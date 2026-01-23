"Chị em Vân - Kiều" huyền thoại nhất showbiz: Sành điệu từ trong trứng, xuất hiện ở đâu thì nơi đó là Milano

Trong showbiz Hàn, một trong những cặp chị em đình đám nhất phải kể đến Jessica (1989) và Krystal (1994). Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp riêng, cả hai còn sở hữu nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang sang chảnh khó trộn lẫn. Dù xuất hiện tại sự kiện hay ở đời thường, Jessica & Krystal vẫn luôn nổi bật, style nhìn là mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi sánh đôi cùng nhau, cả hai chẳng ai bị lép vế, ngược lại còn tôn lên khí chất "10 phân vẹn 10".

Krystal

Krystal nổi tiếng có gu thời trang xịn xò, diện gì cũng toát lên vẻ sang chảnh cùng thần thái ngút ngàn. Thay vì chạy theo những thiết kế nữ tính, điệu đà, cô trung thành với phong cách thanh lịch, thời thượng, phảng phất tinh thần menswear. Trang phục Krystal lựa chọn thường có bảng màu đa dạng nhưng tiết chế tối đa họa tiết rườm rà. Chính sự tối giản ấy lại càng tôn lên khí chất và phong thái sành điệu rất riêng của cô.

Style ăn vận của Krystal không hề cầu kỳ. Cô chuộng diện jeans dáng rộng, mix cùng áo phông trơn bên trong và khoác ngoài với blazer. Công thức này vừa dễ phối vừa tôn dáng, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh

Gợi ý mua sắm: Blazer

Diện áo phao béo, Krystal khéo mix cùng bộ nỉ màu nâu để tạo hiệu ứng ton-sur-ton cho tổng thể trang phục. Lần khác, cô nàng chọn phối cùng quần jeans yêu thích, mặc bên trong 1 lớp áo mỏng là có ngay outfit ấm áp mà vẫn giữ trọn vẻ sành điệu đặc trưng

Gợi ý mua sắm: Áo phao

Áo len thừng là một trong những item Krystal yêu thích khi trời lạnh. Kiểu áo này dễ phối theo nhiều cách: phối cùng quần short tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng, mix với quần jeans giúp tổng thể gọn gàng, năng động. Krystal còn khéo léo layer thêm một lớp áo mỏng bên trong, vừa giữ ấm vừa giúp outfit trông có chiều sâu và chỉn chu hơn

Gợi ý mua sắm: Áo len thừng

Theo đuổi phong cách tối giản, tủ đồ của Krystal gần như không thể thiếu áo sơ mi. Cô thường chọn những thiết kế trơn màu, phom dáng gọn gàng, dễ phối, kết hợp cùng quần short và thắt lưng để tạo điểm nhấn, mang lại tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng

Gợi ý mua sắm: Áo sơ mi

Jessica

Tương tự cô em Krystal, Jessica qua bao năm vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp, từ thảm đỏ sự kiện đến phong cách đời thường. Nữ idol luôn khéo léo lựa chọn những trang phục thoải mái, dễ ứng dụng nhưng vẫn thể hiện rõ cá tính và gu thẩm mỹ riêng. Nếu Krystal trung thành với tinh thần tối giản thì Jessica lại có phần "bánh bèo" hơn, tủ đồ phủ đầy những thiết kế vừa sành điệu vừa nữ tính và ngọt ngào.

Diện áo khoác da, Jessica thích phối đơn giản cùng quần jeans và áo len mỏng. Cô chọn cách sơ vin để giúp trang phục trông gọn mắt đồng thời tạo điểm nhấn với những chiếc thắt lưng đồng màu áo

Gợi ý mua sắm: Áo khoác da

Cardigan mỏng giúp Jessica ghi điểm với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng. Cô thường khéo léo layer thêm một chiếc áo mỏng bên trong, cài nửa hàng cúc cardigan để tạo cảm giác tự nhiên, thoải mái mà vẫn giữ được nét mềm mại, tinh tế cho tổng thể outfit

Gợi ý mua sắm: Cardigan

Áo gile là một trong những món đồ "must-have" của Jessica. Công thức bất bại mà cô thường áp dụng đó là gile + quần jeans, vừa năng động, trẻ trung mà vẫn rất nữ tính

Gợi ý mua sắm: Áo gile

Diện váy hai dây bản to, Jessica chọn phụ kiện làm tạo điểm nhấn cho tổng thể. Quần tất đỏ kết hợp cùng băng đô cùng tông giúp outfit trở nên nổi bật, mang nét cổ điển nữ tính, lại tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt mà không hề bị rối

Gợi ý mua sắm: Váy 2 dây bản to



