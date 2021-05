Chỉ với loạt sản phẩm dưới 200K, cô gái này đã thoát cảnh mụn ẩn nhiều như quân Nguyên, da hồi phục đến ngỡ ngàng

Mất hơn một năm trời, thử đủ sản phẩm nhưng mụn ẩn vẫn không thuyên giảm, Hải Yến đã quyết định đi khám để được tư vấn và điều trị. Nguyên nhân gây mụn của Hải Yến cũng rất nhiều người mắc phải, bắt nguồn từ chính những thói quen hàng ngày. Đặc biệt hơn, những sản phẩm giúp cô bạn đỡ mụn không phải món đồ nào đắt tiền mà có giá thành rất bình dân.

Làn da hiện tại của Hải Yến

Da bạn thuộc loại da gì? Mình được biết trước đợt bùng mụn mạnh mẽ nhất da bạn cũng thường xuyên bị mụn. Vậy lúc đó loại mụn của bạn là mụn gì? Có giống như mụn ẩn lúc bùng mạnh hay không?

Da của mình là thuộc tuýp da dầu, siêu dầu luôn, lắm lúc sáng dậy mặt như 1 cái chảo dầu ấy. Mình từng dùng giấy thấm nhưng cũng chả giảm được chút nào. Có lần mình đi khám bác sĩ da liễu thì anh bác sĩ nói do gen, không thể làm biến mất dầu hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nó bằng cách uống đủ nước. Mình uống tới 2 lít/ ngày và uống bổ sung thêm viên kẽm (bác sĩ kê cho mình Zinc Blackmore).

Trước khi đợt bùng mụn này thì da của mình chủ yếu là bị mụn ẩn, cũng có mụn viêm nhưng nhỏ thôi, thỉnh thoảng cũng bị con mụn to to lúc đến kỳ con gái. Nhưng đợt break-out gần đây thì mụn nặng hơn nhiều, mụn ẩn dày hơn, tập trung chủ yếu ở phần trán và 2 má, mà nó lên nhanh không tưởng. Mụn viêm cũng bung bét nữa, có vài cái mụn khá to và đau ở má với phần dưới góc hàm, chắc do mình táy máy lấy tay sờ vào đó nhiều quá.

Sau khi tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn, bạn thay đổi chu trình skincare như thế nào? Cụ thể bạn đã sử dụng những sản phẩm đặc trị gì?

Nhớ lại đợt đấy mình rơi vào tình trạng khủng hoảng, stress do không biết làm thế nào để hết mụn, dành hẳn 1 năm trời để tự skincare nhưng chẳng đâu vào đâu, còn nặng hơn nữa, da mình khi đấy gớm ghê lắm, sờ mặt như mảng cơm cháy, thâm đen xì mặt. Thú thật là trước đây lúc bị mụn mình đọc review của mọi người dùng Tretinoin trị mụn ẩn mà thích dã man. Nhìn da các bạn sạch bóng mà chỉ muốn mua ngay về dùng thôi nhưng lại không dám vì sợ không hợp lại lên mụn nhiều hơn. Lúc đấy mình lên mạng và cày nát các group để xem review cách trị mụn ẩn. Cuối cùng, mình quyết định đi khám da bác sĩ da liễu và được kê dùng Tretinoin. Kết quả trộm vía, da đỡ mụn hẳn.

Bác sĩ đã chỉ ra những nguyên nhân gì khiến bạn bị phát mụn trầm trọng?

Bác sĩ khám cho mình thực sự có tâm, dành khá nhiều thời gian để tư vấn các nguyên nhân gây ra mụn, trong đó có một số thói quen mà mình không ngờ tới. Ví dụ như thức khuya, sờ cạy mụn, đặc biệt trầm trọng là ăn đồ ngọt, uống sữa, mà mình lại hay uống sữa. Bác sĩ nói uống sữa sẽ làm tình trạng mụn nặng hơn và tăng khả năng tái phát lại.

Bác sĩ nhấn mạnh đợt mụn break-out này của mình chủ yếu do uống vitamin tổng hợp (đợt đó ôn thi đại học nên mẹ có mua cho mình uống). Mình không nhớ rõ lắm là vitamin gì nhưng bác sĩ có nói nó làm tăng tiết dầu nhiều, làm cho da mặt mình bị bung mụn nhanh. Bác sĩ cũng bảo loại vitamin này cũng là nguyên nhân mà một số bà bầu ngày nay hay uống để bổ thai nhưng lại làm cho mụn trầm trọng hơn.

Khi khám bác sĩ cũng thay đổi cho mình quan điểm khá cổ hủ như theo quan niệm của ông bà ta là mụn do nóng gan. Mình cũng nghĩ do gan mình yếu nhưng bác sĩ nói mụn trứng cá hoàn toàn không do gan mà ra, đồng thời khuyên mình tuyệt đối không được sờ, cạy, nặn mụn vì khiến mụn viêm mủ to hơn và lây lan.

Bác sĩ đã kê đơn cho bạn thế nào? Toàn bộ quy trình từ lúc bắt đầu khám, tái khám cho đến khi kết thúc diễn ra thế nào và trong bao lâu?

