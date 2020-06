Chăm ăn 5 loại thực phẩm, cô gái bụng mỡ giảm 16kg trong 6 tháng, thậm chí còn tập lên được "cơ bụng số 11"

Chủ nhân tài khoản Instagram @lovely_szi vốn là một cô gái từng chật vật trong chuyện giảm cân để lấy lại vóc dáng chuẩn đẹp. Tên cô nàng là Suji (người Hàn Quốc), hiện đang làm huấn luyện viên Pilates.

Thông qua trang Instagram cá nhân, ngoài chia sẻ bí quyết giảm cân, Suji còn hướng dẫn cách xây dựng thực đơn ăn uống và thiết lập bài tập phù hợp với từng cơ thể. Điều đáng nói là nhờ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh nên từ một cô gái nặng tới 65kg, Suji đã giảm xuống thành công chỉ còn 49kg sau nửa năm. Body hiện tại của Suji không những thon gọn mà còn lên được cả "cơ bụng số 11".

Và Suji cũng chẳng giấu nghề mà còn nhiệt tình chia sẻ bí quyết giảm cân của mình có đóng góp không nhỏ từ 5 loại thực phẩm sau đây.

1. Cá hồi

Cá hồi vốn là loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh nên không những tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn cung cấp thêm độ ẩm thiết yếu cho làn da. Đặc biệt, lượng axit béo Omega 3 có trong cá hồi sẽ giúp làn da con gái luôn được mịn màng, sáng bóng nên cải thiện được tình trạng da chảy nhão hậu giảm cân hiệu quả.

2. Bánh mì nguyên hạt

Những cô nàng đang giảm béo hay bắt đầu với chuyện giảm cân thường coi bánh mì là kẻ thù hàng đầu trong công cuộc giảm cân. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn ăn bánh mì thì sao? Lúc này, hãy tìm mua bánh mì nguyên hạt bởi lượng chất xơ trong bánh mì tương đối cao, có thể mang đến cảm giác no.

3. Quả bơ

Trong mỗi quả bơ đều có chứa lượng axit amin tự nhiên - "L-Carnitine" (chất đóng vai trò chuyển hóa năng lượng). Quả bơ khá giàu chất béo nhưng nó lại là chất béo không bão hòa nên có thể làm tăng cường sự trao đổi chất, giúp đánh tan mỡ bụng, lọc máu sạch và giảm cholesterol.

4. Nước ép trái cây

Theo Suji chia sẻ thì cô thường tự chuẩn bị nước ép trái cây uống hàng ngày. Nếu chán nước ép trái cây thì bạn có thể chuyển sang uống nước ép rau củ thay thế. Cô nàng cũng khuyên mọi người nên uống ít nhất 3 cốc nước trái cây hàng ngày để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi và thải sạch độc tố dư thừa từ bên trong.



5. Bí ngô

Không chỉ mang tới cảm giác no nhanh, bí ngô còn có lượng calo thấp hơn nhiều so với tinh bột. Trong bí ngô có chứa nhiều chất dinh dưỡng như carotene, vitamin B, vitamin C, vitamin E...

Suji thường ăn bí ngô với salad hoặc uống nước ép từ bí ngô. Ngoài ra, cô cũng thường chuẩn bị bữa trưa với bí ngô để vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa thu nạp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

