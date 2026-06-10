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Tình trạng trẻ có biểu hiện chống đối, cáu gắt, không tuân thủ quy tắc đang ngày càng phổ biến. Theo BS.CKII Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), mỗi tháng đơn vị tiếp nhận hơn 100 trường hợp liên quan đến rối loạn bướng bỉnh chống đối (ODD).

Đây là rối loạn hành vi và cảm xúc thường xuất hiện trước 8 tuổi. Trẻ mắc ODD thường dễ nổi nóng, hay cãi lại, chống đối, khó kiểm soát cảm xúc và có thể biểu hiện ở nhiều môi trường khác nhau như gia đình hoặc trường học.

Theo chuyên gia, một trong những nguyên nhân đáng lo ngại là cách nuôi dạy quá nuông chiều. Nhiều trẻ được đáp ứng mọi yêu cầu từ nhỏ, từ đồ chơi đến thiết bị điện tử. Khi bị từ chối, trẻ dễ xuất hiện hành vi ăn vạ, gây áp lực để đạt được mong muốn. Nếu người lớn thường xuyên nhượng bộ, hành vi này có thể ngày càng nghiêm trọng.

Ở lứa tuổi lớn hơn, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như bỏ học, đập phá đồ đạc, đe dọa làm hại bản thân hoặc có nguy cơ sa vào game, cờ bạc, chất kích thích và các hành vi lệch chuẩn khác.

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ sẽ tự thay đổi khi trưởng thành hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc chậm phát hiện và can thiệp có thể khiến trẻ hình thành hành vi hung hăng, thiếu kỷ luật, khó hòa nhập xã hội, thậm chí làm tăng nguy cơ rối loạn nhân cách hoặc vi phạm pháp luật khi trưởng thành.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thiết lập giới hạn phù hợp trong quá trình nuôi dạy con, đồng thời theo dõi những thay đổi bất thường về cảm xúc và hành vi. Khi trẻ thường xuyên chống đối, mất kiểm soát cảm xúc hoặc gây ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa tâm lý để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.