CEO chuỗi cắt tóc đàn ông lớn nhất Việt Nam: "Sợ khách hàng ở nhà lâu quá không chịu nổi, tự cắt trọc hết thì 30Shine thất nghiệp dài”

30Shine là chuỗi cắt tóc lớn nhất Việt Nam hiện nay với 91 cửa hàng, chuyên các dịch vụ làm đẹp cho nam giới. Cánh đàn ông thường gọi 30Shine là "cắt tóc công nghệ" vì có thể chọn cửa hàng, đặt lịch cắt tóc thông qua một ứng dụng cài trên smartphone.

Dịch Covid-19 khiến cho chuỗi này phải tạm thời đóng cửa. Để thích nghi với tình hình đó, 30Shine đã chuyển sang bán online các sản phẩm chăm sóc da. CEO Nguyễn Huy Hoàng cho biết, hoạt động này đã đem lại doanh thu cao hơn dịp Tết Nguyên đán.

Khi toàn bộ chuỗi 30Shine phải đóng cửa theo chỉ thị cách ly xã hội của Thủ tướng, anh nghĩ gì?

30Shine đồng hành và tuân thủ chỉ thị của Chính phủ với tinh thần lạc quan nhất. Bởi đây là cách duy nhất và nhanh nhất giúp xã hội và kinh tế nhanh chóng quay lại nhịp phát triển. Chúng tôi đã đóng toàn bộ cửa hàng ở Việt Nam từ cuối tháng 3/2020.

Trước đó, 30Shine ra mắt dịch cắt tóc tại nhà "30Shine in house". Được đón nhận rất lớn, nhưng chúng tôi cũng quyết định dừng vô thời hạn dịch vụ này để tuân thủ triệt để lời kêu gọi của Chính phủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên, cho khách hàng. Các bạn nhân viên cũng rất ủng hộ các quyết định này.

Một trong những bước phục vụ khách khi tới 30Shine.

Thiệt hại của 30Shine ra sao?

Dịp Tết nguyên đán 2020, chúng tôi phục vụ nửa triệu khách hàng chỉ trong tháng 1 với quy mô 91 cửa hàng. Hiện nay toàn bộ cửa hàng đã đóng khiến doanh thu từ dịch vụ cắt tóc về con số không. Trong khi đó các chi phí duy trì hoạt động bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương và nhiều khoản chi khác, rất lớn và vẫn phải chi trả.

Tuy thiệt hại về tài chính nhưng 30Shine lại nhận được vô cùng nhiều sự chia sẻ, đoàn kết của gần 3.000 anh em trong công ty. Nhiều đối tác lâu năm cũng có những giúp đỡ thiết thực với chúng tôi. Thậm chí,giờ mới biết nhiều bạn bè đều là khách hàng ruột của công ty.

Thấy mình phải đóng cửa, các bạn nhắn tin động viên. Nói chung, cảm thấy mình nhận về nhiều tình cảm hơn.

Ngoài vấn đề tài chính, 30Shine còn phải đối mặt với vấn đề nào khác?

Khó khăn của 30Shine cũng là khó khăn chung của toàn bộ doanh nghiệp khác. Ngoài thiệt hại về tài chính, việc quản trị nội bộ, làm việc online tại nhà mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc cũng là một thách thức cần vượt qua.

Anh em còn "sợ" khách hàng ở nhà lâu quá không chịu nổi, tự cắt trọc hết thì 30Shine thất nghiệp dài. (cười)

Hiện tại, 30Shine có các giải pháp gì?

Về chi phí, chúng tôi đang nỗ lực đàm phán với phía chủ nhà để giảm giá thuê, giãn kỳ thanh toán. Có tín hiệu tốt khi nhiều đối tác chủ nhà sẵn lòng miễn phí những ngày cửa hàng phải đóng cửa, giảm giá trong 6 tháng tiếp theo.

Có một số đối tác quá cứng nhắc, 30Shine đành tính việc chuyển địa điểm, vì giá nhà hiện tại cũng rẻ xuống khá nhiều.

Chúng tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh, tử tế. Bên cạnh mong muốn mang giá trị cho khách hàng còn đảm bảo quyền lợi cho nhân sự, đóng góp cho xã hội. Chắc chắn chưa doanh nghiệp nào trong ngành tóc nộp ngân sách nhiều như 30Shine. Cuối năm ngoái chúng tôi còn được Giấy Khen về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế.

