Chàng trai mặc đẹp nhất TikTok phốt đồ Miu Miu quá tệ: 470 triệu cho 2 chiếc áo bung khuy, rớt khoá ngay khi unbox

Vụ "phốt" đang được chú ý nhất những ngày qua trong làng thời trang chính là sự việc fashion blogger đình đám - Wisdom Kaye đăng tải video chia sẻ về trải nghiệm thất vọng của anh trong chuyến mua sắm trị giá 18.000 USD (hơn 470 triệu) tại Miu Miu.

Theo đó, trong video đầu tiên được nam TikToker có hơn 13 triệu followers đăng tải cách đây 5 ngày, Wisdom cho biết anh chưa từng làm nội dung dạng này và liên tục khẳng định mình từng là một fan lớn của Miu Miu, nhưng tất cả chỉ vì 2 chiếc áo mới toanh vừa mang từ store về nhà đã hư hỏng khiến Wisdom sốc không nói nên lời. Anh quyết định lên clip kể toàn bộ cho bàn dân thiên hạ một phen nhìn rõ chất lượng thật của thương hiệu được yêu thích nhất thế giới hiện tại.

Chân dung fashionista nổi tiếng Wisdom Kaye - người đang khiến Miu Miu bị réo tên khắp MXH.

Video bóc phốt Miu Miu lần đầu tiên đang có hơn 3,7 triệu view trên TikTok @wisdm8.

Đầu tiên, về chiếc denim vest hiện vẫn đang nằm trên web bán của Miu Miu với giá 2.400 Euro (gần 75 triệu đồng). Đây là một thiết kế hết sức tối giản, với điểm nhấn là hàng khuy vàng nổi bật trên nền denim xanh. Có tổng cộng 6 chiếc khuy từ trên xuống nhưng theo lời Wisdom, chiếc thứ nhất trong số đó đã bung ra ngay khi anh vừa mở nó lần đầu tiên, thậm chí còn chưa kịp mặc thử một lần nào.

Những chiếc khuy áo denim tưởng chừng rất chắc chắn, song không hiểu vì sao lại rơi ngay sau giây phút sử dụng đầu tiên.

"Nếu chỉ bị hỏng một món thì chắc mình cũng không nói gì nhưng đây là cả hai món đều hỏng, thật sự không thể tin nổi" - chính chủ nói khi unbox đến món thứ 2 là một chiếc cardigan trị giá 1.850 Euro (hơn 57 triệu). Lần này anh chàng kịp mặc lên người nhưng vừa kéo thì chiếc khoá zip cũng rơi ngay xuống đất. Wisdom kể, ban đầu anh còn thử tự sửa nhưng khi làm xong vẫn công cốc khi chiếc khoá tiếp tục rơi ra.

Nam TikToker một lần nữa khẳng định mình là fan lâu năm của hãng nhưng sự cố này khiến anh không khỏi thất vọng về chất lượng sản phẩm của Miu Miu: "Làm ơn hãy chú ý hơn về chất lượng đi, thật sự quá tệ." - Wisdom nhắn gửi trước khi đóng máy.

Mở đúng 2 món thì hết 2 món bị hỏng, nên trách người mua xui xẻo hay Miu Miu quá cẩu thả rồi?

Với sức ảnh hưởng của Wisdom Kaye, Miu Miu không thể xem như không có gì xảy ra. Hãng lập tức thể hiện thiện chí bằng cách liên hệ tìm phương án giải quyết với vị khách hàng nổi tiếng. Theo đó, Miu Miu gợi ý có thể hoàn tiền hoặc đổi lại anh 2 món đồ mới cho anh. Wisdom đã chọn "thử vận may" một lần nữa.

Video hàng đổi trả của Miu Miu hỏng lần 2, đẩy câu chuyện lên cao trào của sự bất lực.

