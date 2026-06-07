Chi Pu và mỹ nam 6 múi che chung chiếc ô, mưa ướt điện thoại cũng không che được hào quang này

Mới đây, nhiều tài khoản chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Chi Pu xuất hiện chúc mừng một sự kiện của diễn viên Steven Nguyễn vào chiều 6/6. Trong lúc trời đổ mưa, nam diễn viên chủ động cầm ô đưa Chi Pu từ ngoài vào khu vực tổ chức. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến dân mạng rộn ràng vì khung hình quá đỗi đẹp mắt.

Khung hình chung ô của Steven Nguyễn và Chi Pu (Clip: TikTok).

Điều khiến khoảnh khắc này gây sốt không nằm ở bất kỳ hành động thân mật nào mà đến từ sự hài hòa gần như hoàn hảo giữa hai nhân vật. Steven Nguyễn diện sơ mi trắng tối giản kết hợp quần tối màu, mang vẻ lịch lãm và nam tính. Trong khi đó, Chi Pu xuất hiện với outfit tông màu trung tính, thanh lịch với áo cổ V và chân váy polka dots, mái tóc dài uốn nhẹ cùng lớp trang điểm tự nhiên tôn lên những đường nét sắc sảo vốn là thương hiệu của nữ ca sĩ.

Dưới chiếc ô đen, khoảng cách chiều cao 15cm và thần thái của cả hai tạo nên một khung hình cân đối đến mức nhiều người nhận xét trông như poster phim điện ảnh. Đặc biệt, khoảnh khắc này còn khiến nhiều người hâm mộ thích thú nhắc lại câu hát từng viral cách đây nhiều năm của Chi Pu về chiếc ô trong ngày mưa. Sau gần một thập kỷ, nữ ca sĩ bất ngờ có một "phiên bản đời thực" hoàn mỹ khiến mạng xã hội được dịp dậy sóng và gọi đây là một trong những khung hình "tuyệt đối điện ảnh" của Vbiz thời gian gần đây.

Từ một hot girl Hà thành đình đám hơn mười năm trước cho đến ngôi sao giải trí đa năng hoạt động năng nổ ở nhiều thị trường châu Á, Chi Pu là minh chứng rõ nhất cho một hành trình lột xác vô cùng mạnh mẽ. Công chúng từng chứng kiến cô đi qua nhiều vai trò từ diễn viên, ca sĩ cho đến nghệ sĩ biểu diễn quốc tế, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: Nhan sắc chuẩn "búp bê sống" của Chi Pu luôn là vũ khí tối thượng duy trì sức hút.

Truyền thông Trung Quốc từng không tiếc lời ca ngợi cô là "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", đồng thời đánh giá cao khả năng tạo độ nhận diện rộng rãi của nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 đối với khán giả đại chúng xứ Trung. Trong khi nhiều trang tin Hàn Quốc như Osen, Starnews hay Korea Daily từng so sánh vẻ đẹp của cô với những biểu tượng nổi tiếng như Jeon Ji Hyun hay Kim Tae Hee.

Song song với sự nghiệp, Chi Pu cũng được xem là một trong những fashion icon nổi bật của thế hệ nghệ sĩ 9X nhờ khả năng biến hóa đa dạng giữa hình ảnh quyến rũ, cá tính và sang trọng. Sự thông minh của Chi Pu còn nằm ở chỗ cô chưa bao giờ để bản thân bị đóng khung trong một phong cách duy nhất. Cô có thể biến hóa linh hoạt từ những bộ evening gown gợi cảm trên thảm đỏ cho đến phong cách đời thường tối giản nhưng vẫn toát lên thần thái kiêu kỳ độc bản. Sau một thập kỷ, vị thế của Chi Pu ngày càng vững chắc, và khả năng "cân" mọi khung hình nhờ visual phát sáng vẫn là đẳng cấp bất bại.

Nếu như Chi Pu đại diện cho một biểu tượng nhan sắc bền bỉ thì Steven Nguyễn lại là quý ông đang có bước bứt phá mạnh mẽ nhất nhì màn ảnh Việt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Có gần 10 năm cống hiến với đủ loại vai diễn lớn nhỏ, sự chín muồi trong cả diễn xuất lẫn phong cách ở thời điểm hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho nam diễn viên sinh năm 1991.

Bên cạnh thực lực tài năng, Steven Nguyễn sở hữu lợi thế ngoại hình cực kỳ đắt giá. Với chiều cao lý tưởng 1m78 nổi bật cùng body vạm vỡ giúp Steven nhanh chóng sở hữu một fandom hùng hậu chỉ sau 1 cú bật mang tên Mưa Đỏ. Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh, anh cũng ngày càng được các thương hiệu và sự kiện thời trang chú ý, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều hoạt động giải trí - thời trang trong nước.

Từ những bộ suit cắt may cao cấp, áo sơ mi trắng cổ mở cho đến các thiết kế menswear mang tinh thần cổ điển, Steven Nguyễn đều dễ dàng làm chủ trang phục nhờ tỷ lệ hình thể chuẩn mực. Tư duy thời trang sắc bén kết hợp cùng khí chất điện ảnh giúp anh được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa ở cả địa hạt thời trang lẫn màn ảnh rộng.

Ảnh: TikTok, IGNV