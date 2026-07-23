4 kiểu cho ăn làm hỏng dạ dày của con nhưng nhiều mẹ vẫn vô tư làm

Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu hết cái cảm giác "phát điên" vì chuyện ăn uống của con.

Lúc nào trong đầu mình cũng thường trực nỗi sợ: Sợ con ăn ít, sợ thiếu chất, sợ con lùn, sợ chậm lớn hơn con nhà người ta...

Thế là các mẹ lại vắt óc đổi món, chạy theo đút từng thìa, dỗ dành đủ trò, chỉ mong nhồi được càng nhiều đồ bổ vào bụng con càng tốt. Chúng ta cứ nghĩ đút thêm được một miếng, cho ăn thêm được một chút là tốt cho con.

Nhưng rồi thực tế lại phũ phàng: Càng ép ăn, con lại càng lười, càng kén ăn; hệ tiêu hóa ngày càng kém và sức đề kháng thì yếu đi trông thấy.

Tưởng là thương con, hóa ra lại làm hại dạ dày của con

Tôi xin kể lại một câu chuyện có thật ngay bên cạnh mình, chắc chắn nhiều mẹ sẽ thấy hình ảnh của nhà mình trong đó.

Cháu gái tôi (con nhà em gái) lúc 2 tuổi rưỡi ngoan lắm. Bé tự bốc đồ ăn, tự xúc thìa, ăn uống vừa sức, không kén ăn, không bị đầy bụng và rất cứng cáp. Sau này em gái tôi đi làm lại, bé được giao cho bà nội chăm. Các cụ thương cháu nên lúc nào cũng nơm nớp sợ cháu tự ăn sẽ bị đói, bị thiếu bữa.

Thế là từ đó, bữa nào bà cũng bế ngửa rồi đút. Dù bé đã lắc đầu, xua tay bảo "Con no rồi" , bà vẫn cố nhồi thêm vài thìa. Để dỗ cháu ăn hết bát, bà còn cho cháu vừa ăn vừa bật TV hoặc chơi đồ chơi.

Chỉ sau 1–2 tháng, đứa trẻ thay đổi hoàn toàn:

Bé bắt đầu kén ăn, sợ ăn, không muốn động vào cơm.

Bụng lúc nào cũng chướng phình, tối ngủ trằn trọc lật bên nọ lật bên kia.

Rêu lưỡi thì dày và trắng xóa.

Đưa đi khám nhi, bác sĩ phán ngay một câu: "Trẻ không hề thiếu chất, mà do bị ép ăn quá đà nên dạ dày bắt đầu 'đình công' rồi!"

Đây chính là thực trạng của rất nhiều gia đình Việt hiện nay. Những gì chúng ta nghĩ là "cho ăn vì yêu thương", thực chất lại là hành vi nhồi nhét, ép buộc. Ngắn hạn thì thấy con nuốt thêm được vài miếng cơm, nhưng về lâu dài, nó đang bắt hệ tiêu hóa còn rất non nớt của con phải làm việc quá sức.

Càng "nhồi nhét" con càng còi cọc – Sai lầm nhiều cha mẹ chưa ngộ ra

Nhiều cha mẹ thắc mắc: Mẹ cho ăn nhiều đồ bổ, sao con lại càng yếu đi?

Lý do cực kỳ đơn giản: Dạ dày của trẻ em không giống người lớn.

Nó giống như một chiếc máy mới tinh vừa khởi động, dung lượng và khả năng vận hành còn rất hạn chế. Lượng thức ăn và nhịp ăn của người lớn là quá sức so với một đứa trẻ. Y học cổ truyền đã có câu: "Ăn uống quá độ, ruột dạ dày gánh hậu quả."

Nói một cách dễ hiểu: Ăn quá nhiều, đút quá dồn dập thì dạ dày sẽ bị tổn thương.

Khi dạ dày phải làm việc quá tải liên tục không có giờ nghỉ, chức năng tiêu hóa sẽ yếu dần và cuối cùng là "sụp đổ". Đó là lý do vì sao nhiều đứa trẻ ngày nào cũng ăn một bát ô tô cơm, nhưng càng nuôi lại càng gầy gò, xanh xao.

Thức ăn không hấp thụ được sẽ gây ra một chuỗi hệ lụy: tích tụ thức ăn thừa, đầy hơi, hôi miệng, táo bón, ngủ chập chờn.

Đáng sợ hơn, đứa trẻ sẽ sinh ra tâm lý sợ ăn từ trong tiềm thức . Bữa ăn không còn là niềm vui nạp năng lượng mà biến thành một cuộc chiến đầy áp lực. Cuối cùng, gia đình vướng vào vòng lặp bế tắc: Càng ép ăn -> Con càng kén ăn -> Càng kén ăn -> Mẹ lại càng ép.

