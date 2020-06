Chạy bộ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần: Tăng mật độ xương, cải thiện khả năng học tập và hình thành lối sống tích cực

Chạy bộ từ lâu đã được chứng minh là hoạt động đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt, điều này không chỉ áp dụng với người lớn mà còn cả với trẻ em.



Nhiều cha mẹ vẫn còn ngần ngại cho con tập chạy bộ, cũng như tham gia các cuộc thi phù hợp với lứa tuổi. Họ lo rằng trẻ không đủ khỏe, dễ dẫn đến chấn thương hoặc tai nạn. Tuy nhiên, các phụ huynh chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại khi biết thói quen chạy bộ có tác động tích cực ra sao đối với sự phát triển toàn diện của con cái mình.

Chạy bộ giúp trẻ phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần

Trong những năm đầu đời và giai đoạn vị thành niên, khả năng phát triển xương của trẻ sẽ bị tác động nhiều bởi chế độ ăn và lối sống. Nếu thường xuyên chạy bộ đúng cách, cơ thể sẽ sản sinh ra thêm nhiều hormone tăng trưởng (HGH), giúp trẻ em tăng chiều cao một cách tự nhiên và an toàn. Sau 20 tuổi, khả năng này sẽ giảm dần.

Trong một nghiên cứu năm 2009 của ĐH Missouri, nhiều nhà khoa học cũng phát hiện các bài tập cường độ cao như chạy bộ cũng giúp tăng cường đáng kể mật độ xương. Những người có mật độ xương cao khi còn trẻ sẽ ít có nguy cơ mắc cách bệnh như rạn xương hay loãng xương khi về già.

Ngoài ra, chạy bộ cũng làm gia tăng sức bền của trẻ và giúp cơ thể dẻo dai hơn. Ở Anh, sức khỏe của học sinh tại các trường tham gia dự án chạy bộ 1,5 km/ngày cũng được cải thiện nhiều. Sau 7 tháng thực hiện, trẻ có thể chạy 15 phút liên tiếp mà không cần nghỉ, với tốc độ nhanh hơn tới 5%. Chưa kể, chạy bộ cũng giúp trẻ trở nên săn chắc hơn, giảm 4% diện tích da nhăn nheo.

Không chỉ đem lại những tác động tích cực về mặt thể chất, chạy bộ cũng được chứng minh là giúp trẻ em tăng cường trí thông minh. Theo một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Sức khỏe Học đường, các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện việc gia tăng các hoạt động thể chất, trong đó có chạy bộ, sẽ giúp học sinh đạt thành tích tốt hơn trong lớp.

Sau 4 năm thực hiện, những đứa trẻ chăm chỉ vận động có khả năng hoàn thành mục tiêu học tập trong ba môn Tiếng Thụy Điển, Toán và Tiếng Anh cao gấp 2 lần so với những đứa trẻ khác.

Một lý do khác mà các phụ huynh nên lưu tâm là chạy bộ có thể giúp hình thành thói quen tốt về lâu về dài cho con. Nhờ đó, trẻ em sẽ không còn ngồi lì một chỗ và dán mắt vào các thiết bị điện tử suốt ngày.

"Những người tích cực vận động từ bé thường dễ hoàn thành mục tiêu và tiếp tục chăm chỉ vận động khi trưởng thành", Giáo sư Craig Williams - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe và Vận động tại ĐH Exeter (Anh) - cho biết. Trẻ sẽ hiểu được giá trị của sự kiên trì và tập luyện, nhờ đó dễ thành công kể cả khi phải đối mặt với nhiều thách thức.

Những lưu ý khi phụ huynh cho con tập chạy bộ

- Khi nào trẻ nên bắt đầu tập chạy?

Đối với trẻ em trong độ tuổi 3-4, cha mẹ nên khuyến khích chơi đuổi bắt, vượt chướng ngại vật, hoặc thậm chí là đuổi theo chó nuôi trong nhà. Họ cũng có thể thử một vài trò chơi có liên quan đến chạy để giúp con thêm yêu thói quen này.

