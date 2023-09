Chán mặc váy đi làm, nàng công sở bổ sung 4 kiểu quần nịnh dáng, là "chân ái’’ của mọi mùa

Với nhiều chị em công sở, váy không phải là lựa chọn hàng đầu cho phong cách đi làm mỗi ngày. Một số người cảm thấy e ngại hoặc không tự tin khi diện váy, số khác không biết nên diện thế nào cho đẹp và sang. Nếu bạn cũng không thích mặc váy đi làm thì hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc quần vải bởi chúng không chỉ thoải mái, thanh lịch mà còn có thể phối với nhiều item và phong cách thời trang khác nhau.

Dưới đây là 4 kiểu quần vải bạn nhất định phải đầu tư nếu đã chán ngấy những chiếc chân váy hay đầm dài công sở.

Quần vải ống rộng đen

Quần vải ống rộng màu đen là item thương hiệu khi nhắc đến phong cách thời trang công sở. Kiểu dáng suông rộng kết hợp với gam màu đen sang trọng giúp kiểu quần này trở thành item an toàn và ''must have'' cho tủ đồ của mọi chị em. Không những vậy, quần vải ống rộng màu đen còn có thể che đi những khuyết điểm trên đôi chân của người mặc và ''hack'' vòng 3 hiệu quả. Ngoài ra, chiếc quần này có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau và áp dụng trong nhiều trường hợp. Nàng mặc đi làm thì thanh lịch, nữ tính còn diện đi chơi thì vô cùng thời thượng và cá tính.

Quần vải ống rộng sáng màu

So với quần màu đen, những chiếc quần rống rộng sáng màu sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung và duyên dáng hơn. Một số gam màu thịnh hành thường đựa lựa chọn như: trắng, be, xanh pastel hay nâu nhạt. Đây đều là những gam màu tôn da và dễ kết hợp quần áo. Nếu không phải là một cô nàng am hiểu thời trang, bạn cứ phối chúng với gam màu trắng hoặc gam màu tương tự là đã có thể tự tin ra ngoài với outfit chỉn chu và không kém phần thời thượng của mình rồi.

Quần vải ống loe

Nếu lo sợ những mẫu quần jeans ống loe bó sát sẽ làm lộ nhược điểm trên cơ thể, thì đã đến lúc lực chọn những chiếc quần vải ống loe rồi đó. Ưu điểm lớn nhất của quần vải ống loe chính là kiểu dáng tinh tế, nhẹ nhàng và sang chảnh vô đối. Chưa kể, các mẫu quần ống loe cạp cao thường có độ nâng hông cực tốt giúp vòng 3 của nàng trông đầy đặn và căng tròn hơn. Nếu bạn là một cô nàng hiện đại và ưa thích gu thời trang sang trọng, lịch sự thì chi tiền sắm về vài chiếc quần vải ống loe là quyết định vô cùng đúng đắn.

Quần vải ống đứng có ly

Ngoài dáng quần ống rộng và ống loe, bạn còn có thêm 1 lựa chọn cực kỳ lý tưởng nữa cho tủ đồ đi làm của bản thân. Đó chính là quần ống đứng có ly. Kiểu quần này rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc vì chúng siêu gọn gàng và tôn dáng. Quần ống đứng thường có chiều dài ngang mắt cá chân cùng đường nếp dọc phía trước để tạo phom chuẩn chỉnh khi lên dáng. Kiểu quần này khi phối với áo sơ mi thì vô cùng sang chảnh và lịch sự, mix với những mẫu áo kiểu cũng siêu cấp ăn ý.

Tham khảo mua sắm: