Gần đây, Phương Viện (Moka Fang) - vợ của nam ca sĩ Quách Phú Thành đã tham gia chương trình thực tế Đào Hoa Ổ và bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Nguyên nhân bắt đầu từ một tình huống khá quen thuộc trong các chương trình thực tế: nguồn lực có hạn và các khách mời phải tự thỏa thuận cách phân chia.

Ban tổ chức chuẩn bị cho nam và nữ khách mời mỗi bên một phòng tập thể và một phòng đơn. Ban đầu, các khách mời nam cho rằng có thể nhường phòng đơn của mình cho khách mời nữ.

Phía nữ, phòng đơn đã được MC Châu Đào đăng ký trước. Hai khách mời là Viên Vịnh Nghi và Phương Viện đều bày tỏ mong muốn được ở phòng đơn bên khu nam.

Tuy nhiên, khi đến tận nơi, Viên Vịnh Nghi nhận ra căn phòng này nằm sâu bên trong, muốn đi lại phải băng qua khu ngủ tập thể của các nam khách mời nên đã chủ động rút lui và chấp nhận ngủ phòng tập thể.

Riêng Phương Viện vẫn kiên quyết muốn ở căn phòng đó, cho rằng bản thân có thể khắc phục những bất tiện.

Trong khi đó, các khách mời nam nhận thấy tình hình không giống như dự tính ban đầu. Việc có nữ khách mời ở khu vực này sẽ gây bất tiện trong sinh hoạt. Ngoài ra, trong hai nhà vệ sinh của khu nam thì một nhà vệ sinh nằm bên trong khu phòng đơn. Nếu giao phòng này cho khách mời nữ, 9 nam khách mời sẽ phải dùng chung một nhà vệ sinh còn lại.

Danh hài Từ Chí Thắng đã khéo léo nhắc nhở Phương Viện rằng sự sắp xếp này sẽ khiến mọi người không thuận tiện.

Tuy nhiên, cô dường như không hiểu ý và đáp lại: “Ban đêm tôi sẽ không ra ngoài đâu.”

Cuối cùng, phía chương trình quyết định tạm thời giữ nguyên phương án sắp xếp.

Sau khi chương trình phát sóng, tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội. Phương Viện lên tiếng giải thích nhưng phát biểu của cô lại khiến dư luận phản ứng mạnh hơn.

Trong bài đăng cá nhân, cô viết: “Tôi muốn dạy con gái rằng cảm giác mình xứng đáng có được điều gì đó không phải đến từ việc liên tục nhường nhịn người khác.”

Nhiều cư dân mạng tỏ ra khó hiểu. Theo họ, liệu “cảm giác xứng đáng” có đồng nghĩa với việc bỏ qua cảm nhận của người khác hay xem mọi sự nhượng bộ là thiệt thòi?

Không ít người cho rằng cách hiểu này đã làm méo mó ý nghĩa của khái niệm “cảm giác xứng đáng” (sense of entitlement).

"Con xứng đáng được yêu thương" khác với "con luôn phải được ưu tiên": Một cái bẫy nuôi dạy con thời hiện đại

Những năm gần đây, nhiều cha mẹ bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của con. Đây là một tín hiệu tích cực. Chúng ta học cách lắng nghe cảm xúc của trẻ, tôn trọng suy nghĩ của trẻ và hạn chế những cách dạy con mang tính áp đặt.

Tuy nhiên, giữa làn sóng những khái niệm như "chữa lành", "yêu bản thân", "thiết lập ranh giới", đôi khi có một điều đang bị hiểu sai: trẻ được dạy rằng cảm xúc của mình luôn là điều quan trọng nhất.

Một số cha mẹ sợ con tổn thương nên cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của con. Con buồn thì phải tìm cách làm con vui ngay. Con không thích thì có thể từ chối mọi thứ. Con cảm thấy thiệt thòi thì phải được bù đắp.

Dần dần, đứa trẻ có thể hình thành suy nghĩ: chỉ cần mình không thoải mái, người khác phải thay đổi.

Nhưng cuộc sống không vận hành như vậy.

Trẻ cần được thấu hiểu, nhưng cũng cần học cách thích nghi

Một đứa trẻ khỏe mạnh về mặt tâm lý không phải là đứa trẻ chưa từng thất vọng.

Đó là đứa trẻ biết chấp nhận rằng: Có những lúc mình phải chờ đợi. Có những lúc mình không được chọn thứ mình muốn. Có những lúc phải nhường nhịn người khác. Có những lúc cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cần hoàn thành trách nhiệm của mình.

Nếu mỗi lần trẻ buồn đều được người lớn giải quyết hộ, trẻ sẽ khó học được khả năng chịu đựng áp lực và vượt qua cảm xúc tiêu cực.

Đồng cảm không có nghĩa là chiều theo mọi cảm xúc. Nhiều phụ huynh hiện nay rất chú trọng việc đồng cảm với con. Điều đó hoàn toàn cần thiết.

Nhưng đồng cảm không phải là: Con không muốn học thì cho nghỉ học. Con không thích bị nhắc nhở thì thôi không nhắc nữa. Con nổi nóng thì cả nhà phải chiều theo.

Đồng cảm là hiểu cảm xúc của trẻ, nhưng vẫn giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Ví dụ: Thay vì nói: "Con đừng khóc nữa". Có thể nói: "Mẹ biết con đang buồn vì không được mua món đồ đó. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn không mua".

Trẻ được công nhận cảm xúc, nhưng vẫn học được giới hạn.

Khả năng chịu đựng khó khăn là một kỹ năng sống quan trọng

Nhiều nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ được bảo vệ quá mức thường dễ thất vọng khi bước vào môi trường thực tế. Ngược lại, những đứa trẻ từng trải qua những khó khăn phù hợp với lứa tuổi thường có khả năng thích nghi tốt hơn.

Điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải tạo áp lực cho con.

Điều đó chỉ có nghĩa rằng: Không phải mọi khó khăn đều là tổn thương. Không phải mọi thất bại đều là sang chấn. Không phải mọi cảm xúc tiêu cực đều cần được loại bỏ ngay lập tức.

Đôi khi chính những lần bị từ chối, chờ đợi, thất vọng hay vấp ngã mới giúp trẻ trưởng thành.

Điều trẻ cần nhất không phải là luôn được ưu tiên. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và lắng nghe. Nhưng bên cạnh đó, trẻ cũng cần được học rằng: Mình không phải trung tâm của thế giới. Người khác cũng có cảm xúc và nhu cầu riêng. Cuộc sống đôi khi không công bằng như mình mong muốn.

Và trưởng thành là học cách sống hài hòa với điều đó.

Bởi mục tiêu cuối cùng của việc nuôi dạy con không phải là tạo ra một đứa trẻ luôn cảm thấy mình đúng, mà là một người biết yêu thương bản thân nhưng vẫn biết tôn trọng người khác.

Nguồn: Sohu