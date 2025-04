Cha mẹ nên làm gì khi vô tình "đẩy con ra xa"?

Nếu muốn hàn gắn mối quan hệ khi làm con tổn thương, cha mẹ nên thử thay đổi bằng những cách sau:

Thừa nhận và xin lỗi: Khi nhận ra mình đã làm con tổn thương, cha mẹ cần thừa nhận sai lầm và xin lỗi một cách chân thành. Một lời xin lỗi từ trái tim sẽ giúp con cảm thấy được tôn trọng và yêu thương, đồng thời giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ.

Lắng nghe con cái: Cha mẹ nên tạo không gian để con có thể chia sẻ cảm xúc mà không sợ bị phán xét hay mắng mỏ. Hãy lắng nghe con một cách kiên nhẫn và không ngắt lời, để con cảm thấy mình quan trọng và có giá trị.

Dành thời gian cho con: Tạo những cơ hội để cha mẹ và con cái gần gũi nhau, làm những hoạt động chung mà cả hai cùng thích. Điều này giúp xây dựng sự gắn kết và tạo dựng niềm tin trong mối quan hệ.

Giới hạn sự chỉ trích: Thay vì chỉ trích hay mắng mỏ, hãy tập trung vào việc động viên và khuyến khích con. Những lời khen ngợi đúng lúc sẽ giúp con cảm thấy tự tin và không sợ bị tổn thương mỗi khi mắc lỗi.

Dạy con về cảm xúc: Hãy giải thích cho con hiểu rằng cảm xúc là điều bình thường và mọi người đều có những lúc cảm thấy buồn, tức giận hay thất vọng. Việc dạy con cách nhận diện và quản lý cảm xúc sẽ giúp con xử lý tình huống tốt hơn mà không bị tổn thương tâm lý.

Tạo không gian an toàn để con có thể thổ lộ: Khi con cảm thấy không an toàn khi bày tỏ cảm xúc, mối quan hệ sẽ bị căng thẳng. Cha mẹ cần tạo ra một không gian an toàn để con cảm thấy tự do chia sẻ mà không lo bị trách móc.

Chủ động sửa chữa hành vi: Nếu cha mẹ nhận ra mình có thói quen quát mắng hoặc không lắng nghe, việc chủ động thay đổi hành vi này sẽ giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Việc thể hiện sự cải thiện này cũng giúp con hiểu rằng cha mẹ sẵn sàng thay đổi vì sự phát triển của con.

Để mối quan hệ cha mẹ - con cái luôn là nguồn động viên, yêu thương, cha mẹ cần phải duy trì sự kiên nhẫn, tôn trọng và lắng nghe, đồng thời tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tình cảm bền vững.

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Phan Lan Hương