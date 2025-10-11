Cha đưa con tới chơi nhà bạn rồi không bao giờ quay lại đón, lý do được tiết lộ khiến nhiều người rơi nước mắt!

Sự việc xảy ra tại quận Cửu Long Pha (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc). Theo lời kể của anh Lý - cha của bạn cùng lớp với bé Kỳ Kỳ - thì hôm đó bé đến chơi như thường lệ, nhưng tối mãi vẫn chưa thấy cha đến đón. Anh Lý cố gắng liên hệ, gọi điện, gõ cửa nhưng không ai trả lời. “Hôm đó, ông ấy không cho con mang chìa khóa, nên cháu bé không thể về nhà. Tôi đành phải để cháu ngủ lại nhà tôi. Đến ngày thứ ba, cảm thấy có điều gì không ổn, tôi báo cảnh sát. Khi cảnh sát mở cửa vào nhà Kỳ Kỳ thì... người cha đã mất”, anh Lý kể lại.

Anh nói thêm, người cha vốn trầm tính, ít nói, trước kia thỉnh thoảng chỉ gặp thoáng qua khi đưa con đến trường mầm non. “Tôi không biết ông ấy làm nghề gì, hai nhà không liên lạc nhiều. Có khi tôi đưa cháu bé về, cũng chỉ tiễn đến cửa rồi đi”.

Kỳ Kỳ cuối cùng đã được đón về nhưng không bao giờ là cha cô bé nữa. Trong ảnh là mẹ cô bé đã đón Kỳ Kỳ về chăm sóc

Thông tin người cha qua đời lan nhanh trong khu dân cư. Chiều 8/10, khi anh Lý dẫn bé Kỳ Kỳ ra ngoài ăn cơm, có đứa trẻ cùng khu chạy đến nói nhỏ rằng “cha cậu ấy mất rồi”. Anh Lý cố ra hiệu ngăn lại, nhưng không kịp.

“Bé sững người lại, không khóc, chỉ im lặng. Tôi vội nói dối rằng cha đang nằm viện. Về đến nhà, bé cứ lặp đi lặp lại: ‘Con nhớ bố’, rồi ngồi im. Tôi bảo con gái mình chơi cùng để bé đỡ buồn”, anh Lý nghẹn giọng kể.

Anh tin rằng bé Kỳ Kỳ đã hiểu hết, dù không nói ra. “Hai cha con sống nương tựa nhau bao năm, tình cảm rất sâu nặng. Giờ bố mất, chắc trong lòng bé là một khoảng trống lớn”.

Tối 8/10, mẹ ruột của bé từ nơi khác gấp rút trở về đón con về chăm sóc.

Được biết, cha của Kỳ Kỳ ra đi một cách thầm lặng vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Ung thư gan là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay, xảy ra khi các tế bào gan phát triển bất thường, tạo thành khối u ác tính và phá hủy chức năng gan. Bệnh có thể xuất phát từ chính gan (ung thư gan nguyên phát) hoặc từ cơ quan khác di căn đến gan.

Nguyên nhân gây ung thư gan rất đa dạng, trong đó phổ biến nhất là nhiễm virus viêm gan B và C mãn tính, chiếm hơn 70% các ca mắc. Ngoài ra, uống nhiều rượu bia, béo phì, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, hoặc tiếp xúc lâu dài với độc tố aflatoxin (có trong ngũ cốc, thực phẩm mốc) cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các triệu chứng ban đầu của ung thư gan thường mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa như mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, vàng da, đau tức vùng hạ sườn phải, bụng to dần do tích dịch. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể bị xuất huyết tiêu hóa, rối loạn ý thức hoặc hôn mê gan - lúc này điều trị rất khó khăn.

Ung thư gan đặc biệt nguy hiểm vì diễn tiến nhanh và ít biểu hiện sớm, phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện ở giai đoạn muộn.

Để phòng bệnh, cần tiêm vắc xin viêm gan B, hạn chế rượu bia, ăn thực phẩm sạch, tránh mốc, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Người có yếu tố nguy cơ cao nên khám định kỳ, siêu âm gan và xét nghiệm men gan 6 tháng/lần để phát hiện sớm, tăng cơ hội điều trị thành công.

