Có một thời, Dương Thừa Lâm là cái tên gắn liền với hình tượng nữ sinh ngọt ngào của màn ảnh Hoa ngữ. Hơn hai thập kỷ trôi qua, "Giáo chủ khả ái" ngày nào giờ đã bước sang tuổi 42 nhưng vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi gương mặt tươi trẻ, làn da mịn màng cùng vóc dáng gọn gàng. Không chỉ giữ được nét thanh xuân, nữ diễn viên còn ngày càng biết cách làm mới phong cách, chuyển mình từ hình tượng kẹo ngọt sang vẻ ngoài trưởng thành, thời thượng và có phần cá tính.





Sinh năm 1984, Dương Thừa Lâm từng là một trong những gương mặt thần tượng đình đám của Đài Loan (Trung Quốc). Từ Định Mệnh Anh Yêu Em, Vườn Sao Băng đến những sản phẩm âm nhạc được yêu thích, cô ghi dấu ấn với diện mạo nhỏ nhắn, đôi mắt to và nụ cười tươi tắn. Điều thú vị là sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, những đường nét đặc trưng ấy gần như vẫn được giữ nguyên. Dù không còn theo đuổi hình tượng nữ sinh như thuở mới vào nghề, Dương Thừa Lâm vẫn có khả năng khiến người đối diện liên tưởng đến hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động.

Ở hiện tại, phong cách của nữ nghệ sĩ cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây cô thường gắn với những bộ trang phục nữ tính, màu sắc tươi sáng và kiểu tóc đáng yêu, thì nay Dương Thừa Lâm ưu tiên những lựa chọn có tính ứng dụng cao nhưng vẫn thể hiện cá tính. Áo phông, sơ mi, blazer, quần jeans hay những thiết kế tối giản thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô. Khi cần nổi bật, nữ ca sĩ không ngại thử nghiệm những bộ cánh cá tính, phom dáng phá cách hoặc cách phối phụ kiện ấn tượng.

Dương Thừa Lâm ở tuổi ngoài 40 vẫn giữ phong độ nhan sắc, thần thái rạng rỡ và sức hút nổi bật mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. (Nguồn: Weibo)

Điểm đáng chú ý là Dương Thừa Lâm không cố gắng ăn mặc như một cô gái đôi mươi để níu kéo thanh xuân. Thay vào đó, cô lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, thần thái và hoàn cảnh xuất hiện. Sự linh hoạt trong phong cách giúp nữ nghệ sĩ vừa giữ được nét trẻ trung vốn có, vừa tạo cảm giác trưởng thành, hiện đại. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến hình ảnh của cô không bị đóng khung sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Tuy nhiên, nhan sắc trẻ lâu của Dương Thừa Lâm không chỉ đến từ cách ăn mặc hay những bức ảnh được chăm chút. Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần chia sẻ những thói quen chăm sóc da khá kỹ lưỡng, trong đó đáng chú ý là quan điểm làm đẹp cần sự kiên trì thay vì tìm kiếm một phương pháp tức thời.

Dương Thừa Lâm không ngại làm mới bản thân với kiểu tóc bob cá tính, tạm biệt mái tóc dài quen thuộc để mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn. (Nguồn: Weibo)

Một trong những nguyên tắc được cô duy trì là làm sạch da thật cẩn thận. Dù lịch trình bận rộn hay trở về nhà muộn, Dương Thừa Lâm vẫn không bỏ qua bước tẩy trang trước khi đi ngủ. Cô từng chia sẻ mình dành khá nhiều thời gian cho công đoạn này, bởi lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ trong ngày có thể khiến da dễ gặp vấn đề nếu không được làm sạch đúng cách. Đối với một nghệ sĩ thường xuyên phải trang điểm, đây là bước đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ rất chú trọng dưỡng ẩm. Thay vì chỉ tập trung vào việc làm trắng, cô ưu tiên lựa chọn những sản phẩm giúp duy trì độ ẩm và cải thiện tình trạng da. Quy trình chăm sóc của Dương Thừa Lâm có các bước như toner, tinh chất, kem dưỡng và mặt nạ. Cô cũng không áp dụng một công thức cố định mà điều chỉnh sản phẩm theo tình trạng da, thời tiết và nhu cầu của cơ thể.

Mặt mộc của Dương Thừa Lâm vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với làn da căng mịn, trắng sáng và ít lộ dấu hiệu tuổi tác. (Nguồn: Weibo)

Một chi tiết khá thú vị là Dương Thừa Lâm đặc biệt quan tâm đến vùng cổ. Đây vốn là khu vực dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhưng lại thường bị bỏ quên trong các quy trình chăm sóc da. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ mình có thói quen thoa sản phẩm dưỡng xuống cả vùng cổ, thực hiện theo hướng từ dưới lên trên. Cô cũng duy trì việc massage mặt và chăm sóc da đều đặn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp can thiệp thẩm mỹ.

Không dừng lại ở chăm sóc da, Dương Thừa Lâm còn duy trì chế độ ăn uống và vận động tương đối kỷ luật. Trong một vlog, cô từng giới thiệu bữa ăn gồm đậu phụ, thịt bò, rau xanh và khoai lang. Đây là những thực phẩm cung cấp protein, chất xơ và tinh bột, giúp cô duy trì vóc dáng. Nữ nghệ sĩ cũng có thói quen tập luyện, bổ sung sữa đậu nành sau khi vận động và chú ý đến việc nghỉ ngơi, sinh hoạt.



Nhờ duy trì thói quen tập luyện và vận động, Dương Thừa Lâm ở tuổi 42 vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn, tự tin chinh phục nhiều kiểu trang phục. (Nguồn: Weibo)

Có thể thấy, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, "Giáo chủ khả ái" vẫn giữ được sức hút riêng mình khi sự trẻ trung nhưng không cố chấp với tuổi trẻ, nữ tính nhưng không đóng khung trong một hình tượng.

