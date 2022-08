CEO 2 công ty nổi tiếng ''xấu hổ'' vì dành ít thời gian cho con nhưng thành tích của bé cực đáng nể: 4 tuổi thành thạo 5 thứ tiếng, 13 môn nghệ thuật, 30 huy chương

Nhiều người chắc hẳn vẫn còn nhớ bé gái Elizabeth Nguyễn (sinh năm 2018) từng được mệnh danh là ''con nhà người ta'' khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Elizabeth mang trong mình 2 dòng máu Việt - Ukraine, mang theo những đặc trưng và sở thích từ bố và mẹ. Từ lúc 3 tuổi, cô bé đã nói lưu loát tận 5 thứ tiếng là tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ukraina và tiếng Nga.



Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bố của Elizabeth là Tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Quốc Tư (sinh năm 1991). Ông bố trẻ cũng sở hữu loạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trung Quốc cũng như các lớp tiếng Trung giảng dạy miễn phí cho hàng chục ngàn người yêu tiếng Trung, dân tiếng Trung ít ai mà không biết đến tên của thầy.

Anh tốt nghiệp Tiến sĩ Ngôn ngữ Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), Thạc sĩ ngôn ngữ Đại học Cát Lâm (Trung Quốc), Cử nhân công nghệ thông tin Đại học Hà Nội. Thành thạo 4 ngôn ngữ Việt - Anh - Trung - Nga. Hiện anh đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Hoa Ngữ Quốc tế, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trường Quốc tế PalFish Singapore.

Gia đình anh Quốc Tư.

- Chào anh Quốc Tư, lý do gia đình anh lựa chọn về Hà Nội sinh sống sau nhiều năm sống ở Bắc Kinh là gì? Cuộc sống về cơ bản đã thay đổi ra sao?

Là một người Việt Nam dù đi đến đâu mình vẫn luôn hướng về đất nước, luôn mang trong mình một dòng máu Việt. Chính vì vậy dù ngôn ngữ giỏi nữa thì mình vẫn thấy được tự do thoải mái khi nói bằng tiếng Việt, được ăn đồ ăn Việt Nam, sống giữa môi trường tuy chưa được hoàn hảo nhưng đang tốt hơn từng ngày, mang đậm bản sắc của chúng ta.

Về cơ bản thì cuộc sống thay đổi hoàn toàn, ở Bắc Kinh mình chủ yếu dành thời gian cho công việc học tập và nghiên cứu, sau khi về Việt Nam mình đã bắt đầu dấn thân vào công việc, dành nhiều thời gian lo nghĩ hơn cho tương lai. Thay đổi môi trường nên gia đình mình cũng mất 1 thời gian thích nghi, đặc biệt là vợ mình về một môi trường ngôn ngữ hoàn toàn mới tương đối khó khăn. Khi trở về bé nhà mình mới chưa đầy 2 tuổi nên bé cũng không có khó khăn gì lắm ngoài việc phải học lại 1 ngôn ngữ từ đầu khi ngôn ngữ thứ nhất còn chưa sõi.

- Việc trở về này có nằm trong kế hoạch của gia đình không? Anh quyết định ở Việt Nam luôn hay sẽ quay về Trung Quốc vào thời điểm nào đó?

Việc trở về này nằm trong kế hoạch của mình bởi vì trước chuyến về nước này mình cũng đã nhận lời làm Tổng giám đốc cho một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên kế hoạch là mình chỉ về 1 thời gian sau đó quay trở lại và sẽ đi về thường xuyên để vừa hoàn thành tốt việc học vừa ổn định được công việc cho công ty. Tuy nhiên dịch COVID-19 đã khiến vợ chồng mình ở lại với Việt Nam một thời gian khá dài, hơn 2 năm, chính điều này đã làm cho gia đình mình quen và ổn định mọi thứ ở đây và đang không muốn rời xa nó nữa.

Mình sẽ ở lại Việt Nam thêm 1 thời gian tuy nhiên về lâu dài gia đình mình sẽ di chuyển nhiều nước, mỗi nước sẽ ở lại sinh sống 1 vài năm, tạo điều kiện tốt nhất cho bé nhà mình được tiếp xúc đa ngôn ngữ, đa văn hoá, như một ''công dân toàn cầu'' thực thụ.

Bé Elizabeth Nguyễn trong một chương trình mẫu nhí tại Hà Nội.

- Khi bé Elizabeth Nguyễn về đây con có gặp khó khăn hay bỡ ngỡ gì không? Đặc biệt về mặt ngôn ngữ và giao lưu với bạn bè?