Lần này khi đồ mới được gửi đến, trước khi unboxing, nam TikToker còn cẩn thận đặt trước máy quay để đề phòng bệnh cũ tái phát. Màn đập hộp đồ đổi trả từ Miu Miu bắt đầu với chiếc cadigan màu nâu. Rất may khoá zip lần này đã hoạt động trơn tru qua vài ba lần test của chủ nhân.

Đã trải qua cú sốc 1 lần, Wisdom cẩn thận quay video đề phòng.

Tưởng sẽ êm xuôi nhưng không ngờ nghi đâu có đó, khó tin rằng chiếc denim vest của Miu Miu một lần nữa "bung bét" khi chiếc khuy số 3 rơi ra lập tức trước ống kính. Nam chủ nhân của nó lúc này chỉ biết cười trừ trong bất lực: "Đúng là điên thật!" - Wisdom kết lại video bóc trần Miu Miu đang có hơn gần 6 triệu lượt xem.

Câu chuyện bỏ ngỏ khi chiếc khuy tiếp tục rơi ra trong sự bất lực của chính chủ lẫn người xem.

Sự việc không chỉ dừng lại ở trang cá nhân của fashion blogger này mà còn nhanh chóng lan rộng khi các nhà sáng tạo nội dung khác tường thuật lại. Khỏi phải nói, công chúng quốc tế lẫn Việt Nam đồng loạt chê trách Miu Miu, đồng thời nhận xét chung về chất lượng của ngành hàng xa xỉ đang dần đi xuống một cách nghiêm trọng. Với những người từng có trải nghiệm thất vọng với sản phẩm của Miu Miu thì đây cũng là cơ hội để họ "xả" tức.

Từ thương hiệu đang giữ vị trí Top 1 trên các BXH luxury brand được yêu thích nhất toàn cầu, liệu Miu Miu sẽ giải quyết khủng hoảng lần này như thế nào là thắc mắc của nhiều người ngay lúc này.

Khủng hoảng của Miu Miu được nhìn thấy rõ qua phần bình luận của các video đang phổ biến về nội dung này.

Wisdom Kaye (sinh năm 2001) là người Mỹ gốc Nigeria. Anh bắt đầu nổi lên với nội dung thời trang trên TikTok từ năm 2020, và rất nhanh đã được IMG Models - một trong những agency người mẫu hàng đầu chiêu mộ

Ở tuổi 24, Wisdom được xem là một trong những gương mặt Gen Z hiếm hoi thật sự có tiếng nói trong làng mốt, giàu sức sáng tạo lại sở hữu tầm ảnh hưởng không nhỏ. Không chỉ là ngôi sao mạng xã hội, anh được xem là một trong những influencer phong cách có giá trị thương hiệu cao, được các "ông lớn" như Balmain, Dior, Fendi săn đón. Vogue từng ưu ái gọi Wisdom Kaye là "chàng trai mặc đẹp nhất TikTok" nhờ khả năng biến hoá từ cổ điển đến futuristic, biến những món đồ đời thường thành fashion statement đúng chất runway.

Vogue nhận định Wisdom Kaye được ảnh hưởng từ các nhà thiết kế như Hedi Slimane, Rick Owens... Anh gây ấn tượng với phối đồ dựa trên phong cách những năm 70 và cách sử dụng màu sắc, hoa văn, phụ kiện đầy bất ngờ.



Met Gala 2024 là kỳ Met đầu tiên Wisdom Kaye tham dự và được đánh giá là một trong những khách mời có hiệu ứng nổi bật nhất trên thảm đỏ năm ấy. Tới Met Gala 2025, với chủ đề là phong cách "Black dandyism", nhiều người hâm mộ đã tin rằng Wisdom sinh ra dành là dành cho nó, nhưng cuối cùng fashionista này lại không có thiệp mời. Làn sóng phẫn nộ của các fan thời trang dâng cao, khiến bài đăng lên tiếng trên X của Wisdom từng dậy sóng với 13,8 triệu lượt xem.