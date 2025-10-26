Chi Pu mồ hôi nhễ nhại, vòng eo trứ danh khiến sân pickleball mất tập trung

Nếu từng ngưỡng mộ body không góc chết của Chi Pu trong các MV hay sân khấu trình diễn, thì gần đây, người hâm mộ lại được dịp trầm trồ trước vòng eo trứ danh của cô nàng trên một toạ độ khác chính là sân pickleball.

Trong một giải đấu vừa diễn ra hôm 25/10, Chi Pu xuất hiện với outfit thể thao gọn gàng: croptop ôm sát màu trắng ngà kết hợp cùng chân váy tennis xếp ly ngắn - công thức kinh điển của các "it-girl thể thao" toàn cầu. Tuy đơn giản, nhưng khi đặt lên vóc dáng của Chi Pu, từng đường bo, nếp gấp vải dường như được sinh ra để tôn lên vòng eo con kiến, sống lưng cong chữ S và bờ vai săn chắc vừa đủ gợi cảm.

Khoảnh khắc ra sân pịckleball mới nhất của Chi Pu (Nguồn @check.chi).

Điểm thu hút nhất trong khung hình không chỉ là làn da căng mịn dưới nắng mà còn là những giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ và vai. Ánh nhìn tập trung, động tác swing dứt khoát và thần thái đĩnh đạc giúp Chi Pu từ nàng thơ trên sân khấu thành chiến binh thời trang trên sân thể thao. Dù là thời gian tập trung rèn luyện, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ chỉn chu, quyến rũ và năng lượng tự tin đặc trưng.

Pickleball - môn thể thao được ví như con lai giữa quần vợt và cầu lông đã chứng minh sức hút của nó không dừng lại ở một trào lưu của năm 2024. Và Chi Pu là một trong những gương mặt nổi bật nhất vừa gia nhập làn sóng này.

Trước đó, cô từng đôi lần xuất hiện trên sân trong outfit thể thao khoe eo nhỏ, bụng phẳng khi thì áo tank top ôm sát, khi lại kín đáo với chiếc áo dài tay khoẻ khoắn. Lần nào cũng vậy, người đẹp sinh năm 1993 đều khiến dân mạng muốn "pause" lại vài giây để ngắm nhìn vòng eo từng chạm mốc 54 cm chuẩn mực.

Nếu ở Đạp gió 2023, Chi Pu là hình ảnh của một ngôi sao châu Á tự tin, duyên dáng, thì trên sân pickleball, cô lại mang đến một phiên bản khác. Cách nữ ca sĩ cột tóc cao, diện outfit thể thao tôn dáng, không ngại để lộ những giọt mồ hôi sau giờ tập cho thấy 1 hình ảnh đời thường, tự nhiên hơn, nhưng không kém phần cuốn hút, tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Cũng chính vì thế mà cô có khả năng khiến netizen không ngừng bàn tán, cho rằng: Chi Pu xuất hiện ở sân nào, các tay vợt xung quanh khó mà tập trung thi đấu nổi.