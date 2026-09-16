Có những món đồ chẳng cần comeback bởi thực tế chúng chưa bao giờ biến mất, áo long sleeve kẻ chính là một trường hợp như vậy. Cứ khi tiết trời bắt đầu se lạnh, item này lại đồng loạt xuất hiện trên street style, mạng xã hội và trong tủ đồ của hội mê mặc đẹp. Không quá cầu kỳ, chẳng cần chạy theo một trend mới, áo dài tay kẻ vẫn đủ sức khiến outfit mùa thu đông trông có gu hơn chỉ sau vài phút phối đồ.

Những chiếc áo kẻ dài tay đang chiếm sóng MXH.

Sức hút của áo long sleeve kẻ nằm trước hết ở sự quen thuộc. Những đường kẻ ngang, đặc biệt là kiểu kẻ đen-trắng, navy-trắng hay đỏ-trắng, vốn đã trở thành một trong những họa tiết kinh điển của thời trang. Khác với nhiều xu hướng chỉ nổi lên trong một vài mùa rồi nhanh chóng bị thay thế, kẻ sọc có khả năng "sống dai" đáng nể. Qua từng năm, chúng chỉ được biến tấu về phom dáng, màu sắc hoặc cách phối chứ hiếm khi thực sự lỗi mốt.

Đặc biệt, áo long sleeve kẻ có một lợi thế rất lớn là mặc đơn giản vẫn đẹp. Chỉ cần kết hợp cùng quần jeans, quần kaki hoặc chân váy chữ A là đã có một set đồ hoàn chỉnh cho những ngày thời tiết không quá lạnh. Với những cô nàng thích phong cách casual, áo kẻ đi cùng jeans xanh và sneaker gần như là công thức "mặc gì cũng ổn". Còn nếu muốn vẻ ngoài nữ tính, thời trang hơn, chỉ cần đổi sang chân váy ngắn, loafer hoặc boots là tổng thể đã thay đổi hoàn toàn.

Những chiếc áo kẻ dài tay cực dễ mặc, phù hợp thời tiết se lạnh lúc mới chớm thu.

Một điểm đáng nói khác là chiếc áo này có khả năng "cân" rất nhiều phong cách. Kẻ ngang bản nhỏ, phom ôm vừa người có thể tạo cảm giác gọn gàng, cổ điển; trong khi những thiết kế oversized, kẻ bản lớn lại mang đến vẻ phóng khoáng, hơi hướng vintage. Khi được mặc bên trong blazer hoặc áo khoác da, item này thậm chí còn trở thành lớp nền lý tưởng để tạo nên outfit có chiều sâu mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Đó cũng là lý do cứ bước vào mùa thu đông, áo long sleeve kẻ lại được các tín đồ thời trang "đào" lên từ tủ đồ. Nó phù hợp với kiểu thời tiết chuyển mùa vốn khá thất thường: sáng se lạnh có thể mặc riêng, đến trưa nóng hơn vẫn không quá bí, còn khi nhiệt độ giảm thì chỉ cần khoác thêm cardigan, trench coat bên ngoài.

Thú vị hơn, áo kẻ còn là một trong số ít những item có thể tạo cảm giác trẻ trung nhưng không quá teen. Một chiếc áo kẻ phối cùng jeans và giày thể thao cho vẻ ngoài năng động; phối với quần âu và giày bệt lại trở thành outfit công sở nhẹ nhàng; còn khi kết hợp cùng chân váy dài, thắt lưng và boots, tổng thể lập tức mang màu sắc vintage hơn.

Tất nhiên, mặc áo kẻ nhiều năm không có nghĩa là năm nào cũng phải diện theo đúng một công thức. Đây mới là điểm khiến item này liên tục được yêu thích: cùng một chiếc áo nhưng hoàn toàn có thể cho ra nhiều diện mạo khác nhau.

Áo kẻ còn là một trong số ít những item có thể tạo cảm giác trẻ trung mà vẫn lịch sự.

Mùa thu năm nay, thay vì chỉ mặc áo kẻ với quần jeans như công thức quen thuộc, bạn có thể thử sơ vin cùng quần âu ống rộng, khoác blazer bên ngoài hoặc layer với áo sơ mi. Những gam màu trầm như nâu, xám, navy cũng giúp chiếc áo mang cảm giác trưởng thành hơn, trong khi kẻ đỏ, xanh hoặc vàng lại phù hợp với những ai muốn outfit có điểm nhấn.

Và nếu đang tìm một món đồ vừa dễ mặc, dễ phối, không phụ thuộc quá nhiều vào trend mà vẫn đủ sức khiến tủ đồ mùa lạnh bớt nhàm chán, áo long sleeve kẻ rõ ràng là một ứng cử viên khó bị đánh bại. Có thể mỗi năm thời trang lại xuất hiện thêm hàng loạt xu hướng mới, nhưng cứ hễ gió mùa về, chiếc áo kẻ quen thuộc ấy lại có lý do để được mặc thêm một lần nữa.

Ảnh: Instagram.