Chỉ còn khoảng 2 tháng đến săn bé Bính Ngọ: 6 loại trái cây mẹ nên ăn thường xuyên để tăng khả năng thụ thai tự nhiên

Bính Ngọ là năm 2026 (tính theo âm lịch: từ 17/02/2026 đến 05/02/2027 dương lịch).

Để em bé sinh trong năm Bính Ngọ, thời điểm thụ thai cần lùi lại khoảng 38–40 tuần (khoảng 9 tháng 10 ngày) trước ngày sinh.

Thời gian thụ thai để sinh con tuổi Bính Ngọ:

Thụ thai sớm nhất: khoảng tháng 5/2025

Thụ thai muộn nhất: khoảng tháng 4/2026

Nghĩa là khoảng thời gian dễ thụ thai để sinh con tuổi Bính Ngọ kéo dài từ khoảng tháng 5/2025 đến tháng 4/2026.

Hiện đang tháng 3/2026, vì vậy:

Các mẹ vẫn còn khoảng 1–2 tháng nữa để thụ thai nếu muốn em bé sinh trong năm Bính Ngọ. Thời điểm cuối cùng nên thụ thai là khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026 để dự sinh trước Tết âm lịch 2027.

Mẹ đang mong có tin vui: 6 loại trái cây nên ăn thường xuyên để tăng khả năng thụ thai tự nhiên

Khi bắt đầu hành trình mong con, nhiều cặp vợ chồng thường chú ý đến việc khám sức khỏe, theo dõi chu kỳ rụng trứng hoặc điều chỉnh lối sống. Tuy nhiên, một yếu tố rất quan trọng nhưng đôi khi bị bỏ qua chính là chế độ dinh dưỡng trước khi mang thai.

Các chuyên gia sản khoa cho biết, việc bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp cơ thể người phụ nữ khỏe mạnh hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình rụng trứng và thụ thai.

Trong đó, trái cây là nguồn dinh dưỡng tự nhiên rất tốt cho phụ nữ đang chuẩn bị mang thai. Dưới đây là một số loại quả được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên.

1. Bơ – “siêu thực phẩm” cho sức khỏe sinh sản

Bơ được xem là một trong những loại trái cây rất tốt cho phụ nữ đang chuẩn bị mang thai. Loại quả này giàu axit folic, vitamin E, chất béo lành mạnh và kali.

Axit folic đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tế bào, giúp tăng chất lượng trứng và hỗ trợ quá trình thụ thai. Đồng thời, vitamin E trong bơ còn giúp cân bằng nội tiết tố nữ.

Ngoài ra, chất béo tốt trong bơ cũng góp phần hỗ trợ cơ thể hấp thụ vitamin tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình mang thai.

2. Chuối – giúp cân bằng nội tiết

Chuối là loại trái cây quen thuộc, dễ tìm và giá thành phải chăng. Tuy nhiên, ít người biết rằng chuối lại rất tốt cho phụ nữ đang mong có em bé.

Chuối chứa nhiều vitamin B6, một dưỡng chất giúp điều hòa hormone sinh sản và hỗ trợ quá trình rụng trứng.

Bên cạnh đó, chuối còn giàu kali và magie, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ – những yếu tố rất quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

3. Lựu – hỗ trợ lưu thông máu đến tử cung

Lựu từ lâu đã được xem là loại trái cây có lợi cho hệ sinh sản nữ. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và polyphenol.

Những dưỡng chất này giúp cải thiện tuần hoàn máu, đặc biệt là tăng lưu lượng máu đến tử cung, từ đó giúp lớp niêm mạc tử cung khỏe mạnh hơn – điều kiện cần thiết để trứng thụ tinh làm tổ.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong lựu còn giúp bảo vệ trứng khỏi tổn thương do gốc tự do.

4. Dâu tây – giàu axit folic và vitamin C

Dâu tây là loại trái cây giàu axit folic, vitamin C và chất chống oxy hóa. Đây đều là những dưỡng chất rất cần thiết đối với phụ nữ đang chuẩn bị mang thai.

Axit folic không chỉ giúp tăng khả năng thụ thai mà còn góp phần giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ.

Vitamin C trong dâu tây cũng giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, từ đó hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

5. Cam và các loại trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi… là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Loại vitamin này giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng giảm stress oxy hóa, từ đó giúp cải thiện chất lượng trứng và môi trường trong cơ thể.

Một cốc nước cam tươi mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ quá trình chuẩn bị mang thai.

6. Việt quất – giàu chất chống oxy hóa

Việt quất được xem là loại trái cây “vàng” nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao.

Những chất này giúp bảo vệ tế bào trứng khỏi sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Ngoài ra, việt quất còn chứa nhiều vitamin và chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Không chỉ ăn đúng, mẹ còn cần sống lành mạnh

Bên cạnh việc bổ sung các loại trái cây tốt cho sức khỏe sinh sản, các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ đang chuẩn bị mang thai nên duy trì lối sống lành mạnh.

Một số thói quen quan trọng gồm:

Ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng Duy trì cân nặng hợp lý Hạn chế rượu bia, thuốc lá và caffeine Bổ sung axit folic theo hướng dẫn của bác sĩ Tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn

Việc chuẩn bị tốt về sức khỏe và dinh dưỡng trước khi mang thai không chỉ giúp tăng khả năng thụ thai, mà còn tạo nền tảng tốt cho một thai kỳ khỏe mạnh sau này.

Hành trình làm mẹ đôi khi cần nhiều kiên nhẫn, nhưng chỉ cần chăm sóc cơ thể đúng cách, “tin vui” có thể đến vào lúc bạn không ngờ nhất.