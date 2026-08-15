Đó là Winnie (tên thật là Ông Yên Nhi, sinh năm 2020) - con gái đầu lòng của ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng - thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn vào tháng 11/2019 sau 10 năm hẹn hò. Một năm sau, cặp đôi đón con gái đầu lòng Winnie; đến tháng 8/2024, gia đình có thêm bé Hannie.

Từ khi còn nhỏ, Winnie đã nhận được nhiều sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội cùng bố mẹ. Hiện tại, hình ảnh cô bé cũng được cập nhật khá đều đặn trên các nền tảng của gia đình, từ những khoảnh khắc đời thường, đi chơi, du lịch cho đến các hoạt động học tập, vui chơi.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Ảnh: Winnie Hannie

6 tuổi đã có “vibe tiểu thư”

Winnie đã là gương mặt quen thuộc với khán giả từ khi còn rất nhỏ. Đông Nhi và Ông Cao Thắng lập tài khoản gia đình với 461N follower trên Facebook để lưu giữ hình ảnh tuổi thơ của Winnie và Hannie.

Nếu ở lúc 1-2 tuổi, Winnie thường được nhớ đến với hình ảnh một em bé bụ bẫm, đáng yêu thì càng lớn, cô bé càng ra dáng tiểu thư hơn. Không chỉ diện mạo thay đổi, Winnie cũng ngày càng dạn dĩ, tự tin và lém lỉnh trước ống kính.

Trên trang cá nhân của gia đình, Winnie thường xuất hiện trong những bộ váy áo xinh xắn, khi hóa thành công chúa nhỏ, lúc lại diện những set đồ điệu đà đúng tuổi. Từ váy áo, nơ cài tóc đến các phụ kiện, cô bé được bố mẹ chăm chút khá kỹ, tạo nên hình ảnh nữ tính, đáng yêu nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố, mẹ. Ảnh: Winnie Hannie

Càng lớn, Winnie cũng được nhận xét xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Gương mặt sáng, đôi mắt to, má phúng phính cùng những biểu cảm tự nhiên trước máy quay khiến cô bé nhiều lần được khán giả gọi vui là “hoa hậu nhí”, “hoa hậu tương lai”.

Trên TikTok, Winnie cũng thường xuyên góp mặt trong các video đời thường, từ chơi ở nhà, trò chuyện với bố mẹ đến những khoảnh khắc bên em gái. Trước máy quay, cô bé khá tự nhiên, thoải mái tương tác và không ngại thể hiện cá tính.

Học trường quốc tế, nói song ngữ, học đủ môn từ đàn, múa đến thể thao

Đặc biệt, Winnie còn có khả năng sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Một số video được gia đình chia sẻ cho thấy cô bé chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ khá tự nhiên. Có video về Winnie từng thu hút hơn 5 triệu lượt xem, cho thấy cô bé đã có một lượng khán giả riêng trên mạng xã hội từ khi còn nhỏ.

Clip: Winnie nói tiếng anh cùng mẹ. Nguồn: Winnie Hannie

Được biết, Winnie hiện cũng đang theo học ở một trường quốc tế tại TP.HCM. Theo thông tin trên Website, học phí bậc mầm non tại tại trường dao động từ 530 đến 603,2 triệu đồng mỗi năm học. Ở bậc tiểu học, mức học phí là 730,8 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, học phí bậc trung học dao động từ 782,6 đến 924,5 triệu đồng mỗi năm, tiến sát mốc 1 tỷ đồng.

Nhờ được tiếp xúc với môi trường quốc tế từ sớm, Winnie cũng sử dụng tiếng Anh khá tự nhiên.

Gia đình cho cô bé học thêm các bộ môn năng khiếu như đàn, múa ballet, vẽ tranh,... và tạo điều kiện để con phát triển sở thích nghệ thuật một cách tự nhiên.

Đông Nhi cũng thường chia sẻ những video con gái hát hoặc nhảy theo các ca khúc. Cô bé từng có cơ hội đứng trên sân khấu cùng bố mẹ và khá tự tin khi biểu diễn trước đông người.

Tháng 9/2025, Winnie cùng bố mẹ xuất hiện trên một sân khấu lớn trong chương trình nghệ thuật tại Hà Nội. Cô bé cùng Đông Nhi và Ông Cao Thắng thể hiện ca khúc “Bài ca tôm cá”. Dù còn nhỏ, Winnie không tỏ ra quá bỡ ngỡ trước sân khấu đông người. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy cô bé được làm quen với môi trường biểu diễn từ khá sớm.

Bên cạnh nghệ thuật, Winnie còn được cho chơi nhiều môn thể thao như bơi lội, pickleball, bóng rổ, cầu lông. Và mới đây, danh sách trải nghiệm của Winnie tiếp tục có thêm cưỡi ngựa.

Cô bé được bố mẹ cho theo học nhiều môn năng khiếu. Ảnh: FBNV.

Nhìn vào những gì bố mẹ chia sẻ, có thể thấy Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang tạo điều kiện để con khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật đến thể thao, thay vì định hướng Winnie theo một bộ môn duy nhất. Quan trọng hơn, những trải nghiệm này cũng giúp cô bé ngày càng dạn dĩ, tự tin và chủ động hơn khi xuất hiện trước mọi người.