Khi bé về gặp phải một số khó khăn như học một thứ tiếng mới, thích nghi với thời tiết và khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Mình thấy khó khăn lớn nhất của con vẫn về ngôn ngữ, cùng một từ vựng con phải nhớ nó bằng 4-5 thứ tiếng để sử dụng đúng lúc và đúng đối tượng giao tiếp khi cần, đây là một thử thách rất lớn đối với cả người trưởng thành như chúng ta chứ không chỉ một đứa trẻ. Bé giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Việt rất lưu loát, không có trở ngại về ngôn ngữ ở thời điểm hiện tại.

Riêng tiếng Anh con không có nhiều môi trường giao tiếp tại Việt Nam. Lúc đầu mình cũng khá lo lắng, chính vì đó mình thành lập riêng một công ty để phục vụ con và các bạn nhỏ đồng trang lứa học từ xa với giáo viên bản ngữ thông qua mạng internet, bé khá hứng thú với hình thức học này và từ đó cũng có thành tích rất đối tốt ở trường mẫu giáo môn ngoại ngữ, tự tin giao tiếp từng ngày.

- Với môi trường ở Việt Nam, anh làm thế nào để phát huy ngôn ngữ mà bé đã có, vì nếu không sử dụng lâu ngày con sẽ quên mất, chỉ tập trung vào tiếng Anh hoặc tiếng Việt thôi, trong khi con biết 5 thứ tiếng thì sẽ lãng phí?

Thực ra nhà mình sử dụng 4 thứ tiếng chính: giao tiếp trong gia đình bằng tiếng Trung, bé giao tiếp riêng với mẹ bằng tiếng Ukraine, giao tiếp tại trường dùng song ngữ Việt - Anh, nên ít nhất 4 ngôn ngữ kể trên bé không bao giờ quên vì dùng thường xuyên, liên tục. Ngoài ra tiếng Nga bé vẫn được trau dồi qua quá trình xem phim và mẹ đọc sách cho nghe nên vẫn duy trì được. Đối với những trường hợp cho con học ngoại ngữ nhưng không có môi trường sử dụng thì thực sự là lãng phí, vì ngôn ngữ cần có môi trường để duy trì, tuy nhiên đối với tiếng Anh là ngoại ngữ thường xuyên gặp phải, phim ảnh tư liệu nghe nhiều, việc duy trì học tập thường xuyên cũng không quá khó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm cho con theo học vì ít nhiều môi trường cũng không quá khó kiếm. Đối với các ngôn ngữ mà học xong không có môi trường tiếp xúc và cũng không có điều kiện thực hành, sử dụng thì cá nhân mình cũng đồng tình là lãng phí và không nên học.

Cô bé Elizabeth Nguyễn sở hữu vẻ lai Tây xinh xắn.

- Vợ là người nước ngoài nên cuộc sống ở Việt Nam chắc chắn sẽ khó khăn, anh đã giúp chị vượt qua và hoà nhập như thế nào?

Vợ mình là một người tương đối kỹ tính và khó thích nghi với môi trường mới, tuy nhiên cũng có một số điểm quan trọng mà mình biết và hỗ trợ được cho vợ như tránh xa các nơi có chuột, bọ, gián, kiến, không ăn thịt chó mèo hay đặc sản thú rừng, không tụ tập đông người liên hoan hát hò...

Ngoài ra ngôn ngữ là một rào cản rất lớn đối với vợ mình, mình cũng ''đầu tư'' cho vợ 1 khoá học tiếng Việt tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để vợ có thể trau dồi thêm vốn tiếng Việt. Ngoài ra do tiếp xúc nhiều với người Việt nên vợ mình ngày càng hiểu được tiếng Việt nhiều hơn tuy khả năng nói còn hạn chế. Hà Nội cũng có rất nhiều người nói được tiếng Anh nên đây cũng là một giải pháp ''cứu cánh'' khi cần thiết phải giao tiếp mà không có ai hỗ trợ.

Bé nhà mình năm nay đã 4 tuổi, đã có thể làm phiên dịch cho mẹ khi cần thiết, mình cũng yên tâm hơn phần nào.

- Cho đến hiện tại, anh cảm thấy cuộc sống ở đâu ổn hơn? Gia đình mình đã thực sự quen với Việt Nam chưa?

Mình nghĩ hơn 2 năm là quãng thời gian đủ dài để gia đình mình thích nghi được với Việt Nam.

