“Chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là đủ”: Quan điểm nuôi dạy con liệu có thực sự đúng trong mọi giai đoạn?

Trong những năm gần đây, không ít bậc cha mẹ lựa chọn cách nuôi dạy con theo hướng “giảm áp lực”, với quan điểm: “Tôi không kỳ vọng gì, chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là được.”

Đây là một suy nghĩ tích cực, thể hiện mong muốn con có tuổi thơ nhẹ nhàng, không bị đặt nặng thành tích. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu hiểu và áp dụng một cách tuyệt đối, quan điểm này có thể chưa thực sự phù hợp trong hành trình dài nuôi dạy con.

Khi con còn nhỏ: “Khỏe mạnh, vui vẻ” là nền tảng cần thiết

Ở giai đoạn đầu đời, việc ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ là hoàn toàn đúng đắn. Một đứa trẻ được yêu thương, được lớn lên trong môi trường an toàn và vui vẻ sẽ có nền tảng tốt để phát triển sau này.

Trong giai đoạn này, việc giảm áp lực thành tích, tôn trọng cảm xúc của trẻ là xu hướng nuôi dạy tiến bộ, được nhiều gia đình lựa chọn.

Khi con trưởng thành: cần nhiều hơn thế

Tuy nhiên, khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành, kỳ vọng của gia đình không thể dừng lại ở việc “khỏe mạnh, vui vẻ”. Một người trưởng thành cần có khả năng tự lập, biết chịu trách nhiệm với bản thân và có định hướng sống rõ ràng.

Thực tế cho thấy, nếu một người trẻ có đầy đủ sức khỏe nhưng thiếu động lực, không làm việc, không nỗ lực và phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, điều này sẽ trở thành gánh nặng lâu dài, không chỉ cho bản thân mà còn cho cha mẹ.

Do đó, bên cạnh sức khỏe và niềm vui, việc hình thành ý thức trách nhiệm và năng lực tự lập là những yếu tố không thể thiếu.

Tình yêu của cha mẹ không đồng nghĩa với “không kỳ vọng”

Nhiều ý kiến cho rằng tình yêu dành cho con nên là vô điều kiện. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý nhận định, tình yêu trong gia đình vẫn cần đi kèm với những kỳ vọng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển.

Ở tuổi nhỏ, trẻ cần được bao bọc. Nhưng khi trưởng thành, việc cha mẹ kỳ vọng con có trách nhiệm với cuộc sống là điều hoàn toàn chính đáng.

Những kỳ vọng này không phải là áp lực thành tích, mà là những chuẩn mực cơ bản như:

Biết tự chăm lo cho bản thân

Có ý thức lao động

Sống có mục tiêu và giá trị

Nuôi dạy con: cân bằng giữa yêu thương và định hướng

Các chuyên gia cho rằng, nuôi dạy con hiệu quả không nằm ở việc “không kỳ vọng”, mà ở sự cân bằng giữa yêu thương và định hướng.

Cha mẹ có thể không ép con phải xuất sắc, nhưng vẫn cần đồng hành để con hình thành những phẩm chất cần thiết của một người trưởng thành.

Việc thừa nhận rằng bản thân có kỳ vọng, đôi khi có thể thất vọng, là điều tự nhiên trong quá trình làm cha mẹ.

Lời kết

“Chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ” là một mong muốn đẹp, đặc biệt trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, để con có thể bước vào cuộc sống một cách vững vàng, gia đình cần đi xa hơn, đó là giúp con trở thành người tự lập, có trách nhiệm và biết làm chủ cuộc đời mình.

Nuôi dạy con không chỉ là yêu thương, mà còn là hành trình định hướng để con trưởng thành đúng nghĩa.