Chiara Ferragni - thần tượng Instagram ngã ngựa: Ăn chặn hơn 60 tỷ tiền từ thiện, chồng ngoại tình suốt 7 năm kết hôn

Chiara Ferragni (sinh năm 1987) từng là blogger thời trang/fashionista quyền lực nhất thế giới, thu nhập 60 triệu USD/năm nhưng giờ đây, ngôi sao này có khả năng phải đối mặt với án tù và gia tài về 0 khi một loạt các bê bối bị phanh phui từ năm 2023, đánh dấu bước ngoặt bi kịch trong sự nghiệp của người phụ nữ từng được mệnh danh là "nữ hoàng thời trang số".

Từ blogger sinh viên đến đế chế thời trang triệu đô

Năm 2009, khi blog còn là xu hướng thống trị truyền thông xã hội, Chiara Ferragni lúc đó đang theo học ngành Luật tại Milan đã nhận thấy các nội dung về OOTD (outfit of the day) đang thu hút lượng lớn người xem. Với lợi thế về chiều cao, ngoại hình nổi bật và kinh nghiệm làm người mẫu thời sinh viên, cô quyết định thử sức với trang blog The Blonde Salad, đăng tải nội dung song ngữ Anh - Ý.

Những ngày đầu, Chiara còn là sinh viên với túi tiền hạn hẹp, cô chủ yếu mặc trang phục bình dân và chỉ sở hữu vài món phụ kiện là hàng hiệu. Tuy nhiên, nhờ phong cách gần gũi, chân thực cùng sự chăm chỉ đăng bài đều đặn, blog của cô nhanh chóng đạt 90.000 lượt xem mỗi ngày chỉ sau một năm hoạt động.

Thời điểm đó, các nhà mốt vẫn chưa thực sự công nhận giới blogger. Không nhận được lời mời tham dự các show diễn, Chiara tự túc bay đến tham dự những tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới dù chỉ đứng bên ngoài, chụp ảnh streetstyle như các fashionista khác. Chính sự kiên trì này đã dần mở ra cơ hội cho cô.

Khi Instagram ra đời và bùng nổ đầu thập niên 2010, Chiara nhanh chóng chuyển hướng sang nền tảng mới này. Cô xây dựng được lượng người theo dõi lên đến 30 triệu - con số khổng lồ, tương đương nửa dân số nước Ý. Từ đây, cô được các thương hiệu bắt đầu chủ động tiếp cận. Từ chỗ phải tự bỏ tiền mua sắm quần áo sang nhận hợp đồng quảng cáo, từ việc chụp ảnh ngoài đường sang ngồi front-row theo lời mời của thương hiệu.

Không dừng lại ở việc kiếm tiền từ quảng cáo, năm 2013, Chiara thành lập công ty và ra mắt thương hiệu mang tên riêng: Chiara Ferragni Collection. Những sản phẩm biểu tượng của cô với họa tiết đôi mắt nháy từng trở thành những item thời trang được săn đón khắp châu Á và châu Âu, phát hành bản collab với các thương hiệu lớn. Chiara Ferragni Collection phát triển với 4 cửa hàng flagship và hơn 300 điểm bán lẻ, đạt doanh thu 17 triệu euro năm 2016.

Năm 2015, Chiara trở thành blogger đầu tiên lên bìa tạp chí Vogue - cột mốc mang tính biểu tượng khẳng định sự thừa nhận của làng thời trang cao cấp đối với nghề blogger. Cô còn có đến 3 lần lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30, đạt thu nhập đỉnh điểm 60 triệu USD mỗi năm, thậm chí lấn sân sang điện ảnh với phim tài liệu được chiếu tại Liên hoan phim Venice.

Đỉnh cao của sự nghiệp có lẽ là năm 2021, khi Chiara được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị TOD'S - bước tiến hiếm có cho một fashionista, chứng tỏ cô đã được công nhận như một doanh nhân thời trang thực thụ.

Chuyện tình được "đóng gói" như sản phẩm

Sự nổi tiếng của Chiara Ferragni còn gắn liền với chuyện tình từng được ngưỡng mộ như cổ tích. Năm 2016, Chiara công khai mối quan hệ với Fedez, nam rapper nổi tiếng ở Ý. Chuyện tình này ngay từ đầu đã được phô bày như một cổ tích hiện đại với mọi khoảnh khắc long lanh đều được tô vẽ trên mạng xã hội.