Về cuộc sống ở đâu ổn hơn thì mình thấy mỗi nơi có 1 cái hay riêng, tuy nhiên nếu điều kiện kinh tế đáp ứng được mức sống cao tại các thành phố lớn thì Việt Nam thực sự là một đất nước đáng sống. Nước ngoài sẽ là những trải nghiệm đẹp để tô thêm những sắc màu cho một bức tranh hoàn hảo, xét về mặt cá nhân mình sẽ định hướng phát triển tại Việt Nam lâu dài, tuy nhiên mình không gia trưởng và mình sẽ tôn trọng quyết định của vợ mình và con, mình sẽ cố gắng tạo cơ hội cho gia đình trải nghiệm nhiều quốc gia nhất có thể trước khi chọn một nơi để định cư sinh sống lâu dài.

Không chỉ giỏi giang, xinh xắn, Elizabeth Nguyễn còn rất ngoan ngoãn nhờ phương pháp giáo dục của bố mẹ.

- Cuộc sống thường ngày của gia đình mình thế nào? Anh chị dành bao nhiêu thời gian cho con?



Mình cũng hơi xấu hổ khi phải trả lời câu hỏi này, thực sự mình quá bận với công việc, hiện tại mình là Chủ tịch và Tổng giám đốc của 2 công ty khác nhau, thường ngày mình dành phần lớn thời gian cho công việc, một chút thời gian ít ỏi buổi trưa và buổi tối cho gia đình ngoài những kế hoạch phát triển bản thân khác.



Vợ mình hiện tại đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ online, lịch học không quá bận rộn, vợ mình có dạy thêm tiếng Nga và làm một số công việc liên quan đến dịch thuật, tuy nhiên đều là các công việc ngắn hạn nên vợ mình có khá nhiều thời gian cho con gái.



Bé nhà mình tuy mới 4 tuổi nhưng đang hoạt động như một người mẫu nhí tự do, bé có khuôn mặt lai Tây nên được rất nhiều hãng thời trang và công ty quảng cáo săn đón, ngoài giờ học trên lớp bé thường đi học làm mẫu nhí, múa, diễn xuất và tham gia trình diễn, chụp ảnh cho các nhãn hàng. Cũng từ đó bé có thể kiếm được 1 khoản thu nhập từ vài triệu đến hơn chục triệu mỗi tháng. Vợ chồng mình không dùng số tiền này để đóng học cho con hay làm bất cứ việc gì khác, mình gửi tiết kiệm cho con có một khoản tích luỹ khi cần sau này.

Elizabeth Nguyễn tự tin đoạt giải trong các cuộc thi trình diễn thời trang lớn nhỏ.

- Khi con lớn hơn đồng nghĩa với việc bé có sự thay đổi trong tính cách, việc dạy con cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bé nhà anh hiện tại có thay đổi nào không và nếu có anh chị xử trí như thế nào?

Mình cảm thấy rất may mắn vì bé nhà mình đều được mọi người đánh giá là ''siêu ngoan'', một phần là do tính cách nhưng mình nghĩ phần quan trọng hơn là do cách giáo dục khá văn minh của vợ chồng mình, nói đúng hơn là vợ mình vì mình thường chỉ tham gia góp ý. Vợ mình thường mua rất nhiều sách mang tính chất giáo dục để mình đọc cho con nghe ví dụ như ''chuột Típ nói dối'', ''chuột Típ không chia sẻ đồ chơi''... để con phân biệt được tốt xấu, ngoan và không ngoan. Ngoài ra 2 vợ chồng đều là giáo viên nên tính cách con cũng nền nã. Hơn nữa mình cũng cố gắng cho con có môi trường học tốt nhất nên con cũng được đào tạo cẩn thận từ nhỏ, có lẽ vì vậy mà con đỡ bướng hơn các bạn cùng trang lứa tuy nhiên cũng khá lém lỉnh.

Bé nhà mình hiện tại đang học tổng cộng 13 môn học khác nhau và đều đạt thành quả nhất định, nhiều người cho rằng con chịu áp lực quá lớn từ nhỏ nhưng thực sự mình thấy đây đều là sở thích của con và con học trong niềm hứng thú nên mình không ngăn cản.



Các môn con học bao gồm: Toán; Tiếng Việt; Tiếng Anh; Piano; Catwalk; MC; Diễn xuất; Mẫu ảnh; Nhảy hiện đại; Trượt patin; Trượt băng; Bơi lội; Vẽ.

Có lẽ bé nhà mình là cô bé nhỏ nhất Việt Nam biết nhiều thứ tiếng và học nhiều môn nghệ thuật cũng như đạt nhiều thành tích đến vậy, riêng các cuộc biểu diễn tính đến nay bé đã nhận được trên dưới 30 bằng khen cũng như cúp, huy chương các loại.

Cô bé nhận được rất nhiều lời khen ngợi về khả năng biểu diễn của mình trong các chương trình mẫu nhí.

- Xin cảm ơn những tâm sự chân thành và gần gũi của anh!

