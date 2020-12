Chị em vai gầy, vai rộng, cổ ngắn nên ghim loạt tuyệt chiêu lên đồ để nhược điểm biến mất

Nếu body bạn không có hoặc có siêu ít khuyết điểm thì bạn có thể yên tâm là mặc đồ gì cũng xinh, tổng thể đâu đó cũng đạt điểm 9, điểm 10. Nhưng nếu có những điểm hạn chế như vai u thịt bắp, vai quá gầy, hoặc phần cổ ngắn thì bạn sẽ khó xử khi lên đồ lắm nha. Vì nếu mặc sai cách thì dễ tăng ký vèo vèo. Dưới đây là những lưu ý để bạn chọn item phù hợp, vừa che khuyết điểm, vừa tôn dáng hay ho mà chị em nào cũng nên ghim ngay mới được.

Với những người có bờ vai rộng, bắp tay to

Chọn áo có đường chỉ may vai vừa vặn



Đường chỉ may nối liền vai và tay áo tưởng không quan trọng nhưng lại đóng vai trò mấu chốt mà bạn nên chú ý khi chọn đồ. Trước tiên, bạn nên chọn những kiểu áo có đường may ở ngay trên vai để tạo cảm giác khung xương nhỏ, giảm đáng kể nhược điểm vai u thịt bắp. Ngược lại, kiểu áo có đường chỉ may nằm lệch ra bắp tay sẽ khiến tổng thể thêm to bè.

Hạn chế áo hoạ tiết/áo tay bồng

Những người có bờ vai rộng được khuyên không nên chọn những trang phục có quá nhiều hoạ tiết trên áo. Ngoài ra, những kiểu áo tay bồng, tay áo có bèo nhún diêm dúa cũng nên bỏ qua, vì các item này sẽ vô tình tăng độ rộng của vai và làm tỉ lệ cơ thể mất cân đối.

Ưu tiên áo có vai phồng

Bên cạnh việc tăm tia các item có đường chỉ may vai hợp lý thì các nàng vai rộng còn một lựa chọn chưng diện khác là áo có vai phồng. Diện item này, chiều rộng thực của vai liền được che giấu tài tình. Tuy nhiên, cách mặc đồ này sẽ phù hợp hơn với những chị em có vai rộng nhưng bắp tay mảnh mai. Nếu phần thân trên của bạn dày và "đô con" ngược lại sẽ không "ok lah" cho lắm.

Với những người có vai xuôi, vai dày, cổ ngắn

Tránh xa áo trễ vai/áo cổ vuông

Một số cô gái có cổ ngắn, bắp tay dày hoặc vai xuôi thì nên tránh xa áo trễ vai/áo cổ vuông nếu không muốn làm nổi bật khuyết điểm body. Bởi kiểu áo này chủ yếu tạo điều kiện để vai và cổ chiếm spotlight. Vì thế, nếu bạn có những điểm kém xinh tập trung ở vai và cổ thì không nên diện item này đâu nhé!

Nên mặc áo cổ chữ V

Không phải là không có item nào "chân ái" dành cho hội vai cơ bắp, vai xuôi, cổ ngắn. Vì kiểu áo cổ chữ V là item chuẩn chỉnh. Dáng áo này sẽ giúp tạo hiệu ứng thị giác khá tốt, giúp phần cổ trông dài hơn, đồng thời khiến vai trông thanh mảnh hơn mấy phần.

Với những người có vai gầy

Nên diện áo trễ vai

Ngược lại với kiểu body trên, thì hội chị em có vai gầy mảnh sẽ phù hợp để diện áo trễ vai. Kiểu áo này có thể làm tăng độ dày của vai cũng như có tác dụng tôn dáng rất tốt. Cứ yên tâm lên đồ, bạn sẽ có kiểu áo xịn mịn khoe điểm ưu.

Chọn áo độn vai

Các nàng vai gầy còn có thể chọn áo có đệm vai nhằm giúp tăng chiều rộng của vai, tạo nên vẻ ngoài cân đối. Có như thế, vai mới trông đẹp và gợi cảm hơn, không bị mỏng manh quá mức.

Ảnh: Instagram