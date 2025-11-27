Cha mẹ có EQ thấp thường làm 3 điều này

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành công của một con người chỉ phụ thuộc 20% vào IQ, còn 80% phụ thuộc vào EQ. Với trẻ nhỏ, EQ được “kế thừa” và phát triển mạnh mẽ nhất từ môi trường gia đình. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến quá trình hình thành chỉ số này.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy cha mẹ có EQ thấp. Nếu bạn nhận thấy mình có những biểu hiện này, đã đến lúc cần thay đổi ngay:

1. Dễ cáu gắt, không kiểm soát được cảm xúc

Đây là biểu hiện thường gặp nhất ở những bố mẹ có EQ thấp. Cha mẹ lo âu dễ chuyển sang giận dữ, quát mắng hoặc dùng bạo lực trong giáo dục với trẻ nhỏ. Khi trẻ bị ảnh hưởng cảm xúc từ cha mẹ, chúng thường bắt chước lại, dẫn đến việc phát triển thói quen cư xử tiêu cực hoặc bất ổn về cảm xúc khi trưởng thành. Điều này khiến trẻ lớn lên khó đạt được thành công và duy trì các mối quan hệ xã hội.

2. Thường xuyên than vãn, truyền năng lượng tiêu cực

Việc cha mẹ thường xuyên than vãn hoặc nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tiêu cực có tác động rất lớn đến trẻ. Trẻ em cần một môi trường ấm áp và tích cực để phát triển. Khi cha mẹ liên tục than phiền, năng lượng tiêu cực dễ lan sang con. Lâu dần, trẻ có thể trở nên bi quan, cảm thấy cuộc sống thiếu hy vọng, khó hình thành thái độ chủ động trong việc giải quyết vấn đề hay tận hưởng niềm vui.

Ngược lại, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha mẹ lạc quan thường cởi mở, tự tin, dễ hòa đồng và biết nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực. Chúng cũng có xu hướng chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi gặp khó khăn và dễ giữ được trạng thái tâm lý cân bằng hơn.

3. Hay đánh giá, phán xét người khác và lấy mình làm trung tâm

Trẻ em luôn là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Khi cha mẹ lo âu, bi quan, dễ nóng giận hoặc không biết quản lý cảm xúc, trẻ sẽ học theo những thói quen tiêu cực đó, trở nên thiếu linh hoạt và dễ nản lòng. Ngược lại, cha mẹ biết kiểm soát cảm xúc, dùng lời nói tử tế, trao niềm tin và thể hiện sự đồng cảm sẽ giúp con hình thành nền tảng EQ vững chắc, từ đó phát triển sự tự tin, lạc quan và khả năng đối diện khó khăn một cách lành mạnh.

Cuộc đời của mỗi đứa trẻ là hành trình dài của học hỏi và trưởng thành, và trên hành trình ấy, cha mẹ luôn là tấm gương có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Vì vậy, nếu muốn con có EQ cao, cha mẹ cần rèn luyện khả năng quản lý cảm xúc, thay đổi những thói quen tiêu cực. Đó chính là món quà vô hình nhưng quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con, giúp con bước vào đời với sự tự tin, lòng can đảm và một tâm hồn biết yêu thương.

Ánh Lê

Theo The Paper