Chính vì thế, 30Shine và gần 3000 nhân sự là các anh em thợ tóc rất mong nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước bằng các biện pháp cho giãn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), Bảo hiểm xã hội để doanh nghiệp có điều kiện phát triển ổn định trở lại, tiếp tục đóng góp cho khách hàng, cho xã hội.

Tại 30Shine cũng đã đón rất nhiều khách hàng là những người nổi tiếng.

Các thợ cắt tóc nhỏ lẻ khi phải đóng cửa đã chuyển hướng sang phục vụ cắt tóc tại nhà khách hàng. Không tiến hành dịch vụ đó, 30Shine có giải pháp gì khác?

Tôi nghĩ chỉ có số ít các bạn chuyển hướng như vậy hoặc phục vụ hạn chế trong nhóm người thân quen. Đa phần các bạn thợ tóc chúng tôi biết, đang rất tuân thủ lời kêu gọi giãn cách xã hội của Chính phủ, nhà nước.

Chúng tôi coi nguồn lực nhân sự còn quan trọng hơn nguồn lực tài chính. Vì thế, dịch vụ cắt tóc tại nhà được tạm hoãn vô thời hạn để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, khách hàng.

Thay vào đó, 30Shine đẩy mạnh mảng bán sản phẩm online. Doanh thu mảng này tăng tốt hơn cả dịp Tết, đặc biệt là những ngành hàng như chăm sóc da. Phái mạnh giờ quan tâm hơn rất nhiều. 30Shine cũng sẽ đẩy bán một số sản phẩm phù hợp cho cả khách hàng nữ.

Một trong những sáng tạo thành công dịp này là chương trình bán thẻ 30Shine TOP-UP trả trước. Khách hàng mua thẻ cắt cả năm với ưu đãi hấp dẫn. Đợt phát hành này lên tới 3000 thẻ nhưng đã sắp hết.

Theo góc nhìn của anh, dịch Covid-19 lần này ảnh hưởng như thế nào đối với ngành làm đẹp nói chung và nghề tạo mẫu tóc nói chung?

Khi toàn xã hội cách ly, không còn các cuộc gặp gỡ vui chơi, việc làm đẹp sẽ quay về mức tối thiểu là gọn gàng và sạch sẽ. Tuy nhiên một khi xã hội quay trở lại hoạt động, nhu cầu giao lưu gặp mặt sẽ tăng mạnh và là cơ hội cho ngành làm đẹp.

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ sau đại dịch này, nhận thức và hành vi khách hàng về vấn đề an toàn sức khỏe sẽ thay đổi mãi mãi. Trong dịp này, 30Shine đang gấp rút nâng cấp quy trình, sản phẩm để đưa yếu tố "AN TOÀN, AN TÂM" thành một trong những cam kết lớn.

Cũng cần lưu ý đến kịch bản chúng ta chưa thể dập dịch hoàn toàn mà vẫn phải sống chung vì tình hình thế giới vẫn rất phức tạp. Như vậy, ngành nào cũng cần tiến hoá để thích ứng.

Nhiều người cho rằng đây là thời điểm tốt để tái cơ cấu doanh nghiệp, tuyển dụng thêm nhân sự và nhìn lại toàn bộ để có thay đổi đột phá so với trước đây. Ý kiến của anh thế nào?

Rõ ràng đây là thời gian để tối ưu toàn bộ hoạt động nội bộ vốn rất phức tạp và đa dạng quy trình. Chắc chắn 30Shine phiên bản sau COVID-19 sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn và có thêm nhiều đổi mới đột phá cho khách hàng.

30Shine có dự báo đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu, và đã lên những kịch bản gì để chuẩn bị cho chiến lược quay trở lại sau dịch bệnh?

Chúng tôi giữ niềm tin mạnh mẽ vào khả năng kiểm soát dịch của Chính phủ. Tuy nhiên với tình hình khó đoán như hiện nay, toàn bộ kịch bản xấu nhất đều được tính đến. Và như đã chúng tôi đã nói, phải sẵn sàng thích ứng và thay đổi theo nhu cầu, nhận thức khách hàng.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!