện mạo đáng kể, từ phom dáng đến màu sắc đều ngày càng trẻ trung, thời thượng. Điểm cộng lớn nhất của áo gió chính là sự thoải mái, gọn nhẹ và khả năng ứng dụng trong những ngày thời tiết trở gió. Đặc biệt, kiểu áo này còn chẳng hề kén nam hay nữ, người thích phong cách tối giản có thể diện đẹp, hội mê street style cũng dễ dàng biến hóa cực chất. Chưa kể, áo gió bây giờ có đủ kiểu thiết kế hay ho, từ dáng blouson cổ đứng thanh lịch đến áo có mũ năng động hay những mẫu phối màu nổi bật. Nếu vẫn nghĩ áo gió chỉ là món đồ mặc tạm khi trời lạnh, 5 kiểu áo dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ đó nha!

1. Áo gió blouson cổ đứng

Nhắc đến những kiểu áo gió đáng có trong tủ đồ thu đông, blouson cổ đứng chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Không quá hầm hố như những mẫu áo khoác thể thao, cũng chẳng cứng nhắc như blazer, áo gió blouson ghi điểm nhờ vẻ ngoài gọn gàng, khỏe khoắn nhưng vẫn điểm nét thanh lịch. Điểm ăn tiền của thiết kế này nằm ở phần cổ đứng tạo cảm giác hiện đại, kết hợp cùng phom áo có độ phồng nhẹ đặc trưng của dáng blouson. Nhờ vậy, chiếc áo vừa mang tinh thần năng động, vừa có nét tinh tế. Chất liệu cản gió cũng là một điểm cộng thiết thực, đặc biệt trong những ngày thu đông se lạnh hoặc khi cần di chuyển ngoài trời. Một điều khiến kiểu áo này càng đáng yêu hơn là khả năng biến hóa cực kỳ linh hoạt. Những thiết kế màu đen, xám, be hay xanh navy mang đến vẻ ngoài tối giản, dễ ứng dụng, trong khi các gam màu sáng lại giúp outfit thêm phần tươi tắn. Nam giới diện lên trông khỏe khoắn, lịch sự, còn hội chị em hoàn toàn có thể chọn phom rộng một chút để tạo vibe phóng khoáng, cool ngầu.

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2. Áo gió có mũ

Nếu blouson cổ đứng ghi điểm bởi vẻ ngoài gọn gàng thì áo gió có mũ lại là lựa chọn cực hợp với những nàng yêu thích vẻ đẹp trẻ trung, thoải mái. Đây cũng là một trong những kiểu áo gió quen thuộc nhất, nhưng đừng vì thế mà nghĩ em nó nhàm chán nhé! Chỉ cần thay đổi một chút về phom dáng, màu sắc hay chi tiết thiết kế, áo gió có mũ cũng có thể "lột xác" cực kỳ thời thượng. Phần mũ liền áo không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn tạo nên nét khỏe khoắn. Những mẫu áo dáng suông, độ rộng vừa phải thường mang lại cảm giác thoải mái, trong khi thiết kế oversized lại rất hợp với tinh thần street style phóng khoáng. Đặc biệt, các gam màu trung tính như đen, ghi hay kem luôn dễ ghi điểm, còn những tông xanh, đỏ hoặc pastel sẽ giúp tổng thể trông nổi bật, trẻ trung hơn.

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3. Áo gió oversized

Hội mê phong cách Hàn Quốc và street style chắc chắn không thể làm ngơ trước những chiếc áo gió oversized. Không cần ôm sát cơ thể hay nhấn nhá quá nhiều chi tiết, kiểu áo này vẫn có sức hút riêng nhờ phom dáng rộng rãi, thoải mái cùng vẻ ngoài có chút bất cần rất thời thượng. Điểm thú vị của áo gió oversized nằm ở cách những đường nét rộng rãi tạo nên cảm giác phóng khoáng. Phần vai trễ nhẹ, thân áo suông và tay áo có độ rộng vừa phải giúp tổng thể trông tự nhiên, không bị gò bó. Đặc biệt, những thiết kế có đường rút ở gấu áo còn cho phép thay đổi phom dáng linh hoạt, khi thì buông rộng thoải mái, lúc lại gọn gàng và cá tính hơn. Không chỉ được lòng hội thích ăn mặc năng động, áo gió oversized còn rất hợp với xu hướng thời trang unisex. Tuy nhiên, để diện đẹp mà không bị "nuốt dáng", chị em nên ưu tiên thiết kế có độ rộng vừa phải, phần vai và chiều dài áo cân đối với vóc dáng nha.

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4. Áo gió phối màu

Ai bảo áo gió chỉ quanh quẩn với những gam màu đen, xám hay xanh navy? Những thiết kế phối màu chính là minh chứng cho thấy món đồ này cũng có thể trở thành tâm điểm của cả outfit. Chỉ cần một vài mảng màu tương phản hay đường viền nổi bật, chiếc áo gió quen thuộc đã lập tức được thổi thêm nét mới mẻ, cá tính hơn hẳn. Đặc biệt, những mẫu áo gió phối màu mang hơi hướng retro đang rất hợp với tinh thần thời trang thể thao đường phố mùa này. Các cặp màu như xanh navy - trắng, đỏ - kem hay xanh lá - be vừa tạo điểm nhấn bắt mắt vừa mang đến cảm giác trẻ trung, có chút hoài cổ. Những đường cắt chéo, mảng màu ở vai hoặc tay áo cũng giúp thiết kế trông thú vị hơn mà không cần thêm quá nhiều họa tiết.

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5. Áo gió dáng ngắn

Khép lại danh sách là áo gió dáng ngắn, kiểu thiết kế đặc biệt phù hợp với những nàng thích sự gọn gàng, trẻ trung. Thay vì phần thân áo dài quen thuộc, những mẫu áo này thường có chiều dài ngang hông hoặc trên hông, tạo cảm giác năng động và giúp tổng thể trông cân đối hơn. Sức hút của áo gió dáng ngắn nằm ở tỷ lệ trang phục. Phần thân áo được rút gọn giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo, trong khi tay áo và phần vai vẫn giữ được nét khỏe khoắn đặc trưng của chất liệu áo gió. Những thiết kế có gấu bo nhẹ mang đến cảm giác retro, còn kiểu dáng suông tối giản lại ghi điểm bởi vẻ hiện đại, dễ mặc. Đặc biệt, đây cũng là lựa chọn thú vị cho những ai muốn làm mới phong cách thường ngày mà không cần thay đổi quá nhiều. Hội chị em có thể ưu tiên những mẫu áo có độ dài vừa phải để tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát, còn nam giới cũng dễ dàng lựa chọn thiết kế ngang hông để giữ sự gọn gàng, năng động.

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