Nếu con có hứng thú với chạy bộ, mẫu giáo là độ tuổi thích hợp để tìm kiếm các chương trình chạy bộ phù hợp. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể cho con tham gia vào các cuộc thi chạy dành cho trẻ em ở địa phương. Lên cấp 2 hoặc cấp 3, trẻ có thể tham gia các giải chạy lớn xuyên quốc gia.

- Khoảng cách nào là phù hợp nhất cho trẻ chạy bộ?

Dù trẻ 3 tuổi hay 13 tuổi, cha mẹ cũng nên cho con tự quyết định khoảng cách chạy bộ của mình. Trên thực tế, hãy đặt ra các mục tiêu nhỏ để trẻ dễ cảm thấy thành công hơn.

Hơn nữa, phụ huynh nên tham gia chạy cùng con để có thể đánh giá đúng nhất khả năng của trẻ. Một số đứa trẻ 8 tuổi thậm chí có thể chạy hết quãng đường 5km, vậy nên cha mẹ không nên coi thường khả năng của con mình.

Nếu trẻ là người vận động thường xuyên - bơi lội, đạp xe, chơi bóng đá nhiều hơn 4 buổi/tuần, chúng sẽ có đủ sức khỏe để hoàn thành những chặng đường dài. Trẻ em không cần phải chạy mỗi ngày, cũng như nên nhớ bổ sung thật nhiều nước trước, trong và sau khi tập luyện.

Để con có thể duy trì được thói quen chạy bộ lâu dài, các phụ huynh cần không ngừng khuyến khích con hàng ngày. Tuyệt đối không được so sánh thành tích của con với những đứa trẻ khác hay để chúng tự loay hoay tập luyện. Thay vào đó, cha mẹ nên tập trung giúp con đặt mục tiêu phù hợp và tìm thấy cảm hứng để tiếp tục thói quen lành mạnh này trong tương lai.

Giải chạy nào sẽ phù hợp cho trẻ và gia đình?

Marathon đã và đang trở thành xu hướng trending toàn thế giới, hàng loạt giải chạy được tổ chức để phục vụ nhu cầu chạy của runner, giải chạy của người lớn thì quá nhiều lựa chọn, nhưng giải chạy dành cho các bạn nhỏ thì chưa được quan tâm nhiều.

WOW MARATHON HỘI AN 2020 sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho cả gia đình. Ngoài Race Day chính thức dành cho các VĐV chuyên nghiệp, WOW MARATHON có riêng 1 ngày Race for Kids cùng rất nhiều hoạt động bên lề thú vị, 1 Summer Party phiên bản đặc biệt mùa hè tại Công viên vui chơi giải trí lớn nhất Hội An - VinWonders.

Đây sẽ là 1 bữa tiệc mùa hè đầy màu sắc, với những cung bậc cảm xúc khó quên mà các mẹ chắc chắn không nên bỏ qua.

Bố mẹ nghĩ sao khi cùng con chinh phục đường chạy đầu tiên trong đời với cự ly 3km. Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, không cần quá nhiều thời gian tập luyện cầu kỳ, đây là lý do mà bố mẹ nên lựa chọn hoạt động outdoor này trong kỳ nghỉ hè ngắn ngày năm nay.

Để mùa hè không chỉ là học đàn, học hát, học múa, hay học vẽ, học bơi, cho các bạn nhỏ ra ngoài vận động để nâng cao thể chất là điều rất cần thiết.

Bất cứ ai trong gia đình cũng nên bắt đầu một cự ly cho mình, dù là ngắn nhất, để khởi đầu cho những chặng đường dài hơn. Và còn gì tuyệt hơn khi cả gia đình cùng nhau trải nghiệm cung đường đậm chất văn hóa tại Hội An – hẳn đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả mọi người