4 kiểu cho ăn "tai hại" cần bỏ ngay lập tức

Dưới đây là 4 thói quen cho ăn phổ biến nhất đang âm thầm làm hỏng hệ tiêu hóa của trẻ, các mẹ thử kiểm tra xem mình có lỡ mắc phải không nhé:

1. Chạy theo đút, trao đổi điều kiện để con ăn

Nhiều ông bà, bố mẹ giữ tư duy cũ: Ăn nhiều mới là ngoan. Mặc kệ con đã ra tín hiệu no (ngoảnh mặt đi, ngúng nguẩy), người lớn vẫn kiên trì ôm bát đuổi theo nhồi bằng được. Nhiều mẹ còn mặc cả: "Ăn hết thì mẹ cho xem YouTube" , "Ăn xong mẹ mua đồ chơi" .

Tác hại: Thức ăn dư thừa dồn nén làm dạ dày không tiêu hóa nổi, gây tích tụ. Lâu dần, con chỉ thấy bữa ăn toàn là áp lực và căng thẳng, mất hẳn phản xạ thèm ăn tự nhiên.

2. Người lớn nhai mớm đồ ăn cho con

Vì sợ con không nhai được hoặc bị hóc, nhiều người lớn vẫn giữ thói quen nhai nhuyễn thức ăn rồi mới đút cho cháu.

Tác hại: Tấm lòng thì tốt nhưng hậu quả rất tồi tệ. Khoang miệng người lớn chứa rất nhiều vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn HP gây viêm dạ dày. Sức đề kháng của con còn yếu, rất dễ bị lây nhiễm và để lại mầm bệnh tiêu hóa mãn tính.

3. Cho con ăn cơm trộn canh thường xuyên

Thấy con ăn cơm trộn canh vừa nhanh, dễ nuốt, lại không bị nghẹn nên nhiều nhà rất chuộng cách này.

Tác hại: Nước canh làm loãng dịch vị dạ dày, làm giảm khả năng tiêu hóa. Hạt cơm chưa kịp nhai kỹ đã bị trôi tọt xuống ruột, bắt dạ dày phải gánh toàn bộ khâu "nghiền thức ăn". Trẻ ăn cơm canh lâu ngày rất dễ bị đầy hơi, tiêu chảy và khả năng nhai ngày càng kém đi.

4. Sợ con đói nên cho ăn vặt suốt ngày

Sợ con bị hạ đường huyết hay đói bụng, vừa ăn bữa chính xong được một lúc là mẹ lại dỗ ăn hoa quả, uống sữa, ăn bánh kẹo... khiến cái miệng của con hoạt động gần như cả ngày.

Tác hại: Dạ dày cũng cần được nghỉ ngơi. Thức ăn cứ nạp vào liên tục bắt dạ dày phải làm việc cường độ cao mà không có giờ giải lao. Dần dần, ruột sẽ bị mệt mỏi, ăn một chút cũng vướng bụng, càng dỗ ăn con lại càng mất cảm giác thèm ăn.

Bí quyết "giải cứu" dạ dày và giúp con ăn ngon miệng trở lại

Dựa trên kinh nghiệm nuôi con thực tế, tôi rút ra 3 nguyên tắc vàng mà gia đình nào cũng có thể làm được:

1. Trả lại quyền quyết định cho con

Nhiều mẹ hay chê con tự ăn bẩn, ăn chậm, ăn ít nên nhảy vào đút luôn cho nhanh. Thực ra, trẻ 1 tuổi đã có thể tự bốc ăn, 2 tuổi đã có thể tập xúc thìa.

Đừng quá cầu toàn việc con phải ăn sạch sẽ hay ăn thật nhanh. Dù con làm rơi vãi hay ăn chậm một chút cũng không sao. Hãy để con tự quyết định tốc độ và lượng ăn của mình, có như vậy con mới giữ được cảm giác hứng thú với đồ ăn.

2. Ăn uống đúng giờ, cho dạ dày có thời gian "xả hơi"

Nuôi con cần nhất là sự quy luật. Cho con ăn đúng giờ, đúng bữa. Tới giờ thì ăn, hết giờ thì dọn, quyết không đuổi theo đút . Giữa các bữa chính có thể cho ăn nhẹ, nhưng tuyệt đối không cho ăn vặt liên tục. Hãy dành cho dạ dày những khoảng nghỉ cần thiết để phục hồi thể lực.

3. Tạo không khí bàn ăn vui vẻ, không áp lực

Mẹ càng lo lắng, càng thúc giục thì con lại càng lười ăn. Trong bữa ăn: Không mắng mỏ, không so sánh con với đứa khác, không ép buộc. Hãy để cả nhà cùng ăn uống vui vẻ, trò chuyện thoải mái. Tâm lý con thả lỏng thì dạ dày mới co bóp tốt, từ đó việc tiêu hóa và hấp thụ mới đạt hiệu quả tối đa.

Nguồn: Tổng hợp