Trước khi khám da bác sĩ cho mình chấm thử bảng điểm mức độ da nhạy cảm. Sau khi làm xong thì da mình may mắn khá khỏe. Sau đó bác sĩ khám, soi da bằng máy nói mình bị mụn trứng cá đơn thuần mức độ nặng rồi và giải thích nguyên nhân gây ra mụn. Bác sĩ nói từ đầu, mụn trứng cá kiểm soát tốt được nhưng không khỏi hoàn toàn được, nhất là với người da dầu như mình. Điều này thì mình hiểu, việc kiểm soát được mụn còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân.

Những sản phẩm Hải Yến được bác sĩ kê đơn gồm có Acnetin 0,05% (tuýp đầu tiên từ dưới lên), Megaduo (tuýp kế trên), Acnetin 0,025% (tuýp tiếp theo)

Trong đơn bác sĩ kê cho mình gồm 2 tuýp Acnetin (đây là Tretinoin) và Megaduo dặn về bôi duy trì. Ngoài ra, bác sĩ còn lấy nhân mụn và chiếu ánh sáng IPL để giảm mụn viêm nhanh. Mấy ngày đầu, mình dùng tuýp Acnetin 0,025% trước để quen với nồng độ thấp, tránh bị bong da với khó chịu nhiều vì đây là Tretinoin, bôi lên da rất dễ bị kích ứng.

Thời gian đầu mụn nặng thì 1 tuần mình tới điều trị 1 lần, sau da đỡ hơn thì 10 - 15 ngày. Mình đi tất cả 7 buổi trong hơn 2 tháng theo liệu trình thì da mình bắt đầu ổn, hết thâm, mụn viêm chỉ còn ít mụn ẩn vẫn lên. Bác sĩ dặn thi thoảng vẫn nên đi nặn mụn với bôi thuốc duy trì để kiểm soát mụn.

Trong quá trình điều trị bạn có gặp khó khăn gì không? Có lưu ý nào cần tuân thủ để quá trình điều trị và phục hồi diễn ra thuận lợi không?

Sau 3 tuần vừa nặn mụn vừa bôi thuốc thì mụn đỡ nhiều. Phải nói những buổi đầu mình nặn mụn thực sự kinh khủng, nặn ra mu bàn tay toàn nhân. Hai chị kỹ thuật viên phải thay nhau nặn hết gần 3 tiếng, chỗ đó nặn toàn bằng tay thôi nhưng vẫn đau lắm, nước mắt mình chảy hoài luôn.

Khi bôi quen tuýp Acnetin 0,025% thì bác sĩ kê lên nồng độ 0,05% nhưng vài ngày sau lại có hiện tượng bong da nhiều lắm. Lúc đó da bị đỏ ửng, căng rát, bôi dưỡng ẩm lên cũng thấy xót, khó chịu thực sự, ai đã từng bị kích ứng chắc biết cảm giác này. Mình có gọi hỏi thì bác sĩ bảo dừng bôi 5 ngày và chịu khó bôi dưỡng ẩm để da phục hồi. Mình làm theo và sau đó bôi lại thì không bị sao cả, hiện tại mình vẫn bôi tuýp Acnetin 0,05% cách ngày. Em Tretinoin này bác sĩ bảo bôi dễ bị đẩy mụn lắm, để tránh cái này thì mình khuyên tốt nhất bôi nên đi nặn mụn trước sau đó bôi sau thì cũng có hiệu quả hơn là bôi trước rồi mới đi nặn.

Hiện tại bạn còn theo những sản phẩm bác sĩ kê đơn không? Bên cạnh đó bạn kết hợp những sản phẩm hay phương pháp gì để duy trì một làn da trẻ khỏe như hiện tại?

Hiện tại mình vẫn duy trì bôi tuýp Acnetin 0,05% cách ngày, bôi tuýp Megaduo hàng ngày và đi nặn mụn định kỳ. Thường là 1 tháng mình tái khám 1 lần, chỉ tiếc là bác sĩ điều trị cho mình giờ chuyển vào Sài Gòn rồi.

Acnetin 0,05% có giá 170k (tuýp bên trái) và Megaduo có giá 130k (tuýp bên phải)

Cảm nhận riêng thì em Tretinoin này bôi duy trì vừa đỡ mụn mà mặt mịn hơn hẳn, lỗ chân lông cũng sạch hơn, mà giá thành lại rẻ. Nhưng dù sao đây cũng là thuốc, mình không khuyến khích các bạn mua về tự bôi đâu. Bản thân mình cũng chỉ dám bôi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ thôi. Còn tuýp Megaduo thì bác sĩ bảo trị thâm nhưng mình thấy nó cũng không hiệu quả lắm.

Mình khuyên mọi người ai bị mụn ẩn thì chịu khó bôi tuýp trên duy trì là cải thiện nhiều lắm đó (nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ trước) và siêng đi nặn mụn. Mụn đẩy lên mà không nặn kẻo viêm nặng hơn, đợi mụn tự rụng thì cũng khó lắm vì lên nhiều là ngứa, mình khó chịu lấy tay cạy thì sẽ càng nặng hơn. Mình đọc thấy nhiều bạn bị break-out vì bôi Tretinoin lắm nhưng dùng theo chỉ dẫn bác sĩ là sẽ ổn thôi. Chúc các bạn sớm có làn da đẹp nha!

Ảnh: NVCC