Màn cầu hôn giữa sân khấu concert năm 2017 và đám cưới xa hoa tại năm 2018 với váy cưới do Dior thiết kế riêng được ví như "đám cưới hoàng gia phiên bản Italia". Sau kết hôn, cả hai còn thực hiện show thực tế The Ferragnez, biến đời tư thành nội dung giải trí mang lại thu nhập khổng lồ. Tuy nhiên, sau này tất cả được phát hiện hóa ra chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu như một sản phẩm thương mại.

Đầu năm 2025, Chiara công khai những tiết lộ gây chấn động về cuộc hôn nhân. Chồng cũ của cô - Fedez có người yêu bí mật là người mẫu Angelica Montini từ năm 2017, thậm chí trước giờ cử hành hôn lễ vài phút, anh vẫn gọi điện cho Angelica, nói mình sẵn sàng bỏ trốn nếu như cô muốn. Trong suốt 7 năm hôn nhân, Fedez liên tục ngoại tình.

Bê bối từ thiện 2,2 triệu euro

Cơn bão tẩy chay ngôi sao thời trang này bắt đầu từ cuối 2022, khi Chiara hợp tác với một hãng bánh ra mắt sản phẩm phiên bản giới hạn, rồi quảng cáo với thông điệp quyên góp cho bệnh viện nhi. Sản phẩm có giá bán 9 euro, cao gấp ba lần mức giá thông thường 3 euro. Chiara và công ty bánh thu về 2,2 triệu euro (67,1 tỷ đồng) từ đợt bán hàng này. Tuy nhiên, bệnh viện nhi chỉ nhận được 50.000 euro (1,3 tỷ đồng). Trong khi đó, Chiara nhận 1 triệu euro (hơn 30 tỷ đồng) tiền thù lao.

Khi truyền thông phanh phui, cô bị phạt 1 triệu euro bởi cơ quan quản lý cạnh tranh Italy. Chiara đăng video xin lỗi và tuyên bố sẽ quyên góp 1 triệu euro. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đây chỉ là hành động "cứu vãn hình ảnh", không xuất phát từ thiện chí thực sự. Năm 2024, nước Ý còn dùng tên của cô để ban hành "Dự luật Ferragni", siết chặt quản lý các KOL (người có ảnh hưởng trên MXH) có trên 1 triệu lượt follow, cấm không được quảng cáo, tuyên truyền sai lệch.

Công tố viên sau đó còn phát hiện thêm một thương vụ bán trứng Phục Sinh năm 2021-2022 với cùng thủ đoạn: Chiara thu 1,2 triệu euro nhưng chỉ quyên góp 36.000 euro. Tổng số tiền Chiara bị cáo buộc chiếm dụng trong 2 lần từ thiện kể trên lên đến 2,2 triệu euro. Phiên tòa của sự vụ này vẫn đang diễn ra, phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ có vào tháng 1/2026. Nếu bị kết án, Chiara Ferragni có thể đối mặt với mức án từ 1 đến 5 năm tù.

Sự nghiệp sụp đổ

Sau bê bối, đế chế kinh doanh của Chiara Ferragni cũng sụp đổ nhanh chóng. Cửa hàng flagship tại Milan và Rome lần lượt đóng cửa. Doanh thu công ty giảm từ 14 triệu euro năm 2022 xuống chỉ còn 2 triệu euro năm 2024 - lỗ gần 10 triệu euro, tài sản ròng về 0. Những thương hiệu từng tranh nhau hợp tác với Chiara giờ cũng "quay xe" gấp. Lượng tương tác trên các mạng xã hội cũng đồng loạt giảm mạnh.

Một số ý kiến cho rằng cú ngã lần này có thể là cơ hội để Chiara trở về với phong cách cá nhân chân thật từng đưa cô lên đỉnh cao, trước khi bị nhấn chìm bởi tiền bạc và danh vọng. Tuy nhiên, liệu công chúng có sẵn sàng tha thứ và liệu Chiara có thể xây dựng lại sự nghiệp đồ sộ hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Điều chắc chắn là "lầu son" mang tên Chiara Ferragni xây dựng trong 16 năm đã chính thức sụp đổ, nếu muốn xây lại, con đường phía trước sẽ gian nan gấp nghìn lần.