Cha mẹ lớn tuổi sinh con thông minh hơn? Khoa học lên tiếng!

Chắc hẳn bạn cũng từng nghe những lời đồn đại như: "Mẹ lớn tuổi sinh con sẽ thông minh hơn!" hay "Bố mẹ trên 35 tuổi nuôi con sẽ có kinh nghiệm, con cái chắc chắn IQ cao!". Nghe qua thì rất hợp lý, nhưng sự thật có đúng như vậy không?

Con sinh ra bởi bố mẹ lớn tuổi thông minh hơn?

Nhiều người cho rằng, bố mẹ lớn tuổi từng trải hơn, kinh tế ổn định hơn, kinh nghiệm nuôi con cũng nhiều hơn nên con họ sẽ thông minh hơn. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Trước hết, trí thông minh của trẻ không có mối quan hệ trực tiếp với tuổi của bố mẹ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trí tuệ của trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như di truyền, môi trường gia đình, nguồn lực giáo dục, tương tác giữa cha mẹ và con cái... Trong đó, tuổi của bố mẹ chỉ là một biến số. Có nghĩa là, dù bố mẹ lớn tuổi có thể có một số lợi thế, nhưng đó không phải là yếu tố then chốt quyết định trí tuệ của trẻ.

Ví dụ:

Một cặp vợ chồng 35 tuổi có thu nhập ổn định, tư duy giáo dục hiện đại, mỗi ngày cùng con đọc sách, chơi đùa, làm thủ công, điều này giúp trẻ phát triển trí tuệ một cách tự nhiên.

Nhưng một cặp vợ chồng trẻ 25 tuổi, tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng biết học hỏi và áp dụng kiến thức nuôi dạy con khoa học, cũng hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ thông minh.

Điểm mấu chốt nằm ở sự nỗ lực nuôi dưỡng sau này chứ không phải tuổi tác của bố mẹ.

Vậy bố mẹ lớn tuổi có những "lợi thế" gì?

Dù tuổi tác không phải yếu tố quyết định trí tuệ con trẻ, nhưng không thể phủ nhận rằng bố mẹ lớn tuổi vẫn có một số điểm mạnh nhất định. Cụ thể là:

1. Kinh tế ổn định, tiếp cận giáo dục tốt hơn

Thường thì bố mẹ lớn tuổi đã có thời gian dài gây dựng sự nghiệp, thu nhập ổn định hơn. Điều này giúp họ có khả năng chi trả cho các dịch vụ giáo dục chất lượng như lớp mầm non chất lượng cao, khóa học năng khiếu, gia sư riêng... Đây đều là những yếu tố tích cực đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ.

2. Tư duy giáo dục chín chắn, tương tác lý trí hơn

Bố mẹ lớn tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Khi nuôi con, họ biết cách cân bằng giữa "kỷ luật" và "tự do", vừa đặt ra nguyên tắc, vừa tạo không gian cho con khám phá. Kiểu nuôi dạy "quyền uy nhưng có lý" này lại rất có lợi cho sự phát triển nhận thức của trẻ.

3. Môi trường gia đình hài hòa, trẻ phát triển tâm lý khỏe mạnh

Bố mẹ lớn tuổi thường có nhận thức chín chắn hơn về hôn nhân và gia đình, quan hệ vợ chồng ổn định hơn. Trẻ lớn lên trong một môi trường nhiều yêu thương sẽ có nền tảng tâm lý vững vàng. Đây là một yếu tố gián tiếp thúc đẩy sự phát triển trí tuệ. Có thể nói, gia đình hòa thuận chính là "động lực vô hình" giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Những "rủi ro" cần lưu ý

Dù có nhiều lợi thế, nhưng bố mẹ lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ trên 35 cũng có thể đối mặt với một số thách thức trong quá trình sinh và nuôi con.

1. Nguy cơ về sức khỏe sinh sản tăng cao

Tuổi càng cao, nguy cơ gặp các biến chứng thai kỳ như cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ càng lớn. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Do đó, các cặp vợ chồng lớn tuổi cần thận trọng trong khâu kiểm tra trước và trong khi mang thai, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.

2. Khoảng cách thế hệ có thể tạo ra "hố sâu giao tiếp"

Sự khác biệt lớn về tuổi tác giữa bố mẹ và con cái đôi khi dẫn đến xung đột trong quan điểm sống và cách giáo dục. Bố mẹ có xu hướng giữ các quan điểm truyền thống, trong khi trẻ lại chịu ảnh hưởng bởi xã hội hiện đại. Nếu không kịp thời điều chỉnh, khoảng cách này có thể làm rạn nứt quan hệ, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

3. Giới hạn về thể lực, dễ mệt mỏi khi chăm con

Tuổi càng lớn, thể lực càng giảm nên việc chăm sóc con nhất là khi con còn nhỏ dễ khiến bố mẹ cảm thấy kiệt sức. Do đó, các bậc phụ huynh lớn tuổi cần học cách sắp xếp thời gian hợp lý và đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè.